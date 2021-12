Asamblea nacional del PRI [o de Alito], ¿para qué?

1.- Pudo más el pudor; la visión de futuro, el poder de la Constitución y el temor a ser exhibidos como “mandaderos” del poder oscuro, y, finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó ayer miércoles, la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar el registro a los partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, luego de no obtener ninguno de los tres, el 3% de la votación durante las elecciones de junio.Los magistrados negaron [como lo pedía “uno de los tres”] “...que las condiciones provocadas por la pandemia de Covid-19 haya afectado el proceso electoral, de tal manera que evitó que estos tres institutos alcanzaran el mínimo de votos para mantener su registro...”De tal manera, al no cumplir con el requerimiento constitucional, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario, pierden todos sus derechos y prerrogativas, aunque deben cumplir, todavía, distintos procesos de fiscalización antes de desaparecer por completo. Al menos para las elecciones que siguen.Por abrumadora mayoría de 6 votos a favor y uno en contra, se rechazó el proyecto presentado por el magistrado Indalfer Infante González, en donde éste planteó que “...Fuerza por México debía mantener su registro como partido político, toda vez que se vio afectado por la pandemia del Covid-19 y por ello compitió en inequidad...” [Sí Chucho, nada más ellos estuvieron “en inequidad]Para el caso del proyecto presentado por la [extraordinaria constitucionalista] magistrada Janine Otálora, en donde ella expuso que el Partido Encuentro Solidario sí debía perder su registro, proyecto mismo fue aprobado por seis votos a favor y uno en contra.Por unanimidad se aprobó que Redes Sociales Progresistas debe perder su registro e irse por algún tiempo a casa, a examinarse el porqué del rechazo de los electores a su proyecto político.Como se sabía, previamente, en septiembre pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el inicio del proceso de desaparición de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México, debido fundamentalmente a que, durante las elecciones del 6 de junio, ninguno de los tres alcanzó el 3% de votación.Los tres partidos, expuso el INE, no lograron obtener el porcentaje que por ley deben tener para mantener su registro como institutos políticos nacionales.Debe recordarse que estos partidos fueron conformados apenas en el mes de septiembre de 2020, vísperas del proceso electoral, y por ser de reciente creación compitieron en el proceso electoral de manera individual, toda vez que la ley señala que los institutos políticos nuevos no pueden hacer coalición en su primera elección.Al saberse al borde de su cancelación como partidos políticos, los representantes de Encuentro Solidario; y de Redes Sociales Progresistas, “...cuestionaron la sobrerregulación que existe en el sistema electoral mexicano para los partidos políticos de reciente creación...” cosa que sabían desde antes de que obtuvieran el visto bueno para competir.Ante esto, y debido a la situación extraordinaria que se vivió en 2020 con la pandemia del Covid-19, que lo fue para todos, en un “golpe de haber si es cola y pega” el magistrado Indalfer Infante propuso revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral para que “Fuerza por México” no perdiera el registro y que esto implique que mal pensados digan que hubo algo nebuloso en este interesado propósito.Consideró que el hecho de que Fuerza por México no haya alcanzado 3% de votación en las elecciones diputaciones federales fue porque sus condiciones de participación se vieron afectadas [otra vez Sí Chucho].Y terco e insistente, magistrado Indalfer Infante explicó “...que el hecho de que Fuerza por México alcanzó 2.5% de votación es suficiente para considerar que el instituto político es competitivo y tiene posibilidad de conservar registro, lo que, de entrada, violaba la Constitución General de la República.Para bien de la política militante, el asunto quedó sepultado.Consumatum est.2.- La función debe continuar gritaban en el Teatro de Revista [vodevilesco, seguramente] y así en el PRI, cercano a un teatro de esos, dicen que busca su refundación en estos turbios días de política soterrada.Los dirigentes se reunieron ayer, o antier, que para el caso es lo mismo, para anunciar que ya pidieron a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (CNJP) la suspensión inmediata “por vicios de origen” de la Asamblea Nacional del PRI, que arranca este sábado.El exdiputado federal José Ramón Martel, del Movimiento Alianza Generacional, fue el primero que respondió a la pregunta sobre el “mandón” en el PRI, en la rueda de prensa celebrada en el Hotel Casablanca.Sobre el asunto se dice que dijo: “Lo que se ve, podría ser... si yo (López Obrador) desde el púlpito cotidiano me atrevo a decir que cuento con los votos de éstos para obsequiarme mi iniciativa (eléctrica) pareciera que está actuando como jefe de un partido de oposición”.Fernando Lerdo de Tejada, líder de Plataforma del PRI y ex vocero de la Presidencia [en tiempos del poder PRIista], abonó: “Si camina como pato, grazna como pato y huele a pato... una de nuestras preocupaciones es que el partido termine siendo comparsa de Morena...“Sí, sí lo es (López Obrador, jefe del tricolor.) Ya lo dijo Mario Delgado: vamos por el PRI. Ésa es una de nuestras principales preocupaciones”, puntualizó José Encarnación Alfaro, de Movimiento Líder y exdiputado federal:Pero se defienden: “Éste es uno de los motivos que nos llevó a formar nuestras corrientes internas y a construir este frente. Si bien el partido, por su origen, siempre reconoció al Presidente, surgido de sus filas, como su jefe político, eso no quiere decir que deba reconocer siempre, aunque sea de otro partido. Los votos que recibimos fueron para ser oposición responsable”.Pero lo más seguro es que A[m]LITO siga en su juego de su toma y daca fingido para agradar a su verdadero jefe en la actualidad y que la Asamblea Nacional siga su farsa.Allá ellos.3.- La mayoría de Morena en el Senado respaldará la decisión de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, de rechazar que esa instancia legislativa presente una controversia constitucional ante la SCJN por el llamado “decretazo” presidencial que busca clasificar como de seguridad nacional todas las obras del gobierno federal.El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado sobre la decisión de Sánchez Cordero de no respaldar la petición de 53 senadores de oposición a lo que respondió que “es una decisión de ella. La respeto, la vamos a avalar"."La decisión que ha tomado la Presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, va a ser avalada por la mayoría legislativa que conforma esta Cámara; porque es una jurista destacada y su opinión es muy respetada al interior de Morena", indicó en entrevista en el Senado.La ex Ministra no se distingue mucho por su amor y respeto a la Constitución murmuraron algunos senadores, se dijo en radio pasillo...