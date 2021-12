¿Popularidad o capacidad?

Lo que se oye

*Seguimos sin medicamentos*Ómicron y Tercera Vacuna*¿Y el sucesor en Veracruz?Se ha llegado en el Estado de Guerrero a niveles en los que los propios grupos delincuenciales, dictaminen e impongan en algunas regiones “estado de queda” hecho que incluso ya no debe ser calificado como extraño en el territorio guerrerense, al igual que en otras entidades del territorio mexicano, sino que forma parte del manto de inseguridad que abarca distintas regiones del país, todo ello ejecutado en el marco de prácticas gubernamentales en las que se predican “los abrazos y no balazos”, llamado positivo con intenciones de pacificación por parte del actual régimen presidencial, pero cuya efectividad en la búsqueda de retornar a la tranquilidad social no ha sido favorable, lo que agudiza referencias de ineficacia que obviamente siembran preocupación entre el colectivo social en lo general.Está claro que en el transitar de tres años de la actual administración gubernamental, autocalificada como de la Transformación (misma a la que ya le restan menos días que los ya transcurridos) el tema de la inseguridad y del temor entre la colectividad, no refiere decrecimientos significativos, situación que obviamente en niveles gubernamentales se intenta maquillar con discursos frecuentes, con los que cotidianamente se trata de magnificar los resultados y disimular la preocupante realidad, actitud y escenarios que obviamente no coinciden con la percepción que la colectividad, año tras años advierte tanto en los pueblos, como en la grandes metrópolis.En evaluaciones efectuadas por expertos en el tema, México se encuentra inmerso no sólo en inapropiadas acciones gubernamentales para frenar la cadena delictiva que de tiempo atrás se registra, sino que el problema se agudiza porque no se quiere admitir que sólo existen tres vías correctas para reducir los índices delictivos, los que se encuadran en la conformación de cuerpos de seguridad efectivos por su capacidad de respuesta e instrumentos defensivos, así como tribunales apegados a la legalidad en espacios prontos y expeditos, al tiempo que se estimule mayor y efectivo impulso a la generación de oportunidades laborales, las cuales se conviertan en reales rutas hacia el bienestar de la colectividad.De hecho, en nuestro país pareciera que de manera insistente, en las esferas gubernamentales se piensa (por un lado) que la violencia decrecerá con la prédica de discursos y advertencias de sanciones, cuando desde otra perspectiva, lo que se requiere redimensionar es la eficacia en todos los sentidos que incluyen capacitación, equipo y estímulos hacia los cuerpos de seguridad pública, paralelamente a la generación de empleos “atractivos” mismos que permitan vislumbrar senderos hacia un mejor futuro de la población en lo general, conjuntamente con sistemas de administración de justicia apegados a la legalidad y notoriamente eficientes en sus resultados.En el territorio mexicano hemos hecho hacia un lado lo que es esencial para consolidar niveles de mayor bienestar, escenarios que obligadamente (si se piensa en el bien colectivo] requieren el estimular la inversión privada, lo cual permita consolidar suficientes fuentes de trabajo, mismas que garanticen ingresos más allá del salario mínimo y que, agregado a ello, en el tema de la administración de justicia, también se combata con efectividad a grupos criminales del sector financiero, quienes son copartícipes de que se dañe el desarrollo integral de la nación, así como el prestigio empresarial y que, con ello, los “delincuentes de cuello blanco” se conviertan en factores determinantes en torno a los espacios de abusos y pobreza, mismos que se transforman en focos de nuevos brotes delictivos.Cierto… El crimen se debe combatirse de arriba hacia abajo, de otra manera resulta imposible contener la ola delictiva, misma que emana del poderío cultivado a la sombra de la maldad y con conexiones inimaginables incluso en espacios del sector gubernamental.Mucho por hacer se requiere en el territorio mexicano para construir un país de mayor bienestar, lo que va aparejada a la paz y la tranquilidad social, pero por el momento pareciera que continuamos por senderos que no son precisamente los apropiados, como cuando nos mostramos más inclinados a evaluar qué político tiene mayores simpatías, cuando lo importante lo es mayor capacidad y rengos de honorabilidad.Lo que se leePareciera indudablemente que una de las referencias mayormente significativas, que desde los escenarios negativos marcarán históricamente la administración de la Cuarta Transformación, lo es el terrible escenario generado por la falta de medicamentos en centros de asistencia para niños agredidos por el cáncer, hecho que increíblemente persiste después de tres años del sexenio del actual periodo presidencial, realidad inobjetable que inevitablemente habrá de pasar hacia los negros escenarios de la historia.Debe quedar claro que tan lamentables panoramas no podrán referir ninguna justificación, pero con el transcurrir del tiempo indudablemente formarán parte de las etapas obscurantistas de nuestra historia, las cuales, irremediablemente ocuparán un espacio lamentable en las referencias sobre nuestro pasado.Lo que se veDe acuerdo a la opinión de un sector de especialistas, con una tercera dosis de la vacuna se anulan niveles de peligrosidad de la nueva variante pandémica Ómicron, referencia de los laboratorios que obviamente siembra RANGOS de tranquilidad entre el colectivo social, escenario que se combina en México con el inicio del programa de re-vacunación, para que los mexicanos reciban la respectiva tercera dosis.Por cierto… Ustedes recuerdan aquella expresión presidencial refiriendo que la pandemia en México “nos venía como Anillo al dedo”… Realmente son apuntes ya inscritos de manera imborrable en la historia de México.Y ya después de que transcurrió la mitad del periodo gubernamental del actual Gobernador veracruzano… ¿Podríamos referir a quienes se vislumbran como factibles candidatos a sucesores?... O debemos esperar un tiempo más.El tema claro que originará (en muy breve espacio) agudas polémicas entre veracruzanos… Ya se sabrá sobre las cartas marcadas, lo que habrá de registrarse en muy cercanas fechas… Todo pasa y todo pasará… Hasta que todo se cumpla a su tiempo."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "