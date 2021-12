Luis Donaldo-AMLO

“Si nos preocupan los resultados

Lo adelantamos desde el pasado 24 de noviembre: “Luis Donaldo Colosio Riojas, un posible proyecto de unidad opositora”.La relevancia de la recién detectada fortaleza de Colosio para la presidencia, es que por primera vez se vislumbra una opción, con posibilidades de éxito, que no es de Morena. Por primera vez se detecta a alguien distinto de AMLO y su séquito de incondicionales, con la capacidad de darle un vuelco al corazoncito de la Muchacha.El espejo encantado que representan las encuestas cuchareadas, en que AMLO se ve como el más popular del mundo, ya empieza a informarle que hay alguien más bonito que él, y al amparo del derecho humano fundamental de hacerse pendejo solo, invierte en la realización de la magna concentración en el Zócalo, para festejar el tercer aniversario del “error del 18”.Lo que más debe inquietar a AMLO, es que Colosio representa una fuerza similar a la de él, pues no es de naturaleza racional sino emocional, pero de naturaleza distinta: AMLO concita resentimientos, odios y reclamos; Colosio recuerda la tragedia, los sueños rotos por una bala, la deuda colectiva emocional, y también, la unidad nacional a través del perdón, que él mismo Colosio Riojas ha expresado.La otra cosa que debe estar representando cierto tremor glúteo en Morena, es que mantener el engaño colectivo de que efectivamente estamos mejor con López Obrador, requerirá de cada vez mayores cantidades de dinero, mientras que el joven Colosio ¡no tiene que hacer nada!. Entre las oposiciones a AMLO campea mucho la pendejez con el afán de notoriedad, agravado porque en estos tiempos se monetiza la exposición pública en las redes sociales, a grado de alterar las prioridades.Dicho de otro modo, para muchos opositores de AMLO es más importante incrementar los ingresos por combatirlo que derrocarlo o derrotarlo. Por eso representan una fortaleza para AMLO, son puros pájaros nalgones. Pero entre los más lúcidos opositores a AMLO, hay quienes se han propuesto buscar a la brevedad una figura que abandere a todas las oposiciones; pues bien: ¡Ya la tienen!.En conclusión, se abre un futuro posible, que a final de cuentas podría personalizarse o no en Colosio: ¡Morena podría perder la presidencia el 2024!Aquí en Tihuatlán, en reunión con militantes de Morena del norte veracruzano, el consejero estatal Bernardo Aldana, reconoció al Presidente de la Cámara de Diputados, al veracruzano Sergio Gutiérrez Luna, por ser un legislador de «a ras de suelo».Con militantes y fundadores de Morena en este municipio y de Tuxpan, Poza Rica, Coatzintla y Cazones, añadió que Sergio Gutiérrez Luna está cumpliendo con su responsabilidad con los ciudadanos. «Es la primera vez que un Presidente de la Cámara de Diputados viene a Tihuatlán a informar y a escucharnos» añadió Bernardo Aldana quien le reiteró la bienvenida al «Lugar de la Divina Mujer”. El diputado Sergio Gutiérrez Luna, originario de Minatitlán, al sur del estado, externó que es necesario dar a conocer lo que se ha logrado en la Cuarta Transformación y el trabajo que se hace en la Cámara de Diputados para respaldar al Presidente Andrés Manuel López Obrador.También asistieron a la reunión integrantes del Movimiento Campesino Veracruzano conformado por 26 agrupaciones de diferentes partes del norte del estado.El legislador veracruzano escucho planteamientos relacionados con daños ambientales, infraestructura carretera, casa de enlace así como la instalación de una escuela de educación superior.Lo absurdo de las declaraciones del presidente nacional del PRI, que hizo la semana anterior comienza con el insostenible reclamo a la militancia del joven Colosio Riojas. Que no milite en el PRI, argumentando que su padre fue presidente de ese instituto político, resulta tan irracional como cuando en 1987 se criticó al IngenieroCuauhtémoc Cárdenaspor “haber abandonado el partido que su padre había ayudado a fundar”. Como si, por el otro lado, el parentesco obligara a compartir ideología o visión de poder, y como si las hijas e hijos no tuviesen voluntad e inteligencia propia, y el derecho a ejercer sus derechos políticos en el lugar que les parezca más conveniente. Solo esto, permite evidenciar lo irracional, y el talante autoritario de quien hoy encabeza al PRI.Una de las ideas centrales que estaban en el programa de gobierno de Colosio Murrieta eraconsolidar la reforma política del país; estaba convencido de que, sin democracia, México no podría derrotar a la pobreza; que sin auténtica democracia no lograríamos avanzar hacia un Estado de bienestar; que, sin democracia, la justicia social no podría llegar a la puerta de quienes en mayor medida enfrentaban el hambre y las carencias; las injusticias de todo tipo. Aún ahora, exige de una cultura extendida de tolerancia a la pluralidad de visiones y voces; requiere de comprender que las libertades de creencia, pensamiento y expresión están en la base deuna sociedad respetuosa de los derechos humanosy de bienestar generalizado.Y esa es la segunda razón del absurdo planteado por Alejandro Moreno: porque en sus dichos trasmina una enorme intolerancia; y también, en ello releva la contradicción de su postura ante el Ejecutivo Federal, al que acusa dedividir al país y de promover una ideología única. En el fondo, lo que dijo respecto del alcalde de Monterrey, es porque igualmente es portador de un discurso patrimonialista e identitario y que es incapaz de valorar la riqueza de la pluralidad y la importancia de dialogar ante quienes no piensan como uno. La crítica que hace a quien llaman “Alito”, a Colosio Riojas es absurda de origen, porque sin duda, si alguien tiene el derecho de reivindicar el nombre y la memoria de Luis Donaldo Colosio Murrieta es su hijo. Y, por eso, veladamenteseñalarlo de lucrar con el nombre de su padre, constituye una bajezaque coloca a tal “Alito” en los umbrales de la miseria moral.Los hijos de Donaldono decidieron el destino de sus padres; y tuvieron que enfrentar una dura y triste realidad. Y no sería equívoco asumir que hubieran preferido una vida al lado de sus padres, que enfrentar la adversidad y los retos de la vida sin ellos.Los dichos del presidente del PRI, además de absurdos, son reveladores de lo lejos que hoy se encuentran él, y lo que queda de ese partido, de los ideales que Luis Donaldo, presidente de ese instituto político y candidato presidencial, defendía y proponía como guía para un nuevo gobierno. Porque de la manera en que planteó las cosas, esa sí que busca sacar raja política de la memoria de uno de los personajes más relevantes de lahistoria reciente de la política mexicana.Los dichos del presidente del PRI revelan, por otro lado, por qué este partido se encuentra moralmente derrotado. Porque si para plantear temas de notoriedad nacional requiere recurrir a este tipo de despropósitos, el mensaje que envía al electorado es nada menos que la ratificación dela vacuidad y la frivolidadcon que se toman decisiones y se plantean agendas.Este evento, que de pronto pudiera parecer meramente anecdótico, en realidad constituye un poderoso llamado de atención en torno a lo que está pasando en el país; en torno al extravío de esta dirigencia partidista; y en torno a la importancia de los valores y los principios en el ejercicio de la política; la cual sigue siendo rebajada a su peor forma de expresión:la lucha vulgar por puestos políticos, prebendas y beneficios económicos.Lo que hizo el presidente del PRI, además de constituirun agravio al hijo de un amigo asesinado, es una muestra inequívoca de la urgente renovación ética de la política nacional; de lo imprescindible de que sean las y los mejores, en el sentido ético y profesional, quienes tomen las riendas del destino de México. Nosotros sugerimos un cambio de formato del informe de gobierno pensando en dejar de perder el tiempo en tonterías, de tirar los recursos públicos regresar a los ridículos acarreos que hacen de la seria tarea de gobernar, un circo de cuarta. No tuvimos respuesta, al contrario, los poderosos actores se prestaron a juego de la farándula región diez, porque no supieron resolver este asunto con un poquito de dignidad e inteligencia... Ahí la llevan con su cuarta.