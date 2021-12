En el cuitlahuismo, cada quién su pista

Un hecho menor, que reveló ayer el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, confirma lo desafinados que están y andan en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.Se supone que una administración de Gobierno funciona en forma parecida a una orquesta sinfónica: con un director titular y todos los ejecutantes musicales en completa armonía bajo su batuta (en el portal musicaenmexico.com.mx se dice que sinfonía significa literalmente sonar juntos).En Xalapa, influenciados por su Sinfónica y por su sala especial de conciertos, los xalapeños se imaginan con facilidad lo desastroso que sería y que se escucharía si en una función cada músico fuera por su lado y nadie atendiera las indicaciones del director.Ahora nos acabamos de enterar que el señor Cisneros y la secretaria de Turismo Xóchitl Arbesú Lago están en competencia por la instalación de pistas de hielo en diversos municipios con motivo de las fiestas decembrinas, esto es, que cada quién anda por su lado.El sábado 11 se inauguró la pista de Coatzacoalcos, como parte del festival “Orgullo Navideño” del Gobierno del Estado, pero esta es la hora en que no entra en servicio porque no se ha podido congelar el agua debido a las altas temperaturas en aquel puerto, según se trató de justificar.Lo que se puso en claro es que no planearon bien la instalación y que en La Alameda, donde funcionaría, no existía la infraestructura eléctrica necesaria, por lo que pasaron la pista a la unidad deportiva Margarita Maza de Juárez, donde resultó lo mismo; resolvieron el problema del cableado y consiguieron un transformador, pero todo resultó infructuoso.Para esto, se han gastado ya miles de pesos a lo que se sumará el consumo de energía eléctrica si finalmente logran echar a andar la pista, lo que resulta contradictorio en una ciudad en la que acaba de haber un fuerte incidente entre el alcalde saliente Víctor Carranza y el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad en la zona Canaan Guiot Garcés por un adeudo millonario a la empresa, que llevó a que cortaran la luz al edificio de la Tesorería Municipal.Por todo lo anterior, entrevistado sobre el caso, el secretario de Gobierno aceptó que la pista de hielo no está lista, pero le tiró la bolita a la señora Arbesú Lago y envió a los reporteros a que le pregunten a ella, pues dijo que su dependencia no tuvo nada que ver con la contratación de la empresa responsable. En cambio, presumió que las “suyas” en Cosamaloapan, Papantla y Coatepec no solo funcionan bien, sino que están a reventar de concurridas.Y mientras, del director de la orquesta no se sabe nada y menos de su batuta.En este pleito, tanto Eric como Arbesú ya se pasaron “a traer” no solo a Cuitláhuac García Jiménez (ya declaró que no le gusta que lo hagan) sino ¡hasta a su misma madrina política!, porque ambos son acólitos de la secretaria de Energía Rocío Nahle, quien los impuso en la administración estatal.Ambos se disputan sus favores, pues sueñan con que será la próxima gobernadora y quieren quedar con ella lo mejor que puedan para que los suba a su barco, y en ese pleito lleva ventaja Cisneros porque tiene todo el poder y la fuerza para echar a Xóchitl al foso de los leones... mediáticos, para que se la coman viva.Al final y por encima de ambos el que está quedando mal es el Gobierno del Estado, el de Cuitláhuac, el de Morena, el de la 4T, aunque eso –se acaba de comprobar con su declaración de ayer– poco le importa a Cisneros Burgos pues en lugar de tratar de justificar la falla y a la secre Arbesú, de ir en su auxilio con su empresa con tal de poner a salvo las siglas y colores guinda, le ha echado la prensa encima.Divisiones y pleitos los ha habido en todos los gobiernos, pero como bien saben priistas y panistas la ropa sucia se lava en casa: hacia afuera todo debe ser sonrisa, parecer unidad, armonía, besos y abrazos, aunque hacia adentro se trate de un pleito de perros. Pero luego de tres años, se ve que el secre Cisneros no ha aprendido y se ve difícil que aprenda. Echarle la prensa encima a su compañera ¿no es violencia de género?Delicadeza, secre, trátele