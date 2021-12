... Conforme se va acercando el fin de este año y para fortuna de la mayoría de los porteños, concluye también la administración del alcalde panperredista del municipio de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, recordamos las sabias palabras de la abuela Nila cuando ante un caso de desmemoria decía, “al que preña se le olvida, pero a la preñada nunca”.Por cierto, Fernando Yunes Márquez está tan seguro de que hizo un buen trabajo como presidente municipal de la cuatro veces heroica Veracruz, que cierra sus mensajes de despedida con un “pronto nos veremos” que hacen exclamar a los jarochos un ¡ay, nanita!, frase que ha popularizado el periódico Notiver, al que por cierto felicitamos desde aquí en su 47 aniversario.Pues bien, amables lectores, traemos a cuento el tema de la desmemoria, porque esa es precisamente una de las características de la administración de Yunes Márquez, quien además padeció notable ceguera política sobre todo con dos casos que le heredó su antecesor el priista - fidelista Ramón Poo Gil, la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado al Grupo MAS y el del alumbrado público al consorcio Wardenclyffe Veracruz Puerto, SAPI de C.V.En esta ocasión nos referiremos al caso de este último consorcio, que para refrescarle la memoria a los que se hacen que el muerto les habla, en 2017, con la venia de la LXIV Legislatura veracruzana se conformaron varias Asociaciones Público- Privadas (APP), autorizando los legisladores locales que varios ayuntamientos se comprometieran o empeñaran los recursos a obtener por conceptos de participaciones federales, por periodos de 10 a 15 años.Desde ese entonces, la mayor deuda era del ayuntamiento de Veracruz puerto con más de 621.8 millones de pesos que debería saldar con recursos de participaciones federales comprometidas para los próximos 15 años al consorcio “Wardenclyffe Veracruz Puerto, S.A.P.I. de CV”, empresa que se encargaría que la modernización con tecnología Led, de 44 mil 535 luminarias, garantizando un ahorro de al menos el 50 por ciento de consumo actual, así como todas las actividades necesarias para realizar el mantenimiento de los mismos por la duración del contrato.Sin embargo, a junio de este 2021, cuatro años después, esa deuda contratada se elevó a más de 997 millones de pesos, esto es, en 60 por ciento más, debido a saldos insolutos según se indica en el registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Lo que se ve no se juzga. Es evidente que la ciudad de Veracruz está en semipenumbras, en algunas zonas prácticamente a obscuras, porque la empresa “Wardenclyffe Veracruz Puerto, SAPI de CV” no ha cumplido con lo establecido en la concesión y, sobre todo, ojo con eso, porque el ayuntamiento local, el que todavía preside Fernando Yunes Márquez, no ha sido capaz de hacer valer su cargo otorgado por los votantes.Mientras Fernando Yunes Márquez guardó cuestionable silencio, sus homólogos de Poza Rica, Citlaltépetl, Chontla, Chalma y Cerro Azul iniciaron procedimientos para cancelar esos contratos con otra empresa que también prometió la modernización de sus sistemas de alumbrado público.Similar y silente actitud asumieron los ex diputados y los que aún están en funciones que aprobaron esos contratos, dejando a los ciudadanos a merced de esas deudas.Habrá que esperar a que los nuevos alcaldes que iniciarán funciones el próximo primero de enero de 2022, asuman su papel de representantes populares o de la ciudadanía, para ordenar este asunto que provoca la misma desmemoria de quien preña.... Recontraporcierto, a 14 días de que concluya la actual administración municipal de Fernando Yunes Márquez, el tema de la invalidación del triunfo de su cuñada Patricia Lobeira de Yunes no ha convencido ni a los propios morenistas, ni de Veracruz ni de la capital del país, sobre todo a estos que ven el caso del puerto como un pleito de rancho, mal operado por el supuesto operador político del gobierno estatal.Prueba de ello amables lectores, es que, salvo Fernando Arteaga Aponte, quien por cuatro décadas fue priista y ahora es morenista, gracias a lo cual, y a su arraigo entre el electorado local es legislador en el LXVI Congreso del estado, nadie se ha movido para apuntarse en lo que se supone sería el Concejo Municipal que iniciará funciones en el primer minuto del entrante uno de enero, para suplir a la comuna electa, encabezada por Patricia Lobeira de Yunes.Los que saben de estos procesos, coinciden en que este silencio en torno a un supuesto Concejo Municipal en la ciudad de Veracruz, indica que la instancia federal que atiende el caso, emitirá su dictamen horas antes de que termine el 31 de diciembre.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "