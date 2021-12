El Tribunal Electoral de Veracruz, casi ha sentenciado...

1.- Ayer en la casi totalidad de los pueblos de la Huasteca Veracruzana, banquetas y balcones se llenaron de luz de velas, para seguir al pie de la letra el compromiso de todos los años: buscar en la oscuridad al niño que se ha perdido.Este rito de todos los años, se ha transmitido de generación en generación y aún hoy, con pandemia y todas sus consecuencias, ayer nuevamente se buscó al Niño Perdido al menos, en el norte de Veracruz.Y la tradición seguirá, como las peregrinaciones; como las posadas. Así, la búsqueda del Niño Perdido seguirá en el tiempo.2.- Hoy se define en la ciudad de México, la suerte de tres partidos políticos que no cumplieron con la ley: En el curso de los debates "... ya se verá qué tan flexibles o tan inflexibles son los magistrados electorales con los nuevos partidos políticos...." Y una vez fincada su decisión, veremos cuál o cuáles de ellos logran sobrevivir para participar en las próximas elecciones de 2022 y 2023.Y los tres que aspiran a seguir vivos y cobrando sus prerrogativas, pero sobre todo, participar en la anticipada sucesión presidencial de 2024, en la cual los partidos que sobrevivan al fallo del Tribunal Electoral este día, ya estarán calculando ir en alianza con otros partidos de los grandes y eso, como se sabe, les generará posiciones políticas y recursos económicos, que es, sin duda, a lo que le tiran.Ya se verá quien tiene más interés en servir a la ley: Los Magistrados o los políticos...3.- Ya se esclareció: Será la próxima semana cuando se realizará la reunión de la dirigencia nacional del PAN con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, "...para dialogar sobre su agenda prioritaria, informó el diputado Santiago Creel Miranda..."El presidente de la comisión política del blanquiazul "...celebró la apertura al diálogo de la actual administración, el cual será eventualmente con todas las fuerzas políticas de manera bilateral..."Creel Miranda explicó que con el titular de Gobernación... "No es una plática o una charla, sino un diálogo político que tiene una dirección y el objetivo de lograr un acercamiento y acuerdos para el bienestar de la sociedad, en temas como seguridad, economía, salud..."En conferencia de prensa, Santiago Creel recordó que en su misiva destaca que si se quiere hacer una reforma importante "nos necesitamos los unos a los otros... las reformas de gran calado las hemos hechos todos".Aunque es un avance el inicio del diálogo, expuso que no pueden caer en la ingenuidad en cuanto a los acuerdos. Del dicho al hecho, hay un buen trecho, sostuvo.Dijo también que por el blanquiazul irán al encuentro de la próxima semana, los gobernadores y los coordinadores parlamentarios.Ya se verá cuál es el resultado de esta reunión... para tomar apuntes.4.- Para los que apuntan: Los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso local de la ciudad de México, aprobaron el dictamen que reforma varias disposiciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad Capital, con el objetivo de prohibir la celebración de espectáculos en los que se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros."...En la primera sesión ordinaria de la comisión, su presidente, el diputado Jesús Sesma, recordó que el 9 de septiembre pasado, el vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del inciso B, del artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México.La iniciativa que presentó Gaviño tiene como objetivo final, prohibir "espectáculos públicos en los que los animales sean objeto de actos de maltrato y crueldad que deriven en su muerte".El dictamen que se presentará en los próximos días ante el pleno del congreso local, propone incrementar las multas hasta en 55 mil veces la Unidad de Medida, es decir, cobrar una multa de 4 millones 900 mil pesos al día a quienes realicen este tipo de espectáculos.Y si este proyecto pasa en Aguascalientes, Jalisco y otras entidades donde la fiesta de los toros es reina, tomarán precauciones...5.- ¿De qué tamaño será la resolución del Tribunal Electoral del Estado en el expediente del municipio de Veracruz?PD. El Atlas vive... quién sabe hasta cuándo, pero hoy está vivo..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "