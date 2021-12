El fenómeno Colosio

La semana antepasada causó revuelo una encuesta publicada por el diario Reforma, en la que el joven alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano (MC), aparece con 27% de las preferencias electorales rumbo a la sucesión presidencial de 2024, superado sólo por 4 y 3 puntos porcentuales por el canciller Marcelo Ebrard (31%) y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (30), los dos aspirantes más fuertes de Morena para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.El resultado sorprendió porque el hijo del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en 1994 al término de un mitin en Tijuana, no ha hecho el mismo activismo político ni se ha promovido mediáticamente con la misma intensidad como lo han venido haciendo en los últimos cinco meses este par de precandidatos morenistas.Ello, obviamente, despertó el celo de otros aspirantes, como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien además de recordar que “el nombre de Luis Donaldo Colosio es priista” afirmó que “el joven Colosio puede ir a cualquier lugar de la República y se para y no lo conocen en ningún pueblo”. Este sábado, ante el coro de sus correligionarios de “¡Presidente!, ¡Presidente!, ¡Presidente!” durante la sesión de la 23 Asamblea Nacional del Revolucionario Institucional, el ex gobernador de Campeche se “autodestapó” para contender en la próxima elección presidencial.Sin embargo, en el sondeo publicado, de los siete aspirantes encuestados, el único priista que figura con 10% de aceptación es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.Por supuesto que a Colosio Riojas le favorece el popular apellido y la historia trágica de su padre. Pero el alcalde regiomontano ha iniciado una administración municipal que comienza a llamar la atención por su fresco estilo de gobierno. Habrá que ver qué resultados entrega casualmente en 2024, cuando concluya su gestión.Inés Carrasco, maestra en Relaciones Internacionales y licenciada en Historia, publicó este sábado un texto en el diario Excélsior, en el que destaca el “gabinete paritario, con una mujer en el segundo puesto más importante” y “una feminista antimilitarista liderando el Consejo de Seguridad”.“Un alcalde que todas las semanas atiende a más de 300 ciudadanos de forma directa. Una mujer trans que lidera la Comisión de Género. Un hombre con discapacidad que lidera la Comisión de Equidad y Grupos Vulnerables.“Personas de la tercera edad bailando con una banda en vivo en el Palacio Municipal.“Tatuajes, tenis, jeans rotos y uno que otro traje.“Eso se ve en una semana en el Palacio del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Y los sonidos, también son otra cosa. Los pericos que llegan todas las tardes a Plaza Zaragoza, lo hacen con un estruendo que, aún con su fuerza, no logra acallar lo que se oye como vida porque lo es: risas, prisas, protestas, diálogo. Éste es un Ayuntamiento vivo. El denominado ‘Palacio de Cristal’ no está en su máximo esplendor físico, pero sí ha recobrado una chispa perdida, aquella que le llaman ilusión.“Una infraestructura con una planta baja abierta, diseñada para que la gente la caminara e interactuara con su gobierno más cercano, había permanecido por años como un espacio semirrestringido y cerrado al público. El nombre que suponía enaltecer un recinto ciudadano, se había transformado en parte de una aspiración personal; el “Palacio” tenía dueños. Hoy las vallas se utilizan no para impedir el paso, sino para canalizar a las decenas y a veces cientos de personas que se atiende el Miércoles Ciudadano –día en el que representantes de todas las dependencias municipales, que incluyen trámites directos, acompañan al alcalde en 5 horas de atención al público–.“Afuera, los guardias son los primeros en darle la bienvenida a las personas que vienen a hacer trámites, a juntas, a eventos, o simplemente, a usar los baños. Ahora, la instrucción es ésa: un trato amable, una apertura, una disposición que privilegie a la gente. Cuando llegan manifestantes, el primer contacto es concertación social, no una fuerza de seguridad.“Adentro, es común que las reuniones de toma de decisión más relevantes incluyan a personas de 26, 30 o 35 años, además, por supuesto, del alcalde mismo. Quienes cuentan con mayor trayectoria o experiencia, reconocen y respetan el trabajo de sus compañeres más jóvenes. En general, por su calidad humana, pero, en particular, porque los jóvenes son sus pares y, en muchos casos, sus jefes. Y sí, en el Ayuntamiento de Monterrey se oye la palabra ‘compañere’.“La pluralidad y la vida que se respira en el municipio responden a una de las necesidades más grandes de este país: la búsqueda de una reconciliación. En esa encomienda, es difícil imaginar un personaje con mayor legitimidad que la deLuisDonaldo Colosio Riojas. Sin embargo, entendiendo esto se explica la afinidad que tiene con quien nombró como secretaria del Ayuntamiento y su número dos,LucíaRiojas.LucíayLuiscoinciden en un punto clave: la respuesta que ambos han encontrado a la adversidad ha sido el de hacer comunidad desde el genuino interés en las personas.“Eso hace fácil convencerse de que éste debe ser el lugar. ¿Será por eso que el senador veracruzano Dante Delgado, quien acaba de asumir nuevamente la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, ha reiterado otra vez que no harán alianzas con "los partidos de siempre", a lo que el priista Alejandro Moreno, entre otros, ha respondido que MC sólo servirá de "esquirol" a Morena y al presidente López Obrador si no se suma al frente opositor PAN-PRI-PRD?