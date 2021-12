Morenos se hacen bolas

“La justicia veracruzana

es omisa y mediocre”

Ricardo Monreal Ávila

Ante los trascendidos que se han soltado desde la presidencia de la República en el sentido de que la ingeniero zacatecana Rocío Nahle García ha caído de la gracia de El Señor, por problemas personales que le ha generado José Luis Peña, su alcohólico marido y los turbios negocios (corrupción) en que se ha visto envuelto, los morenos de la aldea levantan la mano con la esperanza de arrebatar la candidatura al gobierno del estado, porque el diputado federal originario de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, se les apareció de momento y en menos que canta un gallo se convirtió en la opción más sensata para los militantes de ese partido que votan en Veracruz, más la confianza que le ha dispensado el presidente AMLO públicamente, lo convierte en el político a vencer al interior de la 4T.Que ¿quiénes levantan la mano para entrar al relevo o estar en la boleta en el 2024 por Morena?. Encabeza la lista el vicegobernador Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno y avezado comerciante en este territorio de ciegos en donde él es rey; el sociólogo y amigo personal de AMLO, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de delegados; José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el más discreto pero efectivo de ese grupito; Juan Javier Gómez Cazarín, diputado local quien repite como titular de la Jucopo y participa en todas las acciones del gobierno para hacerse notar por lo que no faltan quienes lo ubican en la Secretaría de Gobierno como parte de un sorpresivo ajuste; Eleazar Guerrero Pérez, Subsecretario de Finanzas y primo hermano del gobernador... y así la cola es larguísima, todos quieren el cargo bajo el argumento de que si Cuitláhuac pudo, yo porqué no.Tras el severo descontón que Morena les dio a todos los partidos políticos en las elecciones del 2018, cuando un movimiento social encabezado por Andrés Manuel López Obrador se impuso y barrió con todo, de la presidencia para abajo: gubernaturas, senadurías, congresos locales, presidencias municipales, los partidos que fueron gobierno por más de 80 años, cuyos políticos tienen el mérito de haber fundado la república con todas las instituciones que hoy quiere desaparecer AMLO de un plumazo obedeciendo a un capricho personal de ex priista desechado, apenas comienzan a medio recomponerse, tres años después.Entre esos políticos hay cuadros de primer nivel que estarán en la boleta del 2024 peleando el retorno al poder en Veracruz y en la presidencia de México.Por Veracruz tenemos a un Dante Alfonso Delgado Rannauro, por ejemplo; a un José Francisco Yunes Zorrilla; a un Juan Manuel Diez Francos; o al hiperactivo Héctor Yunes Landa, con todo y los hermanos Yunes Márquez, Miguel Ángel y Fernando. En fin, que falta un poco de tiempo para que los morenos se sigan empinando mostrando lo que son para decepción del electorado y la oposición diseñando estrategias para ganar en este país militarizado, de pactos con la delincuencia organizada, gobernado con el hígado amargo y envenenado de un político como López Obrador, quien en cualquier momento se nos vuelve a infartar y se acabó.Alguien, de esos mala entraña que abundan en el gobierno, siguen aconsejando mal a nuestro gobernador. Leímos una nota y a decir verdad nos preocupamos por él porque en cada acción o declaración que hace va construyendo, o lo contrario, su futuro político.Imagínese respetable lector, Cuitláhuac García Jiménez criticó la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, luego de que éste anunció que enviará un exhorto al Congreso local para que derogue el delito de ultrajes a la autoridad, que ha calificado de “ominoso” y violentador de derechos humanos. A la declaración del Senador Monreal, uno de los más brillantes políticos mexicanos, Cuitláhuac respondió: “Si el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila quiere ser 'defensor' de delincuentes, pues allá el", advirtió Cuitláhuac García Jiménez, enfatizando que su gobierno está "del lado de las víctimas".“No soy el Poder Legislativo, yo no soy Poder Legislativo ni Judicial, nosotros estamos del lado de las víctimas, buscamos que se aplique la justicia, si alguien en vez de estar atento a los problemas legislativos del Senado quiere ser defensor de delincuentes pues allá él”, dijo el mandatario en abierta confrontación con Monreal.¿El gober defendiendo la “ley del garrote”?, no es posible. Los veracruzanos en general estamos conscientes de lo que eso representa para todos, especialmente para los adversarios políticos o contra quienes no simpatizan con la 4T, violenta los derechos humanos y convierte a cualquier demarcación donde se aplique en una dictadura. Se entiende que la “ley del garrote” les gusta a ellos, la disfrutan, pero es una amenaza social. Finalmente la van a terminar derogando y el ridículo otra vez. ¿Para qué?.El 22 de mayo del 2010, el gobernador Fidel Herrera Beltrán, inauguró una de las obras de su gobierno (al parecer la única), el circuito bicentenario que cruza la avenida de Las Américas con dos pisos, y tiene en la parte de abajo, saliendo por Maestros Veracruzanos, una fuente y al centro, como homenaje, una estatua de don Antonio Chedraui Caram, fundador de la más importante cadena de tiendas en el país, Chedraui de la que hoy es jefe de asesores el maestro José Antonio Meade.Esa obra de cientos de millones de pesos dejó de tener mantenimiento desde el sexenio de Javier Duarte, luego Miguel Ángel Yunes ni la peló, aunque fuera paso obligado de miles de automovilistas y transeúntes permanentemente.Las vías se llenaron de hoyos que a fuerza de exigir los xalapeños que se taparan, los alcaldes lo fueron haciendo pero con grava y petróleo, es decir, al poco tiempo estaba igual o con más hoyancos, el caso es que hace unas semanas entró maquinaria a esa zona y cuadrillas de trabajadores se pusieron a darle; levantaron la poca capa de chapapote que quedaba y recubrieron con cemento hidráulico las partes más dañadas, de manera que si hoy transita usted por ese lugar hasta sentirá bonito porque así luce y es lo que esperábamos los vecinos. Lo único malo (no cuidan los detalles o le apuestan a la pendejez ciudadana) es que los vivillos de la comunicación oficial le sugirieron al gober que junto con la diputada Galindo, filmaran un video en el que el gober dice haber construido (su administración en todo caso) esa importante obra, y que ya nadie lo para... Conciencia por favor, no todos tenemos un “IQ” de quince puntos o menos, para digerir una mentira como esa. Tan bien que se oyera diciendo que el circuito que fue abandonado por la administración de Duarte y Yunes, por donde circulan miles de xalapeños y que en respuesta al clamor ciudadano lo habían rescatado aplicando cemento hidráulico para que dure mucho tiempo, y ya.Muy bien por los periodistas Joaquín Rosas Garcés, director del portal Al Calor Político, el más importante medio de comunicación de Veracruz; Raymundo Jiménez García, autor de la columna de comentario político más leída “Al Pie de la Letra” y director del portal “Espejodelpoder”; Víctor Murguía Velasco, director de Diario de Xalapa, el impreso de más influencia en la zona centro de Veracruz, por la reunión que sostuvieron para tratar el tema del ejercicio de la libertad de expresión en nuestros días. 