usted con delicadeza, es una mujer, una dama. Si está en el cargo es porque la sostiene el gobernador al que se supone que usted sirve. Cuídela, protéjala, si no lo quiere hacer por ella hágalo por él. Si es su subordinada, en privado póngala como camote por la falla, pero no la exhiba en público. Imagínese lo que deben pensar quienes leyeron su declaración: si eso hace con una compañera de gobierno, qué no será capaz de hacer con una mujer ciudadana común. Imagínese si no han de creer que protege usted en su dependencia a acosadores laborales y sexuales con las mujeres, como le señalaron en su comparecencia.No, no hay quien coordine adentro, quien meta orden y los meta al orden a todos. Cada quién anda por su lado e incluso se meten el pie para que tropiecen. Decían que eran diferentes, y en esto sí, pues priistas y panistas nunca llegaron al canibalismo de los de ahora. ¿Los ciudadanos incluyendo las mujeres podemos confiar, podemos tener la seguridad de que no nos harán lo mismo?Vaya alboroto el que armó ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna cuando ordenó que sonara el arpa, el requinto y la jarana en San Lázaro y al compás del zapateado jarocho La Rama tlacotalpeña abriera las fiestas decembrinas, sorprendiendo, entre otros, a los titulares de los grupos parlamentarios que disfrutaron de un “cachito” pero muy representativo de Veracruz.El minatitleco demostró el idioma universal de la música y la alegría, pues todos dejaron a un lado sus diferencias debido a sus posiciones ideológicas y partidistas para unirse, disfrutar e imaginarse que estaban en Tlacotalpan. Sergio les recordó a sus compañeros diputados que la alegría es una de las características que debe tener todo buen político. Sin duda, predica con el ejemplo.En un gobierno nada convence más o da confianza que los hechos, constantes y sonantes. Ayer se pagó en forma puntual a la burocracia la primera quincena y la mitad del aguinaldo. Se tiene previsto que la segunda parte se las depositen la próxima semana, el día 22 (a muchos trabajadores los vieron salir hasta de lado, cargados como iban sus bolsillos).Durante su comparecencia el lunes, el gobernador hizo alusión al reconocimiento nacional al manejo de las finanzas en Veracruz cuando el secretario del ramo José Luis Lima Franco fue nombrado coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales del país. Mencionó que parte de los argumentos que vertieron los secretarios de los demás estados fue el saneamiento financiero que ha permitido a su gobierno ir enfrentando los compromisos como el de fin de año.Al menos los trabajadores han sentido los resultados en sus bolsillos. Y para ellos, eso es lo que cuenta.Quién lo iba a creer. El excandidato presidencial del PRI y exsecretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, se integró ayer al Consejo de Administración del Grupo Chedraui, que presiden los empresarios xalapeños José Antonio Chedraui Obeso y José Antonio Chedraui Eguía.Desde 2018, cuando perdió la elección para la presidencia, Meade permanece alejado de la política, forma parte del Consejo de Administración de HSBC y es miembro del Consejo de Administración del Grupo Alfa, de Nuevo León. Continúa siendo uno de los mejores amigos del diputado federal del PRI José Francisco Yunes Zorrilla.El comité directivo estatal de Concertación Veracruzana tuvo una reunión de trabajo el pasado fin de semana con integrantes de los comités municipales del distrito de San Andrés Tuxtla, en la que el presidente de la asociación, Esaú Uscanga Méndez, hizo énfasis en la importancia de la participación social en la agenda gubernamental para la solución de los problemas que se viven, así como en el “empoderamiento ciudadano a través del conocimiento para poder ejercer y respetar los derechos que como ciudadanos tenemos”.Por su parte, el presidente fundador, Jorge Uscanga Escobar, comentó con los asistentes el trabajo de concertación veracruzana de la organización y los invitó a redoblar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía. Recordó que el próximo 7 de enero Concertacion Veracruzana cumplirá 15 años de su creación, por lo que su comité directivo recorrerá todo el estado de Veracruz para fortalecer sus cuadros.