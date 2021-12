La Suprema Corte de Justicia de la Nación: bandera blanca...

1.- “...El pueblo de México clama por una justicia que históricamente le ha sido negada y que ha estado siempre al servicio del poder y del privilegio, afirmó hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, al rendir su tercer informe anual de labores...”Y la SCJN abrió ayer al atardecer, con una suspensión sobre el Acuerdo que privilegia el trato a las obras trascendentes que realiza el gobierno federal.Ya de lleno en el informe, el presidente de la SCJN dijo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los presidentes de las mesas directivas del Senado, Olga Sánchez Cordero, y de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez que la lucha contra la corrupción: “tratándose de instituciones públicas que pertenecen al pueblo los trapos sucios no se lavan en casa las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del estatus quo”.Sostuvo que: “... dentro del Poder Judicial Federal existían redes de intercambio de favores entre abogados e impartidores de justicia, que ahora se han terminado: “Hemos roto las estructuras de poder por las que abogados, despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del poder judicial.Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores.”“La transformación de la justicia federal busca saldar esta deuda. Busca revertir este orden de cosas, para que en los juzgados la gente encuentre verdadera solución a sus conflictos y protección a sus derechos."“...Estoy convencido de que los cambios que hemos logrado se empezarán a sentir pronto. El pueblo sabrá que cuenta con jueces y juezas federales quienes los defenderán y harán realidad sus exigencias de justicia”, sostuvo el ministro presidente.2.- Y por lo que se ve y escucha, la SCJN se ha reivindicado ante los ojos y dichos de la Nación. Y que así haya sido. A todos conviene que mantenga el equilibrio que da razón y derecho a una Nación demócrata como ha sido México en los últimos añosLapso en que la concentración de poder, no sido óbice para el respeto de los derechos humanos y el ejercicio sano del funcionamiento de los tres poderes en la Nación.Que esto dure.3.- Estados Unidos [su gobierno] ofrece millonaria recompensa por la captura de los vástagos del Chapo Joaquín Guzmán Loera. Así será de grueso el expediente que les han elaborado en estos últimos años para llegar a esta medida."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "