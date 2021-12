Sin educación; sin cultura y sin eficacia...

1.- Bajo la cobija del poder, el barbaján subsecretario de salud federal, López-Gatell acusó que “la compañera está filmando”, en la “comparecencia” que debía llevarse a cabo en Comisiones en la Cámara de Diputados.Y bajo esa pantomima, eludió contestaciones a preguntas diversas, enganchado por el diputado del PT que crea conflicto tras conflicto en el seno legislativo, y la reunión se reventó por esas pantallas de quien debe ser puntual en explicar a los mexicanos cómo se viene el Covid-19 en otra modalidad.Alguien debe poner a López-Gatell porque, como siempre, es un auténtico chivo en cristalería...Y ahora se anuncia que será citado a comparecer en el pleno de los diputados. Para el caso que les hará...2.- Por cierto, ayer se inició la vacunación de la de refuerzo para los de 65 años y más, con el medicamento Astra Zéneca.Miles de hombres y mujeres se hicieron presentes en el Gimnasio Omega y en completo orden la vacunación transitó para los apellidados con las letras A, B, C, CH, y D...Que sigan en ese tenor. La vacunación es bien recibida.3.- Juan Sin Tierra, atento como siempre, hoy plantea algo que no muchos observan. Dice en sus constantes viajes de Tantoyuca a Xalapa, que hay pueblos y ciudades que se esmeran por identificar a sus lugares de residencia:Ponen las letras para identificar a sus pueblos; así se lee El Viejón, Emilio Carranza, Vega de Alatorre, el Diamante, Nautla, Casitas, La Vigueta, Tihuatlán, etcétera.Pero dice más: A su punto de ver, Nautla es la mejor en ese esmero: Tiene anuncios en letras de colores, grandes, visibles, con luz interna, y, demás, con letra cursiva y de molde.Dice que es la mejor representada en este aspecto, y también anuncia: el municipio más pobre en ese renglón, es Alamo: letras de cemento, pequeñas, grises, sin luz ni atractivo alguno.Y esta opinión no es solamente de él. De muchos viandantes y lugareños."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "