La carente preparación académica e improvisación de gran parte de los integrantes de la LXVI Legislatura veracruzana, aunado a la filiación política de estos con los secretarios de despacho de la actual administración estatal, han hecho de la glosa del Tercer Informe de gobierno del estado de Veracruz, lo mismo que antaño, unas auténticas "compadrecencias", porque solo han sido intercambios de loas, e imperado el "no oigo, no veo, no hablo".Por ello "compadrecencias" como la de la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, quien cantinfleo sin dar respuesta a un par de cuestionamientos, pero finalmente no respondió lo que se le preguntaba.Así también, la "compadrecencia" del titular de la Secretaría estatal de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, quien dijo lo que quiso y destacó lo hecho en Veracruz con el tan cuestionado programa "Sembrando Vida".Con este programa, dijo orgulloso, se produjeron en Veracruz 5.7 millones de plantas, de las cuales entregaron 3.2 destinadas a la reforestación de 886 hectáreas, cifras que nadie le cuestionó, como tampoco el que aún no se ponga a trabajar y ordene la Sedema que está vuelta de cabeza desde hace mucho.En la Sedema se actúa con tal ilegalidad, que en principio el ingeniero Contreras Bautista, en lugar de adecuar y legalizar procedimientos que le heredaron sus antecesores, solo borra los nombres de quienes le antecedieron para anotar el suyo y seguir operando con ilegalidad.Como botón que sirva de muestra, uno de los documentos que se copió sin ton ni son y solo para hacer como que se hace, es el denominado: "Lineamientos para el Establecimiento y Ejecución del Plan de Manejo Ambiental y Reforestación de Banco de Materiales Pétreos a Cielo Abierto", que en su página 17, arribita del nombre del ingeniero Juan Carlos Contreras Bautista, se les olvidó actualizar la fecha y dejaron la del 03 de diciembre de 2018, o sea, la misma de hace tres años.Como canta nuestro admirado Buki, "¿a dónde vamos a parar?"... La asociación civil "Mujeres sembrando esperanza", emprendió la campaña de acopio de tapas, envases de PET y todo tipo de plástico, con el fin de agenciarse recursos en apoyo a los niños y niñas que requieren medicamentos previos y posteriores a la aplicación de quimioterapias.Esperanza María Contreras y Laura Itzel Solano, presidenta y secretaria de esta organización civil explicaron que estos productos donados por la sociedad se entregarán a una empresa recicladora, que a su vez apoyará económicamente a tres menos de edad que padecen cáncer.Si usted amable lector quiere apoyar tan noble causa, en la ciudad de Jalapa, puede entregar su donación y contactar a Mujeres sembrando esperanza, a través de su página de Facebook, o a los teléfonos 22 81 60 01 16 y 22 88 55 51 73, o bien acudir directamente a la dirección que tiene esta organización civil que se ubica en la calle Privada de las Flores número seis, en la colonia Arboledas del Sumidero, en Xalapa.... Prácticamente está concluida la ahora famosa "Torre Centro" en el corazón de la zona histórica de la cuatro veces heroica ciudad y puerto de Veracruz, pues ya se retiraron hasta los escombros y la valla metálica que la rodeaba, faltando únicamente su equipamiento con mobiliario.Si bien en sus puertas con acceso a la calle luce calcomanías con la leyenda de "Clausurado", el gigantesco edificio ya dejó la etapa de obra negra y así se quedará seguramente en los próximos dos y medio años que son los que le restan a las actuales administraciones federal y estatal. En tanto, seguirá ganando plusvalía.Porque seguramente usted amable lector se estará preguntando si la "Torre Centro" será derrumbada porque no le gustó al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, la respuesta es simple, "Veracruz es el segundo estado más seguro de México".... Vaya con la costumbrita de los encargados del desorden e inseguridad en la ciudad de Coatzacoalcos, quienes al menor pretexto le prenden fuego a todo, como recién sucedió con el vehículo de una persona que se resistió a un atraco en la colonia "María de la Piedad".Coatzacoalcos, gobernado por el morenista Víctor Carranza Rosaldo, se ha convertido en la piedrita dentro del zapato de los designados para darle seguridad a las y los veracruzanos, pues no han podido frenar los índices delincuenciales en aquel municipio.Por ello en el conocido también como Puerto México, el lema de aquellos es "abrazos y balazos".