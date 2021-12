Duro vaticinio de Pepe Yunes

“Hay dos tipos de periodismo,

el malo y el progresista”

Santiago Borge

Para el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla,el Presupuesto de Egresos le queda a deber al país en función de los grandes retos que tiene en materia social pero particularmente con las condiciones inmediatas de crisis, y este proyecto aprobado agotó su margen fiscal y traerá severas consecuencias, afirma el diputado.Y lanza su análisis: “No se ven cosas buenas, vendrá un año con presiones inflacionarias y con mucho recurso para programas sociales, pero con poco recurso para lograr inversión productiva, que es lo que detona al final del día el crecimiento, que significa inversión y empleo”.El legislador adelanta que el próximo año será muy complicado en materia económica para el país, pues no se ven cosas buenas, donde el gobierno federal con el respaldo de la bancada de Morena, dio prioridad a meterle recursos económicos a sus programas sociales, pero no así para generar condiciones de empleo, comentó en una entrevista.Aseguró que no habrá avances en materia de empleo que es una constante la falta de fuente laboral para los mexicanos desde hace tiempo, pero que se agudizó en gran medida por la pandemia de COVID-19.Yunes Zorrilla reiteró que el Presupuesto de Egresos del 2022 no está hecho para incrementar el bienestar de la población, sino que tiene una visión de corto plazo, sólo clientelar, al subsidiar becas para los estudiantes, pero deja caer la infraestructura educativa, así que los jóvenes tienen recursos para asistir a la escuela, pero no tienen escuela o está en muy malas condiciones.Respaldó el programa de pensiones para adultos mayores, pero reclama que en el PEF 2022 no hay recursos destinados para rehabilitar hospitales, ni para equiparlos, tan necesarios para la salud de esta población, para darle mayor tiempo y calidad de vida; ni siquiera se está invirtiendo en el abasto de medicamentos del cuadro básico.Agregó también que el presupuesto apoya por un año a jóvenes con becas de capacitación, pero no apoya la productividad para generar crecimiento económico y por lo mismo nuevos empleos; no hay inversión, ni crecimiento, ni empleos; por el contrario, hay fuga de capitales y hasta retiro de inversiones. Sin inversionesno hay empleos formales ni pago de impuestos.El experto en temas de finanzas públicas, se desempeñó en la anterior Cámara de Senadores como presidente de la Comisión de Hacienda.A unas horas de la orden de aprehensión contra Javier Duarte, por el delito de desaparición forzada de personas, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reconoció que dicha carpeta fue “hecha con las patas” por el ex fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz, actualmente prófugo de la justicia.“Fue una carpeta hecha por ellos con las patas intencionalmente y considero que la forma como la hicieron es producto de los acuerdos que tuvieron entre Yunes y la Secretaría de Gobernación anterior a la llegada de nuestros gobiernos en el 2018”, aseveró el mandatario en rueda de prensa.De igual manera Cuitláhuac confirmó que la orden de aprehensión contra Duarte sí fue cumplimentada, a pesar de que su abogado, Pablo Campuzano de la Mora, aseguró que obtuvieron una suspensión provisional para no ejecutar la dicha orden de captura."Esta es la razón por la que el ex gobernador Javier Duarte impuso procedimientos para impedir la ejecución de la orden de aprehensión por delitos de desaparición forzada, cuando el gobierno de Guatemala ya había dado la autorización para que se le sumara este delito a los que ya tenía imputados, y por los que permanece en la cárcel", dijo. Agregó que la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) buscó la forma de cumplimentar dicha carpeta, lo que finalmente se hizo con la colaboración de la fiscalía de la Ciudad de México.“Jorge Winckler la guardó cuando inicié mi gobierno y fue hasta la llegada de la fiscal que se volvió a retomar, sin embargo, la forma con que fue iniciada y el acuerdo de cómo supuestamente fue detenido Javier N, permitió que el imputado impusiera procedimientos para impedir su ejecución en varias ocasiones y fueron concedidas por un juez federal”.El gobernador recordó que en varias ocasiones ya ha denunciado que “hay jueces federales que otorgan amparos a diestra y siniestra, donde yo dudo sean apegados a derecho. Vamos a esperar a que los procesos sigan su cauce, concluyó el mandatario veracruzano.La mañana de este 8 diciembre de 2021, solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Nunciatura Apostólica, a través de la Secretaría General del Episcopado Mexicano dio a conocer que el Papa Francisco nombró a MONS. JORGE CARLOS PATRÓN WONG, como nuevo Arzobispo de Xalapa.Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong nació́ en Mérida, Yucatán, el 3 de enero de 1958. Hizo sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario de Yucatán. Fue ordenado sacerdote el 12 de enero de 1988. Hizo estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, donde obtuvo las licenciaturas en Teología Espiritual y Psicología.Patrón Wong fue Rector del Seminario Mayor Conciliar de Yucatán y fue Presidente de OSMEX y de OSLAM. El Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Coadjutor de la Diócesis de Papantla el 15 de octubre del 2009. Más tarde el mismo Pontífice lo designó VII Obispo de Papantla. El 21 de septiembre de 2013, el Papa Francisco lo elevó a la dignidad de Arzobispo y lo nombra Secretario para los Seminarios, de la Congregación para el Clero. Es miembro de la Congregación para La Educación Católica, Consultor de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y Consejero de la Pontificia Comisión para América Latina. Este 8 de diciembre del 2021, recibió el nombramiento por S.S. el Papa Francisco, de Arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa.En la Arquidiócesis de Xalapa –dice el comunicado- nos congratulamos, damos gracias a Dios y recibimos con mucha alegría la designación de su nuevo pastor; oramos a Dios nuestro Padre por Mons. Jorge Carlos Patrón Wong para que esta encomienda vaya acompañada con su luz y su guía. Agradecemos a Mons. José Trinidad Zapata el acompañamiento y guía de nuestra Arquidiócesis durante estos meses en su servicio como Administrador Apostólico. Dios le pague su caridad pastoral. De los 203 servidores y ex servidores públicos que investiga la Contraloría del Estado, por el delito de enriquecimiento ilícito, nosotros conocemos a tres, pero de lo más ratas que puedan imaginar, ladinos que se colaron en el movimiento morenista para continuar con su labor depredadora ahora con la protección de otro partido al que ensucian con sus acciones.