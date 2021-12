AMLO se desgajará en dos años

“Qué diera AMLO por tener una

corcholata del nivel de Carmen Salinas”

Pese a su popularidad, el régimen morenista que encabeza López Obrador terminará por desgajarse en los próximos dos años, sentencia con voz firme el exdiputado federalPorfirio Muñoz Ledo, quien además insiste: “este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años”.El ex dirigente nacional del PRI; miembro fundador del PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas y político convencido de la necesidad de un cambio en las estrategias de conducción del país, lo que lo llevó a convertirse en aliado de López Obrador con quien recorrió todo el tramo que les costó en términos de años la construcción de una nuevas corriente democrática que aglutinara las inquietudes y el descontento de los mexicanos, dando vida a Morena para convertirse en diputado federal con la encomienda de colocar la banda presidencial a López Obrador, intentó convertirse en líder nacional de Morena y se lo impidieron y más tarde le dieron una patada en el trasero y le negaron la reelección como diputado federal.El prestigiado ideólogo, académico, escritor y sobresaliente político, acaba de ser objeto de un reconocimiento de parte de la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano, que fundó y dirige el Senador con licencia Dante Delgado Rannauro y en su discurso de recepción de la Medalla al Mérito Ciudadano“Benito Juárez”,aprovechó para afirmar que el acto masivo al que convocó el mandatario en el Zócalo es “una muestra de temor al vacío de poder que comienza a sentirse”.“Algo teme López Obrador, y lo lamento, yo creo que está sintiendo el vacío del abandono del poder, sabiendo además que el nivel de concentración de poder que existe en México no es eterno, que por fuerza de la política de la economía, de la sociedad, y de las ambiciones, este régimen tenderá a desgajarse en los próximos dos años”, aseveró desde el World Trade Center.Ayer mismo, líderes de organizaciones de migrantes radicados en EE.UU. manifestaron su decepción e indignación con el trato que les da el gobierno de López Obrador, quien, dijeron, “le ha dado la espalda a los mexicanos en el exterior, pues solo habla bonito pero no hace nada” por ellos.Al advertir que al régimen de la Cuarta Transformación le quedan dos años para comenzar a desgajarse, pese a su popularidad, el exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo señaló que será hasta entonces que México viva “una oportunidad de cambio verdadero”.“Viviremos entonces una gran oportunidad que necesitamos todos reflexionar, se acaba un periodo de concentración de poderes, ¿cuál será la función del Estado en un mundo globalizado y neoliberal? Esa es la respuesta que debemos encontrar, el México que viene en un mundo globalizado, y esa es tarea de todos y para todos”, expuso, en su discurso en la recepción de la Medalla al Mérito Ciudadano “Benito Juárez”, que le otorgó la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.Muñoz Ledo aclaró que la República “es la casa de todos”,por lo que no puede estar sometida de ninguna manera. “La República es la casa de todos, la República invita al consenso, la República necesita serenidad, la República no puede estar sometida a vaivenes pasajeros ni a negocios políticos”, sentenció.Al término del acto, Muñoz Ledo dijo a El Universal que sí aceptará la invitación de Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para sumarse a las labores de ese instituto Político, sin embargo, aclaró que seguirá militando en Morena.“Tenemos una relación muy cercana. Yo soy muy partidario de un partido social demócrata y quiero ayudarlos. Creo que esta visión internacional les puede ayudar. Ya me dirá él en qué quiere que los ayude. Yo sigo siendo de Morena, pero ya sabes cómo están los bollos”, sentenció.El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció. “El domingo visité Veracruz. Creí que el Poder Judicial local corregiría la injusticia que mantiene presos a 6 jóvenes y otros más por el ominoso delito de ultrajes a la autoridad. No: la injusticia sigue, con complicidad del juez de control. Debemos seguir luchando, sin desistir.63 regidoras y regidores electos y sus suplentes, acompañados de los candidatos a alcaldes, pertenecientes a los 52 municipios en donde Movimiento Ciudadano tendrá Ediles en el Estado de Veracruz, participaron en el Taller de Capacitación “Las Buenas Prácticas de Gobierno”, asimismo, el dirigente estatal, Sergio Gil Rullán, hizo entrega de constancias de asignación que emite el OPLE. Sergio Gil Rullán aprovechó el acto formal de entrega de constancias para capacitar a quienes a partir del día 1 de enero serán la voz de las y los ciudadanos y que tendrán como objetivo primordial, escucharlos y darles solución a la problemática que en lo individual y en lo colectivo requieren para avanzar en sus comunidades."Tenemos el orgullo de ser, juntos con ustedes, la mejor dirigencia que ha tenido Movimiento Ciudadano en Veracruz, sin demeritar a los hicieron camino y nos abrieron la brecha; vamos a demostrarles, allá afuera, a quienes quieren hacer todo en lo oscurito, que trabajando de frente y con la gente, se pueden hacer las cosas mejor', aseveró el coordinador. Pidió a los funcionarios electos a trabajar para que los Ayuntamientos se conviertan en transparentes y en verdaderos órganos de rendición de cuentas, y los exhortó a cumplir a cabalidad con la responsabilidad que les encomendó la gente en la pasada elección.Ahí, durante el evento, Gil Rullán calificó de "tramposa" la propuesta del gobernador de Veracruz de modificar la ley de Coordinación Fiscal del Estado de Veracruz, con la que se pretende que los municipios signen un convenio para entregar los ingresos por concepto del impuesto predial al gobierno estatal, por lo que los instó a votar en contra de todo aquello que afecte los intereses de los municipios. El curso tocó temas como “las personas al centro y sus causas al frente” impartida por César Padilla, Alcalde Suplente del Municipio de Tlajomulco; se dio una plática con Ernesto Sampieri Arredondo sobre “El municipalismo y Movimiento Ciudadano”; la ponencia sobre “La Ley Orgánica y Acción de Gobierno, impartida por José Luis Lagunes Domínguez y “Manual de Identidad, Comunicación y Redes Sociales, teniendo como expositora a Marisol Calva.Gil Rullán reconoció a los regidores y regidoras el trabajo desarrollado hasta el momento, ya que gracias a ellos Movimiento Ciudadano creció, siendo la fuerza política de mayor crecimiento en Veracruz y en otros estados como Jalisco, Nuevo León, Monterrey, Guadalajara, Campeche y Colima. “Este es el momento de nuestro Movimiento, porque el futuro de Veracruz, de nuestros municipios y del país va a ser naranja” afirmó. El dirigente agradeció la presencia en el evento de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano Estatal, Ivonne Trujillo Ortiz; Sofía Yunes Gamboa, Elena Córdova Molina, Alba Espinoza Bazán, Rodolfo Quiroz Mar, Juan Santana Chang Navarrete, Carlos Barrios Rosales y Carlos Flores Calderón, también estuvieron presentes las diputadas naranjas Ruth Callejas Roldán, Maribel Ramírez Topete, así como los ex dirigentes, Adrián Ávila Estrada y Armando Méndez de la Luz, y el Delegado Nacional en Veracruz, Luis Carbonell de la Hoz.“Tendremos que tipificar los grados y formas de corrupción”, propone el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. No puede ser: ¿tipificar los grados de corrupción?, la corrupción es una, se da y ya, o acaso quiere sentar el precedente de que en su sexenio eran tantos los corruptos que hasta los clasificaron. ¿Y si mejor la combatiera en todas sus formas?