Gobernar sin agredir

*Esperanzas en alcaldes*Y... ¿sembrando vida?*Alcaldes saltimbanquisEntre quienes se dedican a la historia y evaluación del pasado entrelazado con el presente, en los marcos de la actividad gubernamental, existen quienes sostienen la convicción, que del pasado se aprende sea para bien o para mal, pero que es un error acusar de todo lo que acontece en el presente a nos antecedieron, por la simple razón que cada ser humano y cada núcleo social, obligadamente adecúa su forma de vida en los marcos de su personal albedrío, más influenciado por su personal experiencia, que por lo registrado en los ámbitos de anteriores generaciones.Se podría referir que cada generación de mexicanos, de acuerdo a sus propias circunstancias en su desarrollo, tanto en lo individual como la influencia de sus entornos que sobre sí recibe, habrá de ser el cimiento que lo defina hacia su hacer o deshacer en el transcurrir de su vida, misma que habrá de enriquecerse o demeritarse conforme a los espacios en los que se desarrolla su vida, así como manera de entender, valorar y asimilar los escenarios de su entorno, incluyendo los niveles de su capacidad innata para retener o desechar.Nadie es exactamente igual a quienes conviven en sus entornos, ni físicamente, ni en gustos, ni en estilos de vida, efecto directo que registra como consecuencia las formas de pensar y actuar en todas las etapas de nuestra existencia, en las cuales incluso variamos de una forma de comportamiento hacia otra que podría ser abismalmente distinta, referencias que incluso refieren cambios de conducta, mismas que nos podrían arrastrar de la maldad hacia a la bondad y en sentido adverso, de la honorabilidad a los espacios delincuenciales.Por tales características que forman parte del libre albedrío “del que tanto presumimos” quienes gobiernan un municipio, una entidad o un país, deberían aplicarse en el conocimiento del pasado precisamente para no repetir lo negativo y cimentar lo positivo, porque el Gobernar no es el fomentar que todos los gobernados coincidan con mi opinión y, por lo mismo, actúen apegados a lo que instruyo como mandatario, no es el pueblo el sirviente de quien gobierna, más bien quien sirve a la población lo es gobernante.Pero a más de ello no se gobierna con discursos, sino que quien sostiene las riendas del poder marca metas y emprende acciones viables en la real búsqueda del beneficio colectivo, no de los sectores que simpatizan con el ideario partidista, sino con cimientos de pluralidad, de invariable equidad, pensando en los beneficios para un colectivo social integrado en los marcos de pensamientos y aspiraciones distintas, porque para ello fueron instituidos los gobiernos democráticos.Denostar todos los días desde la tribuna pública a quienes externan puntos de vista contrarios a los referidos por el gobernante, no es la tarea cotidiana que le corresponde realizar al gobernante, porque quien gobierna lo hace incluso para quienes desaprueban sus programas, acciones que tiene la facultad de aplicar, pero el ciudadano también tiene la facultad de no coincidir y no olvidemos que el gobernante se debe al ciudadano y no el ciudadano a quien se le asignó la tarea gobernar...Mesura y la búsqueda de convencer para lograr sin descalificar, evitando con ello polarizar aún más las diferencias, es una tarea que fundamental le corresponde al buen gobernante, registrando claro en su actuar y decir, que no existe mayor poder que el conferido precisamente por la ciudadanía y, cuando se gobierna se hace para el beneficio de los unos y los otros, cultivando la idea que nadie debe ser agredido por quien representa la insignia gubernamental de todos los mexicanos, responsabilidad que en sus respectivas dimensiones, resulta al igual para quien gobierna a los habitantes de un estado, así como de un municipio.Lo que se leeEsperanza... es la sensación que priva entre los veracruzanos ante el arribo (en 15 días más) de los nuevos alcaldes que habrán de dirigir los destinos urbanísticos y de bienestar en lo general, de los numerosos municipios veracruzanos, la mayoría de ellos (para no decir que casi la totalidad) se encuentran estancados en su desarrollo integral, unos acreditando tales estancamientos a los efectos pandémicos, otros refiriendo la incompetencia de los cuerpos edilicios y, varios más, adoleciendo desde tiempo atrás del quebranto financiero, lo que refiere como consecuencia el que la mayoría de los habitantes en tierras jarochas (salvo excepciones singulares como lo es el municipio de Orizaba) se muestran desencantados de los cuerpos edilicios salientes, los que para inicios del año 2022 habrán de recibir “tarjeta roja” por su intrascendente papel como autoridades municipales... Ya veremos cómo nos va con las nuevas y nuevos alcaldes, las que en significativo número coinciden con las tonalidades gubernamentales provenientes del Palacio Nacional y del Gobierno del Estado.Decía el genio Albert Einstein: “Lo que es correcto no siempre es popular y, lo que es popular, no siempre es correcto”.Lo que se veEn las últimas horas autoridades forestales directamente vinculadas con los escenarios del Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, como ya ha acontecido en el pasado, vuelven a reconocer que se requiere de mayor apoyo en ámbitos estatales e incluso municipales, para encontrar la forma de frenar los elevados niveles de afectaciones a las áreas boscosas de las dos sobresalientes montañas veracruzanas, cuyo clima y vegetación son determinantes tanto para la calidad de vida de los veracruzanos, como para la actividad agrícola en lo general, renglones que pierden calidad precisamente por los efectos de irresponsables atentados contra la riqueza forestal.No es la primera vez que tales voces se escuchan expresiones preocupantes por la elevada deforestación, pero tal parece que en los últimos años el tema del ilegal negocio maderero, resulta tan indolentemente desatendido como el que de siempre se ha registrado, ante ello vale el preguntar: ¿Dónde están los resultados de “Sembrando Vida?...Lo que se oyeUna de las modas actuales es la de saltar... Y que nadie lo dude, porque son cientos los mexicanos (no sé si lo propio es referir que son millares o millones) pero lo que sí resulta identificable es que cada día, mayor número de alcaldes electos, deciden pegar el brinco para abandonar los colores panistas y priistas y adoptar otras banderas, los de la raza de bronce, o sea, “el de los morenos” y... tampoco se tiene claro si ello es por “atenta invitación” o por “atentar” contra el partido político que les dio a oportunidad de convertirse en elevados funcionarios públicos, desechando obviamente el que estén dotados de elevados niveles de lealtad... En los marcos políticos no debe olvidarse, que quienes fueron capaces de participar en tales escenarios, podrían hacia el futuro hacer lo mismo con la casa partidista que ahora los arropa... 