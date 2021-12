... En estos días de encuentros, reencuentros y recuerdos de tiempos idos con antiguos y viejos amigos, ha surgido el obligado tema de quienes actual y circunstancialmente están a cargo de las administraciones gubernamentales, sobre todo en sus maneras de gobernar, sin hacer política, solo con ocurrencias, a decir de varios de nuestros contertulios.Recuerdan estos últimos, a Don Jesús Reyes Heroles, veracruzano e ideólogo de la política, quien dejó para la posteridad una serie de aforismos que al paso del tiempo cobran gran relevancia, sobre todo por la manera de administrar, que no de gobernar, de los actuales encargados del rumbo de México y Veracruz.Recuerdan quienes han visto pasar a varios gobernantes en sus distintos niveles y rangos desde los tiempos de la dictadura perfecta, pasando por la necesaria alternancia, hasta la llegada de los populistas, que cada uno de ellos le imprimió su sello personal, pero sin alejarse mucho de la política.Así, por ejemplo, se trajo a colación aquel aforismo de Reyes Heroles quien dijo: “Sin política se pueden hacer muchas cosas, pero gobernar, en el poder o en la oposición, es imposible”, esto porque la gobernanza entendida como tal, no se les ha dado a los actuales gobernantes, por ello existe desequilibrio al pretender imponerse como El Rey del que cantaba el recién fallecido Vicente Fernández con él “y mi palabra es la ley”.La política, no la politiquería, es eso, procurar y mantener el equilibrio de las distintas fuerzas y vertientes en un país, una región, un estado.Se pierde el equilibrio cuando se quiere imponer el “estás conmigo o contra mí” y se descalifica por el simple hecho de la divergencia.Trayendo nuevamente al presente los aforismos del tuxpeño veracruzano, Don Jesús Reyes Heroles, este dijo hace algunos años y perdura hasta ahora, eso de que “No queremos luchar con el viento, con el aire; lo que resiste apoya. Requerimos una sana resistencia que nos apoye en el avance político de México”.“Lo que resiste apoya” es el aforismo y frase que hoy día está cobrando tanta vigencia que hace poco, el actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador la mencionó en uno de sus monólogos mañaneros.Precisamente ayer, en una reunión con directivos y periodistas de diversos medios de comunicación de la zona conurbada Veracruz- Boca del Río, celebrada en un hotel de la zona costera de Boca del Río, escuchamos algo similar a lo que decía Reyes Heroles, pero ahora en voz del sociólogo y político Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Programas para el Desarrollo de Veracruz, o “súper delegado” como se le llama coloquialmente, quien habló de la importancia de los medios de comunicación y el trabajo que realizan y destacó que la apertura al cuestionamiento fundado es el que permite conocer qué se está haciendo bien, qué se puede mejorar o donde se tiene que corregir.Eso ayuda a gobernar, dejó entrever el representante del mandatario nacional en la entidad veracruzana.Solo le faltó decir como Reyes Heroles en su momento, “Lo que resiste apoya”.Por cierto, reuniones como la de ayer con directivos y periodistas de distintos medios de comunicación sostendrá Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara en varias partes del estado, hoy por ejemplo en la zona centro.... Ayer también estuvo en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, el minatitleco Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien viene tendiendo puentes donde hay abismos surgidos de la indiferencia y el desdén de quienes creen que la política es un puesto del mercado.Ya sabremos de su quehacer en este su estado natal, por las reseñas de quienes siguen sus pasos.... Alguien debe frenar la voracidad de la empresa Zeus Monitoreo Vial que opera los parquímetros en el municipio de Veracruz, pues las quejas de los visitantes están afectando a los prestadores de servicios turísticos que ven con preocupación cómo los “cangrejeros” están alejando al turismo.El colmo es que el personal de esta empresa hace circo y maroma para retrasar a quien le faltan unos minutos para que se venza el tiempo pagado de estancia en la vía pública, con tal de aplicarle la multa o colocar el “cangrejo” en una de las llantas del vehículo.La pregunta es ¿quién los puede meter en orden?... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "