Pronto abandonarán el barco

“El amor que se compra, no es amor”

Marlon Ramírez Marín

El miércoles anterior fue un día de auténtica pesadilla para el gobierno de la 4T en Veracruz, encabezado por el profesor Cuitláhuac García Jiménez.Temprano y con su clásico estilo, el Jefe del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, se atrevió a revelar los graves problemas de familia que enfrenta la titular de la Sener, Rocío Nahle García desde que su esposo, el ingeniero mecánico José Luis Peña, se jubiló de Pemex, donde llegó a ser jefe de Mantenimiento en el Complejo Petroquímico de Pajaritos, en Coatzacoalcos.Se hizo público que el alcohol y las deudas, llevaron al esposo de Nahle a una situación desesperada. El esposo de la Nahle tomó pastillas y se encerró en su auto decidido a morir. Esa noche, Rocío Nahle habló por teléfono con un amigo cercano a quien suplicó que fuera a ayudarlos, porque decía que él era a la única persona que Peña le hacía caso y el único que podría evitar que se hiciera daño.Gracias a Rogelio Martínez el esposo de Nahle no se suicidó, pero para que ya no lo volviera a intentar,Rocío movió sus influencias en Pemex para que el señor estuviera viviendo en un hotel de lujo con viáticos completos, para de esa manera conseguir que lo jubilaran con 120 mil pesos mensuales.Desde que inició la administración de López Obrador, José Luis Peña ha sido una pieza incómoda para su esposa. Primero fue el tema de su compadre José Quintanilla Ayache, el del millonario contrato del IMSS para la compra de ventiladores para el Covid-19, a través de su empresa Bidcom Energy, que había sido creada menos de un año antes con un capital inicial de 50 mil pesos, y después comenzaron a implicarlo en algunos jugosos contratos de la Refinería de Dos Bocas, cuya construcción le confió AMLO a Nahle y más tarde vino el asunto del intento de suicidio.Con esos galones la zacatecana Rocío Nahle no llegará al 2024 como la “idónea” de Morena para suceder a Cuitláhuac.Luego en palacio de Gobierno se enteraron de que un juez federal había ordenado la inmediata libertad de los seis jóvenes detenidos en una plaza comercial de Xalapa por ultrajes a la autoridad, caso que fue retomado y defendido por el senador de Morena, Ricardo Monreal Avila, a quien odian los morenos de la aldea.El Senador de la República, presidente de la JUCOPO Ricardo Monreal, criticó severamente al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, por los excesos en los que incurre los elementos de la policía estatal, así como de la Fiscalía al fabricar delitos usando la figura de ultrajes a la autoridad, que obliga a prisión preventiva de dos a siete años.Los jóvenes que fueron detenidos el ocho de septiembre en una plaza comercial el Tejar, circularon videos en los que se nota como no ponen resistencia ni a la revisión, ni a la detención, sin embargo, se les acusó de ultrajes a la autoridad.El juez que concedió el amparo, pido dejar “insubsistente”, al ser arbitrario el auto de vinculación a proceso de los jóvenes, y pidió que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa quedará sin efecto.Se pidió reponer todo el procedimiento, de manera que el juez de control dicte una nueva resolución. Palo a la “Ley garrote” de Cuitláhuac.Y para cerrar con broche de oro el día, los que se sienten dueños de Veracruz porque de suerte les cayó el gobierno en sus manos, se fueron de espaldas con la foto que circuló en las redes sociales del Presidente López Obrador, sosteniendo una amena charla con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y aspirante a sustituir a Cuitláhuac García Jiménez, en el momento en que AMLO lo decida total la cercanía que guardan AMLO y Sergio Gutiérrez, es muy clara tanto que al diputado de Minatitlán le atribuyen encomiendas de mucho peso político que presuntamente le ha mandado a hacer AMLO.La foto que encabronó a los morenos de la aldea se tomó al concluir su tercer informe el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acto al que fue invitado Gutiérrez Luna y sentado junto al presidente AMLO.Pero no se aceleren si Gutiérrez Luna no llega pronto y se pone a tirar la basura, será candidato en el 2024 de Morena al gobierno, entonces podrá con toda tranquilidad y cuidando la civilidad política, cobrar agravios y encerrar a quienes en el ejercicio del poder saquearon al estado y lo hundieron más de cómo estaba cuando llegaron... Vaya miércoles.Desde que asumió la dirección del instituto al inicio de la actual administración, Daniela Griego Ceballos se topó con algo que en realidad era vox populi: el IPE funcionaba de manera irregular desde siempre, y en vez de lamentar la terrible situación en que se encontraba la institución que pusieron en sus manos, junto con su equipo, se dedicó a poner orden, identificar los problemas más complejos y darles solución.En aquel tiempo, el primer año de gobierno de la 4T, la directora y sus colaboradores más cercanos, vieron que los adeudos que sostienen los entes que cotizan, como son Organismos Públicos Descentralizados, los ayuntamientos, y algunas instituciones del propio gobierno estatal de gran importancia, entre otros muchos, responsables del quebranto financiero, por eso Griego Ceballos se puso a trabajar con enorme sentido de responsabilidad y el primer año logró que el IPE recuperara más de 600 millones de pesos, unos convenidos, pero otros ya depositados; esto de los mas de mil millones que habrían encontrado de deuda; también se firmaron mas de 29 convenios, que tienen como finalidad saldar las deudas pendientes, lo que permitió un respiro, para iniciar con paso firme el año 2020, esta es una deuda que obedece a cuotas y aportaciones exclusivamente.Está además la otra deuda, que es la del Gobierno del Estado y que tiene que ver con subsidios no transferidos al instituto y con prestamos tomados de la reserva, esos que nunca devolvieron y se inició un proceso de conciliación con la Sefiplan; otro de los problemas preponderantes, fue el rezago que tiene que ver con beneficios no pagados, gastos funerarios, devolución de cuotas y conclusión de tramites para poder acceder a alguna de las modalidades de pensión, que aún no han sido pagadas o que simplemente no se le había atendido; al momento el IPE en la administración de Daniela Griego, ha emitido cerca de mil cheques para gastos de funeral, se han pagado los retroactivos de que han representado mas de 250 millones de pesos, y que se debían a los pensionistas; actualmente están casi al día; también se ha disminuido mucho el tiempo de espera, en tiempos de Javier Duarte, los trabajadores con posibilidad de jubilación sacaban su acuerdo, se jubilaban y recibían su pensión hasta 2 años después de haber dejado la actividad, hoy se ha reducido a un par de meses este trámite.Dentro de las acciones que destacan de esta administración del IPE, de las más importantes es que se han puesto en orden los 45 bienes inmuebles, que tiene como patrimonio el IPE; se trabaja en el mantenimiento de los 2 hoteles el de Chachalacas y el de Xalapa, además se han saldado las deudas de los Cines Mocambo, que tienen 13 años sin usarse; aquí en Xalapa se renta el cine Carmela Rey, y existe un proyecto para la sala Claudio Estrada.Se recuperó el edifico de Ignacio de la Llave, conocido como Manos Veracruzanas, en muy mal estado, el cual ha sido rehabilitado, también hay un proyecto para rehabilitar el edificio de la calle Victoria, ambos inmuebles pretenden rentarse y se trabaja en la emblemática Estancia Garnica. El edificio de la calle de Zaragoza y el estacionamiento ocupado por la Secretaría de Seguridad Pública, pagan una renta.El otro gran pendiente que tiene Griego Ceballos, es la Reserva Técnica, ella recibió el IPE con mil 170 millones de pesos, la reserva Técnica fue en caída libre con Fidel Herrera y con Javier Duarte; hoy se han logrado incrementar en más de mil 392 millones de pesos, es decir se ganaron mas de 200 millones en un año; esto a partir de las inversiones y de los prestamos, que es otro de los programas importantes, ya que el 70 por ciento de los intereses generados por estos, van directo a la Reserva Técnica y cada mes va ganando; si no se toca ese dinero se va a recuperar, con Daniela Griego ha mejorado la inversión financiera y sobre todo con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, la transferencia de recursos se ha hecho a tiempo.El Padrón de Pensionados es otra de las cosas que ha costado trabajo, pero con esto se han logrado detectar mermas de pensionistas, que no ya existen, también se logro con el mismo padrón, recuperar más de 15 millones que se pagaban al IMSS, por la seguridad de los jubilados, pero se descubrió que había pensionistas asegurados, que tenían de fallecidos hasta 20 años.La diputada Anilu Ingram denunció al Secretario de Salud Roberto Ramos Alor, por violencia política de razón de género, denuncia interpuesta ante la fiscalía especializada en combate anticorrupción. De todo lo malo que nos llegó hace tres años con la 4T, este desviado médico es lo peor. La forma en que se dirigió a la diputada propia de una suripanta de barrial, merece que se le releve del cargo que, en mala hora, le dieron sus iguales.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "