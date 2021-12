En el PAN [local] se acabó el pan...

1.- No hay peor invidente que “el que no quiere ver” Y así le pasa al derrotado candidato por la reelección a la dirigencia estatal del PAN, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, el “dueño” de Tantoyuca y la región por los azules.Antier perdió y no quiere reconocerlo, y, además, anuncia que impugnará el resultado que no le favoreció. Con una dosis de buena política debía aceptar el resultado y regresar a su feudo de poder.Políticos poco confiables para sus colores sobran. A ellos debe dejarles el espacio que ocupa hasta hoy.Y del mismo modo, “su representante” en Álamo fue tundido por sus “ex compañeros” a juzgar por cómo fue tratado el domingo de las elecciones por quienes fueron sus correligionarios. A Jorge Vera Hernández, todavía alcalde de Álamo, lo menos que le gritaron en el local de la votación, fue traidor.El señor Vera debe optar por un retiro digno. Fue diputado local, tres veces presidente municipal y dueño de los destinos políticos de los azules.Hoy el reloj le ha vencido; jugó con el tiempo y también con sus intereses personales. Le corresponde rendir cuentas a los que fueron sus compañeros [o lo son] del partido en el que milita o militaba.Pero las cosas de la política también son del tiempo y al tiempo no se le gana totalmente. Para eso son los tiempos del retiro: parcial o total, pero hay que usar ese beneficio.Ahora bien, si Joaquín Rosendo Guzmán Avilés o Jorge Vera no lo entienden, asunto de ellos.2.- La consejera electoral Claudia Zavala aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo una declaración redundante y obvia: Que ese Instituto “acatará lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la realización de la consulta popular de revocación de mandato.”Claro que no le quedaba de otra; ¿O sí? Fue cuestionada sobre la suspensión de la organización de la revocación de mandato, con excepción de la recepción y verificación de las firmas de apoyo, y sobre ese asunto la consejera señaló que el INE “es susceptible a ser impugnado” y reiteró que la decisión de aplazar la organización se basa en la deficiencia de los recursos asignados por los diputados federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.Pero dijo más: “Fuimos a la Corte en un ámbito constitucional a plantear la controversia, pero también el acuerdo del consejo es susceptible de ser impugnado al Tribunal Electoral, quien de manera concreta analizará este ejercicio”, agregó “Como he reiterado, el INE hará lo que los tribunales decidan, las autoridades estamos sometidas a los tribunales y así dice y debe ser porque estamos en un estado de derecho, los tribunales son los que resuelven este tipo de diferencias”.Agregó: “La consulta se está realizando, se va a realizar y lo que estamos viendo es la modalidad bajo la que se organizará. Existen alternativas para realizar este ejercicio, pero éstas tienen variaciones respecto al modelo exigido en la Ley de Revocación de Mandato, por eso la pertinencia de acudir a los tribunales”.Por su parte el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda, informó que “...se ha validado más de un millón 44 mil 630 firmas recabadas través de la app, de las 2 millones 758 mil requeridas para la consulta de Revocación De Mandato...”El funcionario dijo que se han recibido mil 430 cajas de todo el país, la mayoría en oficinas centrales, y hasta ahora se han abierto solo 121 cajas.Informó que actualmente se cuenta con 250 personas trabajando en la revisión de las firmas y se espera que durante el primer día hábil del mes de enero se sumarán 300 en dos turnos para poder revisar caja por caja y formato por formato.René Miranda destacó que el costo de operación en formato digital era más barato, pues pudo ser de 1.7 millones de pesos, en comparación con el papel que ascendió a 8.7 millones de pesos.3.- También en el STPRM [Trabajadores petroleros de la República mexicana] corren vientos de fronda.Acaban de realizarse elecciones y el estado de cosas es el siguiente:“...En la disputa por la dirigencia nacional del sindicato petrolero, surgió otro personaje más que se autoproclamó secretario general electo del gremio. Se trata de Jorge Hernández Lira, quien aseguró haber obtenido la toma de nota hace nueve años, para ocupar el cargo.La semana pasada Rubén Choreño Morales hizo lo propio y afirmó que en enero de 2019 fue electo en asamblea extraordinaria para ocupar la secretaría general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), cargo que dejó vacante Carlos Romero Deschamps en ese año...”Los dos personajes han señalado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se ha negado a otorgarles la toma de nota. En enero de 2020, la dependencia aclaró que no hay ninguna sentencia judicial que instruya a reconocer a alguno de ellos.En conferencia de prensa, Hernández Lira comentó que el 19 de octubre de 2012 [qué casualidad] fue electo responsable del STPRM con 71 por ciento de los votos de los delegados de las 36 secciones sindicales."Nos tienen que dar una salida política, no hay más", explicó el trabajador petrolero, quien mencionó que "sólo falta que la Secretaría del Trabajo haga oficial la toma de nota que ya está redactada" desde hace nueve años, cuando la titular de la dependencia era Rosalinda Vélez Juárez.El proceso se realizó en el sexenio de Felipe Calderón, y "el trámite administrativo" se tuvo que hacer en el presidente Enrique Peña Nieto, recordó.Sin embargo, Hernández Lira denunció –sin haber presentado prueba alguna– que el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con el entonces dirigente Romero Deschamps, negociaron un fideicomiso de 4 mil millones de pesos para hacer "perdediza" su toma de nota y "evitaron que se convirtiera en el nuevo dirigente" de los petroleros.Según indicó "...ya tiene de por medio acciones legales para demandar a las autoridades laborales se respete la toma de nota; no obstante, se negó a revelar detalles al respecto..." datos de la Jornada.Y también cree en Santa Claus...