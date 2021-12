De Pacho a Palacio

“CDE del PAN y Veracruz, con

Cuando pensábamos que el asunto ahí terminaría, que luego de “revisar el caso” los seis jóvenes acusados del delito de “ultrajes a la autoridad” obtendrían su libertad, y en el Congreso Local algún diputado mencionaría la posibilidad de derogar esa locura, no pasó nada, y que regresa al Senador Ricardo Monreal Ávila, se fue nuevamente al penal de Pacho y desde su interior grabó un mensaje dirigido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien le había recomendado dedicarse a su chamba y dejar de defender delincuentes.Con voz pausada, tranquilo, el zacatecano considerado uno de los políticos con más oficio que tiene Morena, dijo:“No señor gobernador, yo no defiendo delincuentes, defiendo el Estado de Derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas que siempre son injustas”.“Usted debe de ser cuidadoso con lo que hace y lo que pronuncia porque su investidura no le permite convertirse en juzgador y condenar a ciudadanos que han sido exonerados por un juez federal”.Y remató con un comentario que más que un mensaje para Cuitláhuac fue un leñazo para Andrés Manuel: “Cuando una persona concentra poderes se acerca a la tiranía... no formo parte de su corte de aplaudidores”. Tan, tan. El exhorto del Senador Monreal ya está en el Congreso Local.Con un triunfo contundente, la planilla de Tito Delfín Cano, encabezada por Federico Salomón Molina, ganó la Presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, con una votación de 9,637.Fueron 24 de 30 distritos locales, entre ellos, las principales ciudades del Estado, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Poza Rica, Boca del Río, Orizaba y Álamo, en los que se ganó de manera rotunda.La intromisión del gobierno estatal en el proceso interno del PAN al detener a Tito Delfín, le da el triunfo a Federico Salomón e Indira Rosales«¡Nuestro triunfo es irreversible!, ¡Ganamos con una diferencia de 1,046 votos!», afirmó el candidato ganador Federico Salomón Molina, con la información recibida al cien por ciento de todas las casillas.Agradeció a los militantes panistas por la confianza brindada en las urnas y dijo que este es un nuevo comienzo y un nuevo rumbo para Veracruz. Por su parte la candidata a Secretaría General del CDE del PAN, Indira Rosales San Román, afirmó que esta victoria es de los panistas de a pie, «de los militantes que no aceptamos, ni aceptaremos nunca la injerencia de Morena en nuestro partido, esta es la victoria de los militantes que trabajaremos todos los días, a partir de hoy, para recuperar la grandeza y los triunfos de Acción Nacional, de esto se trató este proyecto».«Nos haces falta Tito hoy, y nada me hubiera dado más gusto que estar el día de hoy aquí parada compartiendo esta victoria contigo amigo, porque este es tu sueño».¿Y qué pasaría si la autoridad electoral, como se advierte, le reconoce el triunfo a la señora Patricia Lobeira como alcaldesa del puerto de Veracruz?... El PAN se convertiría en una fuerza política muy importante, con amplias posibilidades de ganar la gubernatura. Así es la política, un juego de ajedrez en el que ganan los más inteligentes.De acuerdo a la información que nos proporciona el Observatorio de Finanzas Públicas y Desarrollo Regional de la UV, el Presupuesto de Egresos del Gobierno de Veracruz para 2022 registrará una reducción, en términos reales, de -5.6% comparado con el monto devengado durante 2021 (cierre preliminar), lo cual significa que el próximo año se estarían ejerciendo 7,742 millones de pesos reales (mdp) cantidad que es inferior a lo ejercido el presente año. Esto de acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz 2022.En un análisis por Ramos Administrativos, se observa que los órganos autónomos registrarán una reducción presupuestal, en términos reales, -7.4%, la más grande comparada con el resto de los ramos. También el Poder Legislativo tendrá una reducción de -0.7% y las Participaciones y aportaciones a Municipios