El mundo no es color de rosa o naranja...

1.- Ayer en una minicumbre, los dirigentes nacionales de la Coalición Va por México, Marko Cortés (PAN), Alejandro Moreno (PRI), y Jesús Zambrano (PRD], informaron que de cara a las elecciones de 2022, es decir, a la vuelta de la esquina, los tres partidos ya tienen convenios para competir juntos en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, que actualmente gobiernan PAN, PRI y PAN, respectivamente.En conferencia de prensa adelantaron que en Oaxaca [PRI-MORENO] y Quintana Roo, aún están en pláticas.También adelantaron que "...Estaremos sumando esfuerzo y nuestro potencial en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, antes del 2 de enero tendrá que estar suscrito un convenio de coalición electoral, y lo que buscamos es evitar que el mal gobierno morenista llegue, avance y destruya a estas entidades federativas", detalló Cortés Mendoza, dirigente nacional panista.Alejandro Moreno, líder priista, sostuvo que en 2022 los ciudadanos podrán contrastar entre dos propuestas: "Que vean Morena es una tragedia, es una desgracia para este país, que no hay resultado, y que la coalición de Va por México es una coalición potente que puede tener propuestas, solución y resultados en bienestar de la sociedad".Por su parte, Jesús Chucho Zambrano, dirigente nacional del PRD, explicó que en Oaxaca y Quintana Roo hay amplias posibilidades de llegar a acuerdos por las condiciones políticas que prevalecen en las dos entidades."Será en función de cómo avancen las pláticas, pudiera darse incluso la modalidad de hacerlo entre dos de los tres partidos o con fuerzas locales, pero tenemos la confianza plena de que podemos ganar y vamos a trabajar para ganar la mayoría de estas elecciones de 2022, y para sacar del gobierno también en 2024 a los causantes de esta pesadilla nacional que le están generando al país", agregó.Los líderes partidistas informaron que cada instituto político está seleccionando a sus mejores candidatos, en los próximos meses habrá una definición."Y basado en ello generar un potente cierre de filas que nos de triunfos electorales el próximo año", indicó Cortés Mendoza.De igual forma descartaron integrar en alguna de las gubernaturas a Movimiento Ciudadano."Lo hemos señalado: Movimiento Ciudadano no está del lado de México, no quiere el cambio, porque al final del camino se hubiera sumado a la coalición en 2021, [porque] hoy lo que hacen es pulverizar el voto o tratar de dividir el voto en las elecciones".Hoy le están haciendo al esquirol de Morena", agregó Alejandro Moreno.2.- A solas ALITO aseguró "...que su tiempo y momento es estar en la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)", luego de que se hizo mención [mandó a hacer mención] de su nombre como [posible candidato a la Presidencia de México en 2024] brincos dieras Alejandro: tu saco político está vacío.El priista detalló que ha estado como aspirante en ocho diferentes cargos y que todos los ha ganado: [de regidor, de diputado local, federal y la de gobernador se la regaló su padrino]"Hoy mi responsabilidad es ser el [mal] "dirigente nacional del PRI, esa es mi responsabilidad; nada más he sido candidato a ocho cargos distintos, y hemos ganado todo, pero nuestro tiempo y momento es estar en el PRI", destacó en conferencia.El líder del tricolor señaló que hay momentos y tiempos para delinear la participación de candidatos, por ello, ahora está ocupado en ver los asuntos de su partido.Y sin inmutarse celebró "Los perros ladran Sancho, señal de que cabalgamos en el PRI, ahí vamos trabajando y en la coalición, estamos fuertes, pero mi responsabilidad es ser el dirigente y en su momento habremos de decir, porque hay muchos que pueden participar".3.- Cuando veas a tus vecinos sus barbas cortar, pon las tuyas a... la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República se sumó a su similar en la Cámara de Diputados para denunciar que hay un contubernio:".. entre Morena, sus aliados y "sus nuevos aliados" los partidos de Va por México, para quitarle su lugar en la Comisión Permanente, ante lo cual advirtió que no permitirán se les quite representatividad.El coordinador Clemente Castañeda Hoeflich y los miembros de la bancada anunciaron que recurrirán a recursos legales para impedir el "vil y vulgar contubernio" que busca quitarle representatividad a Movimiento Ciudadano."Es un vil y vulgar contubernio entre Morena, sus satélites y Va por México y sus partidos... nuestra fuerza parlamentaria es de sobra suficiente para tener un espacio en la comisión Permanente. Lo que está de por medio... es el manejo político que quiere tener el gobierno federal, su partido y sus aliados y sus nuevos aliados de lo que se discuta-apruebe en el Congreso de la Unión."Qué es la Comisión Permanente: "Cabe recordar que la Comisión Permanente es un órgano de representatividad que se conforma durante los periodos de recesos, en el que todas las bancadas tienen al menos un lugar.Dicha representatividad se da por tamaño de la fuerza política al interior de cada Cámara, pues ambas, tanto la de Diputados como la de Senadores, deben conformar dicho órgano...."Tras la denuncia de Movimiento Ciudadano en la cámara de Diputados, los integrantes de la bancada naranja en el Senado dijeron "...que no es la primera vez sino que ha sido un comportamiento sistemático que los ha intentado excluir de los espacios de participación por ser la cuarta fuerza política..."Dante Delgado recordó que Movimiento Ciudadano ha sido el voto diferenciador, por lo que al buscar abordar el tema de Revocación de Mandato en la Comisión Permanente, buscan excluirlos.Los integrantes hicieron un llamado al Presidente de la República"...a que no genere una crisis constitucional, al intentar excluirlos de la representación que tiene garantizada y que tampoco pongan en riesgo la instalación de la Comisión Permanente pues ellos recurrieran a diversos recursos..."Mencionaron recursos legales pero no descartaron cualquier posibilidad para lograr el lugar que les corresponde.La Comisión Permanente en este periodo de receso se planea esté vigente del 16 de diciembre al 31 de enero.Ya se verá hasta donde llegan....SDP-N.