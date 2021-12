La ley del garrote

“La inflación es la más alta en 20

años, y falta navidad y año nuevo”

Yo

Ahora fue el diputado local del PAN, Enrique Cambranis Torres, quien exigió la libertad de su compañero, Tito Delfín Cano al presentar un Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez respete el Estado de Derecho en Veracruz.Pidió cesen las persecuciones en contra de adversarios políticos.Al subir al pleno este jueves, el legislador panista, recordó la situación de su compañero de partido, Tito Delfín Cano, preso desde hace 15 días."Basta de atropellos a las libertades y exigimos la libertad de Tito Delfín Cano, también de todos los presos políticos. Basta de abuso policial y basta de persecución política".En ese sentido, dijo el Punto de Acuerdo al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es para que respete la autonomía de las instituciones en Veracruz."El gobernador Cuitláhuac García Jiménez debe entender que el poder es para procurar paz social, desarrollo humano, para mantener un estado de Derecho, respetando las instituciones para bien de todos y todas, sin ninguna distinción, no para perseguir y encarcelar adversarios políticos".Esta elección presidencial que viene, la del 2024, es la más adelantada que nos ha tocado vivir como comunicadores y observadores de los vaivenes políticos. ¿Porqué decidiría AMLO soltar los nombres de sus precandidatos a la mitad de su gobierno?, nadie ha dado una explicación con sentido común: un político que ha demostrado la intención de tener todo bajo su control, de ser él y nada más que él quien decida las cuestiones de los asuntos públicos y políticos de un país que piensa es de él.En el juego, demasiado adelantado insistimos, de la sucesión, hay cuatro jugadores. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Claudia juega el papel de favorita y gobierna una de las ciudades más grandes del mundo, con todo lo que eso implica. Marcelo acumula puntos como la designación de la Asociación Nacional de Control de Armas de Estados Unidos que le asignó el título de personaje del año por haber demandado a las empresas productoras de armamento. Adán Augusto López tiene la responsabilidad del control cotidiano del país y tiene toda la confianza del Presidente. Ricardo lidera el Senado y desde ahí ha ido construyendo una opción que busca ganar puntos dentro de Morena y del oficialismo, pero también crear lazos con otros sectores.El único precandidato que se ha pronunciado claramente sobre el proceso de sucesión es Ricardo Monreal e insiste en que para ello se necesita ir a un mecanismo de primarias, para que sea la gente la que decida sobre los candidatos de Morena.Ricardo Monreal, el Senador morenista más odiado de la comarca aldeana veracruzana, ha opinado con respecto a este adelanto: “No es lo deseable el adelanto o la sucesión precipitada, porque te genera vacíos e incluso debilita la institución presidencial porque en su tercer año, en su cuarto año, históricamente, es la mayor fortaleza de los presidentes. El presidente siguiendo la ortodoxia, que aquí nunca la ha seguido el Presidente, eso lo acepto, pero siguiendo la tradición política, diría el presidente en turno: “No, no me muevas nada, deja que pase el quinto año y seis meses antes ya veremos”.“Es más, el presidente de la República en turno consideraba una traición cualquier movimiento de sus funcionarios, sobre todo en el cuarto año y en el quinto también, ya con el informe del quinto empezaba, como que se daba el banderazo de salida a los precandidatos. Esto que está pasando ahora, a mí me parece muy apresurado y sí, va a generar desgastes que, desde ahora, los señalados o incluso no señalados, pero que tienen aspiraciones, hacen sus grupos y sus equipos en territorio y empiezan a friccionarse dentro del partido, que no tiene capacidad para conducir institucionalmente una campaña tan anticipada de tres años, pero aguantar tres años, con el golpeteo o con consideraciones distintas de cada uno, sí te sitúa en una posición muy vulnerable.El golpeteo ya es imparable en las redes, unos contra otros, bueno, vean las redes de los seis estados donde habrá elección el próximo año, entre ellos o entre nosotros estamos generando una guerra sucia sin cuartel y, al final, para conciliarlos va a ser difícil a seis meses de la elección, ya no digas a tres años.Debemos tomar en cuenta, dice Monreal, que los partidos están sufriendo un desgaste enorme, en todo el mundo, el régimen de partidos está sufriendo un deterioro impresionante, entonces la gente prefiere los nombres, quién es el candidato y, en razón de eso, aunque no les guste el partido, se orientan hacia allá, Morena ganó así.Pues nada que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseguró que en Veracruz hay cinco grupos criminales que se “disputan la plaza”, pero que son “los mismos grupos” y que son “locales”, o sea son conocidos no hay de qué preocuparse son los mismos que se formaron en el sexenio de Javier Duarte, los mismos a los que les permitió Miguel Ángel Yunes impunidad para actuar y los mismos que hasta de piquete se deben llevar.El funcionario dijo que se trata de grupos criminales cuyos integrantes se intercambian de banda según les convenga o atienden “al mejor postor”, pero insistió en que se trata de grupos locales.“Nosotros tenemos contabilizados cinco (grupos delincuenciales) de los cuales tres son Zetas, Sangre Nueva, son los mismos grupos criminales que se están cambie y cambie al mejor postor, o los corren de un lado y se van a otro, pero no dejan de ser criminales locales, eso es lo importante”, o sea son quienes cometen los homicidios dolosos, los que secuestran, los que nos roban, pero como son tan conocidos (por ellos los policías) pues no hay problema todo queda en familia.Agregó que son células que trabajan para el crimen organizado, y que han incluso detectado a taxistas o personas en motocicleta que causan diversos delitos.“En el primer año me reportaban convoy de camionetas y ahorita lo que más me reportan es un taxi o motocicleta que anda desestabilizando o cometiendo un delito”.Entrevistado en la televisora del estado, el funcionario aseguró que se han detenido a más de 60 jefes de plaza y más de 2 mil 600 integrantes de grupos criminales.“Lo importante son las cabezas porque a ‘Juanito’ lo agarramos un día y ponen a ‘Armandito’ entonces lo importante es ir sobre las cabezas y eso es lo que nos ha funcionado porque en otras administraciones agarraban a un narcomenudista”.En el tema del sistema de videovigilancia, Gutiérrez Maldonado dijo que de los 12 municipios en los que se instalaron cámaras solo funciona el 95 por ciento en Xalapa y en el resto aún hay pendientes.Sólo le quedan 21 días a la administración municipal de don Hipólito Rodríguez Herrero, el alcalde de Xalapa que siendo chilango nos vino a enseñar cómo se gobierna. Por cierto, confiesa que valió la pena el sacrificio. En estos cuatro años Hipólito cobró doble tajada; como profesor de la UV, como alcalde, más los costales de lana que le llevaban todos los días sus “colaboradores” por concepto de “moches”... se llenó.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "