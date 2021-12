Preocupa 'Laguna Verde'

*La Universidad no se toca*Cafeticultores en quiebra*Migrantes y tragediasPreocupantes resultan los escenarios que se vienen presentando en torno al requerimiento activado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) por conducto del cual, se solicita a la Comisión Federal de Electricidad la versión pública sobre las evaluaciones en el marco de los Programas de Gestión de Envejecimiento Limitados en el Tiempo (TLAA), mismas que fueron realizadas del año 2019 al 2021 en las instalaciones de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, valoraciones que hasta la fecha no han sido entregadas, en tanto que la compañía en referencia se declaró incompetente para presentar la información que le fue solicitada, argumentando la CFE que los resultados de la ahora polémica evaluación, son emitidos por la Comisión Nacional de Energía Nuclear y Salvaguardias, instancias a las cuales se debe dirigir la solicitud sobre la delicada información.Los escenarios en referencia, por simple lógica y en los marcos de la obviedad, obligadamente agudizan niveles de preocupante incertidumbre entre la población, en tanto que las argumentaciones sobre el tema es factible que originen dudas en torno a los niveles de seguridad existentes, tanto al interior de la planta nuclear, como en los amplios espacios de esa región que registra núcleos de población bastante cercanos, escenarios sobre los cuales obviamente debe intervenir de inmediato el Gobierno del Estado, solicitando a la Federación que se proceda con diligencias inmediatas para que la población sea informada de la realidad, máxime cuando la difusión de los hechos en referencia se registró de inmediato.La sola expresión que sugiere la posibilidad del desgaste en equipos de la peligrosa planta nuclear, induce hacia la incertidumbre que por obviedad siembra preocupación, por lo que las experiencias que hoy se presentan en las que se habla de evaluar los niveles “del deterioro al interior de la planta nuclear” ante la sociedad dichos términos dejan de ser una simple práctica de rutina, para evaluarla como un “sí” o un “no” sobre la permanencia de operaciones en dichas instalaciones.Debe registrarse que el temor hacia dicha planta nuclear, nunca ha desaparecido entre los habitantes de la región, incluso se habla que en el pasado, diversas familias decidieron emigrar en la búsqueda de asentar su hogar lo suficientemente distantes de los preocupantes espacios de dichas instalaciones.Existen videos y publicaciones, que incluso hace décadas cubrimos como reporteros (en aquel entonces) del Diario de Xalapa, mismas que constituyen testimonios de esa latente y permanente preocupación que priva entre los habitantes de la región, es más, registré también hace décadas la oportunidad de realizar un documental para televisión (el primero en la historia) transmitido y filmado desde el mismo centro de operaciones de la Planta Nuclear de Laguna Verde, para aquél entonces único testimonio periodístico de tales dimensiones, que probablemente aún se encuentre archivado en los espacios del canal de televisión del Gobierno del Estado de Veracruz, referencias que forman parte de la preocupación que de siempre se ha registrado hacia una instalación nuclear, que desde sus inicios hasta la fecha ha sido centro de agudas polémicos y escenarios “extraños” como la aparente ocultación de información que ahora se difunde, que obliga a pensar sobre supuesta opacidad en la difusión de datos en torno al estado que guarda dicha planta nuclear, la cual por algunos ciudadanos es calificada como “El Monstruo de la Laguna Verde” en referencia a una fantasiosa película de hace ya muchas décadas.Lo que se leeEl siempre puntual y mesurado analista Enrique Quintana lo refiere bien, al señalar que el caso del CIDE es un laboratorio en el que el gobierno federal está calibrando la posibilidad de descabezar a las instituciones académicas que considera generan corrientes opositoras... “Si se trata de eso, el gobierno está a punto de concluir que el experimento salió mal y que hay que desechar el intento de cambiar las instituciones públicas a nivel universitario”.Agregando el destacado analista “Si lo que domina es la obstinación por imponer una vez más el principio de autoridad, puede haber consecuencias impredecibles para el país”.Y efectivamente, basta y sobra con recordar lo que aconteció en 1968 entre los ámbitos universitarios y el Gobierno Federal, para que se revalore en los actuales espacios gubernamentales, que el ramo universitario y escolar en lo general “no se toca” evitando con ello que sector estudiantil haga valer la autonomía de la Universidad... ¡Cuidado!Lo que se veEn la región de la sierra de Zongolica, los campesinos en un significativo número han abandona sus quintas cafetaleras, ello primordialmente originado por el bajo precio del aromático grano y porque los costos de mantenimiento de las fincas casi “se empatan” con lo que se adquiere por la venta, situación en la que las autoridades estatales y federales deben de intervenir, en tanto que se han perdido niveles de bienestar entre las familias zongoliqueñas, marco en los cuales se argumenta que en torno a dicho problema, priva la pasividad por parte de las instancias gubernamentales, lo que origina mayor desencanto entre la población... Complejo el panorama.Lo que se oyeDecenas de muertos y heridos es el saldo hasta el momento de escribir estas líneas, sobre el espantoso impacto de un tráiler conducido con notable exceso de velocidad, motivo por el cual se originó el mortal accidente con el cual se incrementa el número de tragedias de indocumentados, que provenientes del sur del continente buscan alcanzar "el sueño americano".Al mismo tiempo se refleja la ineficacia e incluso el posible contubernio de los sistemas de seguridad del país, que constituyen el factor más significativo por el que la migración ilegal, incluso con rangos multitudinarios y a la sombra de elevados riesgos, sigue registrándose sobre tierras mexicanas, marco en el cual se suscitan los accidentes de dramáticos resultados que conforman parte de las secuelas en referencia.Y paralelamente a los escenarios trágicos, queda en claro la ineficacia que se registra en espacios gubernamentales, precisamente para contener el excesivo tránsito de indocumentados sobre nuestro país, hecho que no resulta cosa menor y que paralelamente a los dramáticos escenarios, conforman referencias que desgastan internacionalmente la imagen de los mexicanos, lo que de la misma forma repercute en desgastes que merman al sector turístico y la economía en lo general.En el doloroso marco de tragedias llegamos a un nuevo fin de semana.