¡Vaya que les caló, y de qué manera!

Los efectos a los acuerdos tomados, el pasado fin de semana, en la Cuarta Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, respecto a ir con candidatos propios a los distintos cargos de elección popular, en la elección federal de 2024, caló profundamente en los partidos de siempre, primordialmente en los que han tenido, y tienen el poder público, y no han resuelto las necesidades de salud, vivienda, empleo, educación y seguridad, de la inmensa mayoría de los mexicanos.El solo hecho de conocer, que el partido naranja competirá para la presidencia de la república sin ninguna alianza, y con un candidato militante de ese instituto político, encorajinó más al líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, quien muy molesto y públicamente, sin recato, manifestó: “quién conoce a Luis Donaldo Colosio Riojas”, en una frase que trató de serpero que terminó convirtiéndose en un bumerang en su contra.Y cómo no le va a doler tanto al famoso >alito<, como a los alicaídos panistas y morenistas, la posible candidatura del actual alcalde de Monterrey Nuevo León, si el pasado dos de diciembre, el periódico REFORMA de la ciudad de México publicó una encuesta >rumbo al 2024< sobre las preferencias de los y las mexicanas para elegir al próximo presidente de la república, destacando los 27 puntos que obtiene(sin hacer campaña), quien se ubica a solo 3 y cuatro puntos de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, respectivamente (con toda la influencia política de Andrés Manuel López Obrador), mientras que Ricardo Anaya tiene solo 16%, Ricardo Monreal 12 y el priísta Alfredo del Mazo del PRI, solo el 10%.En pocas palabras, que la pelea por la presidencia de la república se dará solo entre el, o la candidata de MORENA, y el candidato de Movimiento Ciudadano, mientras el resto de las fuerzas políticas solo serán testigos de la próxima elección federal.De allí la ira de “Alito”, tratando de menospreciar a Luis Donaldo con esa frase “¿Quién es Luis Donaldo Colosio?, cuando la realidad le está contestando quien es: un ser humano excepcional, congruente, un hombre honesto, un político que ha dado resultados en su vida dentro del servicio público, que es evaluado por la sociedad nacional, sin hacer campaña alguna, como un extraordinario precandidato a la presidencia de la república.Lo entiendo a él, como a los demás líderes nacionales y estatales de los demás partidos políticos, que a falta de liderazgos, como consecuencia de la repulsa que los electores les están dando, elección tras elección, por sus malos gobiernos ven, en Luis Donaldo Colosio Riojas al mejor prospecto para ocupar Palacio Nacional a partir del primero de octubre de 2024 y creen, -ilusos como siempre han sido-, que con sus frasecitas sarcásticas modificarán la correlación de fuerzas que ya empieza, desde hoy, a marcar la diferencia entre políticos serios y eficaces, de aquellos que han sido toda su vida, mercenarios de la política.Sus averiados partidos son reflejo de los malos gobiernos que realizaron, cuando detentaron el poder público, y hoy padecen el desprecio de todos aquellos que alguna vez les brindaron apoyo electoral."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "