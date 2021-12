Escalada inflacionaria

*Calvario hospitalario*Irritación del Dr. Gatell*Llegó tercera vacunaUn viejo conocedor en las perspectivas referentes a tendencias inflacionarias en la economía de un país o de una región, en cierta ocasión me comentó que entre las primeras referencias que en la economía de México, podría ser indicadora de un proceso con tendencia negativa, lo refiere el precio de productos básicos para la alimentación de los mexicanos, como lo podría ser de manera muy significativa el precio que registrara un kilo de tortillas, ello porque constituye un producto esencial en la dieta de nuestra población, cuyo consumo forma parte de un estilo de vida y se registra en todos los niveles del colectivo social del país...Con datos recientes se nos informa que ya se detectan en diversas regiones del territorio nacional, el incremento acelerado en el precio del kilogramo de tortillas, cuyo producto esencial en la dieta de los mexicanos, de 14 pesos que costaba en octubre del 2018, tres años después, en noviembre del 2021, ya alcanza (en las mismas regiones evaluadas hace tres años) la impresionante cifra de 27 pesos el kilogramo, lo que en cuentas simples refiere un incremento en su costo de más del 90 por ciento, panorama que no es recordado por los mexicanos en los últimos 20 años.Referencias en el mismo sentido (incluyendo un tanto semejante e incluso superior) es advertido por los consumidores en los precios de diversos electro-domésticos, así como de muebles para el hogar y no se excluye de tales escenarios diversos medicamentos, sumando el hecho que ni el gas doméstico ni el combustible han registrado reducciones en el precio, hecho que hace pensar el no cumplimiento en lo prometido en la pasada campaña electoral presidencial y, posteriormente, ya por el actual Gobierno Federal.Verdad es que en tales espacios los altibajos financieros también se encuentran generados por los efectos colaterales de la pandemia, dado que la amenaza mortal generó enclaustramiento de los consumidores e incluso pérdida de fuentes laborales, depresión económica que origina incremento de precios en la actividad comercial, sea por el aprovechamiento de la pandemia para cometer abusos o porque la reducción en el consumo obliga a incrementar los precios, bajo la advertencia de que “o re-etiquetas o cierras el changarro”.Pero en tales renglones mucho influye (para bien o para mal) el comportamiento y las acciones que se registren en los niveles gubernamentales, en escenarios como los de un panorama pandémico de alto riesgo por el que transitamos, marcos en los cuales se requiere mucho mayor capacidad de respuesta, que las aplicadas en anteriores etapas gubernamentales (de ello ni dudas caben) pero si en los inicios del actual sistema de gobierno, los niveles de efectividad en el renglón de asistencia médica gubernamental se habían desacreditado, como efectos de la ineficacia que fue claramente detectada por la colectividad en el tema de la angustiante carencia de medicamentos, que dejó en el desamparo a miles de pequeños agredidos por el mortal padecimiento, a muchos de los cuales (“se comenta”) que les costó la vida, tales referencias obligan hacia la reflexión sobre un panorama ya previsible, en el que ante la agresión pandémica, pareciera hasta lógica (por las características gubernamentales en referencia) que en sus inicios se actuara con lentitud en la tarea de mejorar los niveles en equipo, espacios y capacitación del sector hospitalario, no que en esos días escuchamos sorprendidos la expresión de que “la pandemia me cae como anillo al dedo” al tiempo que los centros hospitalarios resultaban insuficientes para atender a los afectados.En la actual administración gubernamental es aplaudible el apoyo financiero que se otorga a diversos sectores de la población, sobre todo el destinado hacia adultos mayores, también es histórica la apertura cotidiana de la Presidencia para brindar información hacia la población, conjuntamente con sus frecuentes recorridos hacia las distintas regiones del país, porque ello abre la posibilidad de una mayor identidad de la presidencia con los problemas cotidianos de los diversos sectores productivos de México, pero en otros renglones como el de salud pública y estímulo a la inversión privada para impulsar empleo y crecimiento económico, así como los espacios de violencia que persisten en el territorio mexicano, pareciera que no son temas “que de verdad” atraigan la atención presidencial.Lo que se leeMuy lamentable el escenario que se refiere en torno a centros hospitalarios, ante la persistente carencia de medicamentos para pacientes agredidos por el cáncer, calvario repetitivo sobre el cual las autoridades ahora refieren, que existen medicamentos alterativos para cubrir los fármacos que se dejaron de adquirir, pero que ya pronto existe la posibilidad de que también se cuenten con dichos medicamentos, mismos que se dejaron de comprar, lo que ha representado un panorama espantoso para incontable número de pacientes, primordialmente de menores de edad.Es indudable que, por las características del caso, tales escenarios ya forman parte de la historia negativa de nuestro país y será prácticamente imposible el borrar tan agudos descréditos.Lo que se veAbruptamente el subsecretario de salud Doctor López Gatell, abandonó los espacios legislativos dónde habría de rendir información solicitada por los legisladores, corriendo versiones en el sentido que dicho alteración en el programa se presentó por “preguntas incómodas y fuera de los temas acordado” que realizaron algunos legisladores.Sea por las causas que fueran, es una realidad que con frecuencia el elevado funcionario de salud pública en el país, asume actitudes que contrastan con los comportamientos habituales, que tradicionalmente se practican en tales niveles de la función pública, referencias que se agudizaron desde que el propio Doctor Gatell, declaró que las protestas en hospitales de padres de familia por la falta de medicamentos para niños con cáncer, podría vincularse con escenarios semejantes a las que se ejecutan con miras a la ejecución de “un golpe de estado”, argumentación que obviamente causó tanto irritación como hilaridad en diversos núcleos de la población mexicana.Con lo de ayer, nuevamente López Gatell vuelve a convertirse en foco de polémicas.Lo que se oyeSe calcula por parte de autoridades estatales que una cifra cercana a los 400 mil adultos mayores, podrían para las fiestas navideñas ser portadores de una tercera dosis de la vacuna contra los efectos pandémicos, en tanto que ésta misma semana se iniciará el programa de vacunación en tal sentido, programa que en su primera etapa abarcará tanto municipios del norte del Estado, como del centro y del sur, para lo cual se han tomado medidas preventivas y se iniciará la difusión sobre tales objetivos... 