que se reducirán en -0.1%. En cambio, el gasto en Deuda Pública se incrementará en 10.5%, al igual que el presupuesto del Poder Judicial, que crecerá 15.4% y el del Poder Ejecutivo que aumentará 3% (todo en términos reales).En total, la reducción presupuestal de los órganos autónomos equivale a 655 mdp reales (de 2021), siendo el de mayor reducción el OPLE con 425 mdp menos, la Universidad Veracruzana con una reducción de 175 mdp, la Fiscalía General del Estado con 47 mdp menos y el Tribunal Electoral con una disminución de 16 mdp.Los ingresos públicos, por su parte, se reducirán un -5.6% en términos reales en 2022, lo que equivale a una disminución de 6,7743 mdp. Esto, primordialmente debido a la caída de los ingresos de libre disposición, que disminuirán un -9.6%, en tanto que las Transferencias federales etiquetadas lo harán en un -0.3%.Entre los rubros de ingreso que mostrarán profundas reducciones se encuentra, en primer lugar, los incentivos derivados de la colaboración fiscal, cuya reducción será de -91.2%, una disminución de 7,531 mdp que dejará de recibir el gobierno estatal. De igual manera, los Aprovechamientos se reducirán en 77.2%, esto es, 631 mdp menos que en 2021. Los ingresos por Convenios con la federación se reducirán 13.7% y la recaudación de impuestos disminuirá 1.6%.Un grupo de personas inconformes con la desigualdad, los señalamientos, preferencias y tráfico de influencias qué se viven en el Hospital Regional de Veracruz nos mandan pruebas contundentes de las irregularidades, muy lamentables para una institución pública y más cuando se trata de la salud del ser humano."Si el paciente tiene dinero el Dr. Pedro Carrillo Fernández se encarga que se le proporcionen su material y la operación se la hacen el fin de semana para que nadie se entere y no tan solo eso le cobran también el traslado de la ambulancia y lo sacan de alta el mismo domingo y allí es donde esta la tranza por eso es que pusieron al nuevo jefe de ambulancias Héctor de Jesús Gallangos Rodríguez (sobrino de la ex dirigente sindical Rosa María Jácome Hernández), quién asumió la responsabilidad en días anteriores, para que nada les interrumpa su negocios pero no se vale que lastimen así a los más necesitados"Indignados señalados y agobiados los trabajadores de este nosocomio denuncian que hoy por la mañana (a las ocho) una de las jefas de enfermeras va a tener una cirugía por lo que desde ayer tenían apartado el quirófano además de que para los demás pacientes se mantienen en la lista de espera. El caso de la enfermera y los pacientes es el mismo, pero a ella ya le entregaron el material y su cirugía se la van a practicar mañana menospreciando a los que no tienen influencias.Cama 415 29/nov; Daniel Pérez Mata, Cama 424 1/dic; Marcos Gustavo Sosa Domínguez, Cama 423 22/nov; Gaudencio Cárdenas León de 82 años de edad, Cama 432 4/nov; Aniceto Hernández Basurto, Cama 444 Gregorio Chantal Caixba; todas suspendidas por falta de material.Y así como los ejemplos anteriormente mostrados nos hicieron entrega de un listado de aproximadamente 100 personas esperando el mismo material y el mismo quirófano desde hace muchísimo tiempo para que le puedan hacer la misma cirugía que le van a hacer a la jefa de área, material que ya fue autorizado por la administrada Claudia Isabel Aguilar Arauz. Todo un desorden del que ni idea tiene el doctor Roberto Ramos Alor, mejor conocido como el “doctor besitos”.Poco les duró el gusto a la 4T en Veracruz, su desconocimiento de los asuntos públicos y de cómo hacer política, los tiene contra la pared. El PAN se fortalece desde la dirigencia estatal y con su triunfo en el puerto de Veracruz. Los Yunes del Estero vienen de regreso, esto no ha terminado lo dijeron cuando perdieron la gubernatura y si algo tenemos que reconocer es la habilidad política del jefe de ese clan, Miguel Ángel y la perseverancia de todos. El PAN se convertirá en refugio de los miles de veracruzanos agraviados por la 4T, con eso.Ante la crítica situación en que nos encontramos, nos vemos en la necesidad de regresar a nuestra infancia. 