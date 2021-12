La prodigiosa memoria de Barbosa

“Fidel, Javier y Miguel,

Con una pose de suficiencia que no abandonó el tiempo que duró su informe, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, presentó ayer su tercer informe de gobierno con el que dejó impresionados a propios y extraños al exhibir una prodigiosa memoria que no le conocíamos, y es que el gobernante poblano no leyó su informe, lo fue dando de memoria aportando cifras con las que apoyó su participación.Luis Miguel Barbosa Huerta denunció que al llegar al Poder Ejecutivo encontró que los cuerpos policiacos estaban controlados por mafias y que en al menos dos ocasiones ha cambiado a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y que no dudará en volverlo a hacer, de ser necesario. En el Salón de Plenos del Congreso del Estado, el titular del Poder Ejecutivo añadióque en lo que va de su régimen, se ha detenido a 2 mil delincuentes que hoy están presos y que a inicio de su mandato Puebla se ubicaba en el sexto lugar nacional más inseguro y “hoy somos el 23 más seguro”.“Las mafias se renuevan, pero en mi gobierno no dejaremos a Puebla abandonada en manos de la delincuencia; mandos superiores de seguridad no tienen vínculos con el crimen, se limpiaron y sin temblarme la mano, lo seguiré haciendo”, dijo con voz firme.Y añadió: “Este gobierno enfrentó al crimen, invirtió 4 mil millones de pesos para la compra de patrullas y armamento; se renovaron a los cuerpos policíacos, pues había vínculos con la delincuencia, con estas acciones los índices delictivos disminuyeron”.Luego, instó a “que los órganos de justicia respeten los derechos humanos, pero que no se confunda, que no se confunda: quien viole la ley se aplica la ley, los derechos humanos son un derecho universal a la protección para no ser afectado por ninguna autoridad. En Puebla el respeto absoluto al contenido del Artículo Primero Constitucional es totalmente un compromiso. Aquí no hay detenidos, no hay detenidos por causas de asuntos que estén perfectamente acreditados. Que no se confunda eso, somos respetuosos de todas las creencias, de todas las libertades, de todos los valores sociales. Somos tolerantes, respetamos la libre manifestación, la libre expresión, la libre asociación, la libertad de reunión y lo vamos a seguir haciendo”. Con eso encendió el aplausometro que permaneció varios minutos con la mayor intensidad.Sobre la legalización del aborto Barbosa dijo: “nos preocupa los temas de violencia de género, nos preocupa los temas de violencia intrafamiliar. Este Congreso tendrá pronto que debatir asuntos profundos en los temas que en las calles se reclaman. Es un tema del Congreso, lo tendrán que resolver con plena madurez y vamos a estar solo pendientes de su desarrollo. En Puebla no hay feminicidios impunes. A todos los feminicidas o se les persigue o están detenidos. Hoy los sistemas de justicia permiten a los abogados retardar procedimientos, pero habrá sentencias pronto condenatorias, si es que las pruebas así lo acreditan y mantenemos una atención personal, yo en lo personal atiendo cada caso.En su informe es justo mencionar que Luis Miguel Barbosa mostró suficiente oficio político, una gran experiencia como político y mucho manejo de los asuntos públicos. Por algo el vecino estado de Puebla está así, en pleno despegue para lograr más progreso tanto en el campo como en ciudades, como la capital, ejemplo de lo que se logra con un buen ejercicio de gobierno.Con la suma de alcaldes electos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se asegura el avance de la Cuarta Transformación en el norte de Veracruz, expresó el Delegado Estatal en funciones de Presidente del partido, Esteban Ramírez Zepeta. Y es que los que traicionaron a los partidos que los llevaron al triunfo, lo hacen con toda razón: sus partidos pasan por un proceso de extinción y entonces quién podrá apoyar a los ediles. Para ellos Morena, es el partido a seguir por estar en el poder, quieren calorcito para tener más recursos tanto para hacer obras como para echárselo a la bolsa; porque es ahora o nunca.En Tuxpan, presidentes municipales provenientes de diferentes siglas partidistas hicieron pública su decisión de afiliarse a Morena para trabajar de la mano con el Gobernador Cuitláhuac García y la Cuarta Transformación desde sus alcaldías a partir de enero de 2022.Se trata de los presidentes municipales electos de Citlaltépetl, Ozuluama, Tancoco, Tempoal, Chicontepec, Zacualpan, Misantla y Tenochtitlan."Morena estará gobernando prácticamente en el 50 por ciento de las alcaldías de la zona norte. De 61 municipios que hay, Morena tendrá prácticamente el control en 30 municipios", mencionó Ramírez Zepeta quien dio la bienvenida a los presidentes municipales y expresó que "es gracias a esta suma de esfuerzos que hemos logrado consolidar a la 4T en el estado, para respaldar a nuestro presidente, para hacer equipo con nuestro gobernador, y para que siga la transformación en favor de las y los veracruzanos".El líder aseguró que ha sido gracias al trabajo realizado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez que surgió el interés de varios ediles en sumarse al proyecto de nación. “Somos gobiernos cercanos a la sociedad y permanentes en nuestro esfuerzo donde cada día construimos una sociedad más justa", dijo, recordando la importancia de los municipios por ser el orden de gobierno más inmediato para la población. Llamó a los alcaldes electos que se suman a Morena a conducirse con respeto a las leyes, austeridad, honestidad y vocación de servicio."Quiero invitarlos a que pongamos en práctica los principios de nuestro movimiento y pedirles que siempre recuerden que el poder cobra sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", dijo.Los ocho alcaldes electos que se suman a Morena son Cirilo Doroteo Esteban, de Citlaltépetl; Agustín Ramos Hernández, de Ozuluama; Celerino Hernández Mena, de Tancoco; Néstor Rodolfo Rivera Pérez, de Tempoal; Armando Fernández de la Cruz, de Chicontepec; Fernando Luna Solís, de Zacualpan; Javier Hernández Candanedo, de Misantla y Abraham Landa Candanedo, de Tenochtitlan.El acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece el Plan Integral del Combate al Nepotismo, propuesto a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aprobado en sesión ordinaria por unanimidad de votos en el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el cuatro de diciembre del 2019, encabezado por el ministro presidente Arturo Zaldívar Leo de Larrea.A una distancia de dos años todo parece indicar que la iniciativa no ha logrado las metas fijadas. La contratación de familiares, amigos, recomendados, cónyuges, parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de las personas que los nombren, continúa a tambor batiente.El subdirector de Comunicaciones y Transportes, Ángel Andrés Ramírez Obrador, hijo de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima de quien usted ya sabe, es sobrino del presidente Andrés Manuel López Obrador. El nuevo servidor público cuenta con estudios truncados de preparatoria. La vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Lucía Buenrostro Sánchez, es hermana de la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro Sánchez. La delegada del Instituto Nacional de Migración en el estado de Chiapas (INAMI), Yadira de los Santos Robledo, es prima del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Alejandro Robledo Aburto. Silvia López Hernández, hermana del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es esposa de Humberto Mayans Hermida, Administrador Central de la Coordinación de Auditoría del Banco de Comercio Exterior y su padre Humberto Mayans Canabal, uno de los cinco consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (PEMEX).El Grupo Comercial Chedraui designó como integrante de su Consejo de Administración al excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI),José Antonio Meade Kuribreña,quien desde 2019 también forma parte del Consejo del banco HSBC. Así lo informó la empresa en un evento relevante a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).