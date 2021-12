Alerta priistas: mañana defiendan lo suyo... no lo ajeno...

1.- Como juez de la horca, el gaznápiro presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas [Alito para sus porristas], como si él valiera más de lo que pesa, soltó para sus fans esta perla:Sin miramientos, como demonio, descalifica a Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, cuyo padre fue asesinado en 1994 siendo candidato presidencial del tricolor, afirmando. “No lo conocen en ningún pueblo”.Vaya: Entonces en Nuevo León, entidad en la que vive, votaron por un fantasma para que fuera alcalde de Monterrey.La envidia corroe la gordura de Moreno Cárdenas porque Colosio Riojas fue anunciado en un destacado lugar para lo que presuntamente es un listado o encuesta para una lejana candidatura a la presidencia de la república.El alcalde de Monterrey como se sabe, es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien aspirara a la presidencia de la república y fue asesinado en Tijuana, en el año de 1994.Este palurdo “líder del PRI” no busca quien se la haya hecho, sino quien le pague su pequeñez.2.- Ahora sabemos, por cierto, que el partido tricolor, al definirse como “...un partido demócrata social, basado en muchas décadas de lucha; ahora el PRI se propone distanciarse de las corrientes ideológicas asentadas en el neoliberalismo, ese liberalismo economicista creador de oligopolios y desigualdad social que los demócratas sociales combatimos y que con sus dañinos excesos demostró su fracaso” se asentó.En los predictámenes de la XXIII Asamblea Nacional que se realizará el próximo sábado, “...el partido tricolor subraya que en esta definición ideológica “el PRI también se aleja del populismo que logró ascender al poder ante las debilidades que padecen las democracias incompletas que, encerradas en su circuito electoral, se olvidaron de cumplir su cometido en el ejercicio del poder”.Sostiene que “...ese populismo que hoy gobierna, ha creado una narrativa falaz, capaz de tomar por asalto la esperanza quebrantada de la gente, para engañarla y buscar convertir a ciudadanos libres en clientelas, mediante la promesa incumplida de solucionar sus demandas...”“Una corriente autoritaria que usufructúa las reglas de la democracia, para subirse temporalmente al pináculo del poder y desde ahí comenzar a desmontar y a destruir a todos los fundamentos de la todavía inacabada República de la Democracia”.En uno de los proyectos de dictámenes, “...el PRI sostiene que desde la democracia social, ubicado en el centro-izquierda del espectro ideológico nacional, se separa de esas malogradas propuesta polares, para proponerse terminar de cerrar el paso al neoliberalismo y rebasar al populismo por el lado del progresismo, y así rescatar y convocar a México a consolidar la República de la Democracia y por tanto al Estado de derecho...”.Y dice más: “...El Partido Revolucionario Institucional llama a impulsar una economía social de mercado, competitiva e integrada al mundo, armónica entre un Estado rector promotor del desarrollo social y un mercado libre, con sólidas instituciones, ajeno tanto a aquel mercado libertino y salvaje de inspiración neoliberal, como a los dislates estatistas del populismo."“La propuesta demócrata social del PRI es también un llamado a la reconciliación y a la unidad, en un país deliberadamente polarizado por la cotidiana e intencional exacerbación de sus contradicciones. Una división artificial entre buenos y malos, que el populismo realiza desde donde se debiera llamar a la unidad, para soportar su existencia haciendo de la polarización su principal arma de lucha”, puntualiza el documento.3.- Y miren lo que sucede cuando se escribe algo en algún lugar, en algún tiempo, y se grita a los cuatro vientos:A 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó “...que es la hora de traerlo al presente para que su legado siga inspirando los cambios que México necesita, “cambios con responsabilidad y rumbo, no saltos al vacío ni ejercicios autoritarios...”.En un homenaje al malogrado candidato presidencial frente al busto del político sonorense, en la explanada de la sede nacional priista, Moreno Cárdenas subrayó “...que el partido que dirige es el PRI de Colosio, en el que se proyectó trabajar pensando en las familias mexicanas, se alentó al debate entre candidatos y se construyó un diálogo con la ciudadanía y la militancia....”“Somos el PRI de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el que rompe con vicios y limitaciones, el principal bastión de la democracia, abierto a la competencia, crítico frente a la ineficiencia. Ese es el partido que queremos poner en pie en esta hora de lucha política".Ante las hermanas de quien fuera dirigente del PRI, Laura Elena y Marcela Colosio Murrieta, así como del presidente de la Fundación Colosio, José Murat, el dirigente priista advirtió que "es hora de impulsar los cambios que favorezcan a los campesinos, a los trabajadores, a los profesionistas, a los emprendedores, [cambios] que otorguen garantías a las mujeres y los jóvenes para su pleno desarrollo".Y quizá por esa razón, la envidia por no tener mayor tamaño que el que tiene como "dirigente gris de un partido manipulado" es que la emprende contra Colosio Riojas, militante del partido Movimiento Ciudadano, que si se decide y le entra de lleno a la política militante, bajo el impulso del liderato Naranja, puede escalar alturas en la política nacional... lo que difícilmente hará Alito, que "se ve candidato del PRI a la presidencia de la república", lo que será, seguramente, pero de la República de Bananas...El tiempo siempre nos alcanza...