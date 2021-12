Amigo muy cercano del Papa, el nuevo Arzobispo de Xalapa

¡Uf! Parece que el nombramiento de monseñor Jorge Carlos Patrón Wong como nuevo arzobispo de Xalapa no gustó a algunos.En la misa de las 7:00 pm del miércoles pasado en el templo María Madre de la Iglesia (Los Ángeles), en la que se encontraban connotadas personalidades de la capital del estado, que habían ido a pedir por el eterno descanso del arquitecto Enrique Murillo y otras personas fallecidas, los feligreses parecieron escuchar que el ministro oficiante citaba a la nueva máxima autoridad eclesiástica de la Arquidiócesis sin ningún entusiasmo.Luego de mencionar que ya tenían al nuevo arzobispo y citarlo por su nombre, expresó que “es yuca” (en clara alusión a su origen yucateco) y manifestó que esperaba que entregara su vida por la Iglesia, “a ver si hace algo por la Iglesia de Xalapa”, expresiones que a los presentes les parecieron con un tono de desgano y que algunos hasta interpretaron como de irritación.Algunos de los asistentes aseguran que el oficiante era el presbítero Rafael González Romero, quien, aseguran, tampoco tenía buena relación con el arzobispo Hipólito Reyes Larios. La inesperada llegada de monseñor Patrón Wong les cayó por sorpresa a todos, pues esperaban que fuera ascendido al cargo monseñor José Trinidad Zapata Ortiz, a quien el papa Francisco había nombrado administrador Apostólico “Sede Vacante” de la Arquidiócesis de Xalapa el 17 de agosto pasado ante el fallecimiento del arzobispo Reyes Larios.Lo que poco se sabe y pocos saben es que la nueva máxima autoridad eclesiástica con sede en la capital del estado tiene una amistad con el Papa que viene desde los inicios de la primera década de este siglo, cuando de 2003 a 2008 fue nombrado presidente de la Organización de Seminarios Mexicanos (OSMEX) y del 2004 al 2009 presidente de la Organización de Seminarios de Latinoamérica (OSLAM). Para entonces, Jorge Mario Bergoglio (hoy papa Francisco), era cardenal presbítero en su natal Argentina.El 13 de marzo de 2013 el cónclave del Vaticano eligió a Bergoglio como nuevo Papa y seis meses después el nuevo Pontífice ascendió a Patrón Wong a arzobispo, quien era entonces Obispo Coadjutor de la Diócesis de Papantla, y lo llamó a estar cerca de él en Ciudad del Vaticano como nuevo Secretario para los Seminarios, de la Congregación para el Clero. En noviembre de ese mismo año Su Santidad lo nombró Miembro de la Congregación para la Educación Católica, al año siguiente lo ascendió como Consultor de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, y en septiembre de 2015 lo designó Consejero de la Pontificia Comisión para América Latina.Por eso entre el alto clero de la capital de Veracruz hay quienes opinan que no se debe perder de vista al prelado nativo de Mérida, Yucatán, (nació el 3 de enero de 1958) y recomiendan hacer una lectura profunda sobre su designación, pues opinan que abandonar un alto cargo al lado del sucesor de San Pedro debió haber sido por una encomienda muy especial que se le hizo, y hay quienes interpretan que en realidad él es el verdadero representante personal del Santo Padre, con un poder por encima incluso de los propios Cardenales mexicanos.Quienes saben de los meandros de la Iglesia católica opinan que el nuevo arzobispo de Xalapa será el portavoz del Papa ante el clero mexicano conjuntamente con quien sea designado como Nuncio Apostólico (Franco Coppola dejó el cargo el mes pasado para ir con la misma dignidad a Bélgica), por la cercanía y amistad que tienen, porque cuenta con todos los afectos y confianzas del Sumo Pontífice.Desde 2020, el columnista escuchó la versión de que en el palacio de gobierno no les gustaba la línea crítica del entonces arzobispo Hipólito Reyes Larios, que les molestaba, por lo que esperaban con ansias que cumpliera 70 años para que se jubilara o lo jubilaran, y que con él se fuera el vocero presbítero José Manuel Suazo Reyes. Falleció sorpresivamente antes de su cumpleaños.Tal vez la idea era que llegara un dignatario más consecuente y menos crítico, pero quienes conocen la trayectoria de monseñor Patrón Wong opinan que es dado a expresar sus opiniones políticas en forma abierta y que no le tiemblan la voz ni las manos para señalar y ser enfático con las decisiones de gobierno que no comparta, por lo que no se espera que deje desamparada a su feligresía, que vive y padece graves problemas de violencia e inseguridad, de desabasto de medicamentos, de feminicidios, de atropellos y de acciones y decisiones oficiales que violan los derechos humanos y las leyes.Será una voz no solo autorizada sino con mucha fuerza, dada su cercanía con el Papa, y por el interés que todo el clero mexicano tendrá puesto en él. En palacio de gobierno, pues, seguramente tampoco gustará su llegada.Mañana sábado 11 de diciembre, a las 11 horas, se reunirán en un salón del municipio de Emiliano Zapata, prácticamente ya conurbado con Xalapa, las cúpulas nacional y la estatal del Partido de la Revolución Democrática, luego de su XVIII Congreso Nacional que celebraron el pasado fin de semana en la Ciudad de México, que marcó el inicio de una transformación y de un relanzamiento para asumirse como un partido socialdemócrata, de izquierda democrática, liberal y progresista.Se tiene prevista la asistencia de los alcaldes en funciones y electos, de regidores, síndicos y líderes representativos de las distintas regiones de la entidad, quienes han confirmado su asistencia. En el marco de la reunión se espera un diálogo abierto de toda esa militancia representativa con el presidente nacional Jesús Zambrano, con el dirigente estatal Sergio Cadena Martínez y con sus diputados federales. Se tratará, tienen previsto, de un acto de unidad para mostrar el musculo y cerrar con fuerza de cara a lo venidero. Aprovecharán la reunión para entregar sus constancias a los 50 nuevos regidores que entrarán en funciones el primer día de enero próximo.Hasta donde el columnista sabe, Cadena ha estado reuniéndose y dialogando con alcaldes y exalcaldes, así como con liderazgos históricos, pero también emergentes, en vías de preparación para la contienda electoral de 2024, cuando los del partido del Sol Azteca esperan ser protagonistas, merced a la incorporación de nuevos cuadros, sobre todo de mujeres veracruzanas, de acuerdo a la instrucción que recibió en días pasados en su congreso nacional en la CDMX. Algo significativo es que el PRD ya optó por apostar por las mujeres y buscará ser el principal promotor de la participación de las féminas.Será un fin de semana, pues, amarillo.Por su parte, el partido ¡Podemos! ha preparado un acto para el lunes próximo para entregar sus constancias a los nuevos regidores (24, aunque todavía defiende una en Misantla, que sería la 25) que entrarán en funciones a partir del próximo 2 de enero.El acto se tiene previsto en un hotel de la avenida Miguel Alemán, en Xalapa. Al acto está convocando el presidente del Comité Central Ejecutivo, Francisco Garrido Sánchez.He recibido varias invitaciones a festejos en diversas comunidades cercanas a Xalapa el próximo domingo por el día dedicado a las Lupitas. Saldré a respirar aire puro, a disfrutar de la hospitalidad de tanta gente buena que nos honra con su amistad, así como la sabrosa comida que preparan para la ocasión. Les aviso: si se me hace tarde entonces no estaré con ustedes el lunes.A los fieles guadalupanos, salud y bienestar y que la Señora escuche sus ruegos.Saludo también desde este espacio a los compañeros y amigos del diario Notiver (también mi casa) del puerto de Veracruz, por su 47 aniversario el próximo domingo. A su director Alfonso Salces mi abrazo, mi solidaridad de siempre y larga vida tanto para él como para el leído medio que dirige."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "