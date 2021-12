La Navidad toca las puertas...

1.- En 1965 la Generación "Reforma" de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, al inaugurar el recinto que ahora ocupa ese centro de estudios superiores, registró en sus archivos históricos ese nombre, y allí sigue, viendo pasar el tiempo y quienes la conformaron, la festejan cada vez que pueden, hasta que el Tiempo; ese dueño de vidas y destinos, lo permita.Pero si la Generación Reforma festeja cada año su nombre de vida estudiantil, los que no formamos parte de ella también celebramos, aunque el título sea diferente.Mi esposa Rosa Aurora Rueda Rauda es integrante de esa Generación [1965/1968] de Normalistas, pero nuestra celebración particular es con otro motivo: por los años de matrimonio.Y apenas cumplimos en este desfalleciente mes, [21], cincuenta y dos años del hecho, celebrado en Paso de Ovejas. Y quizá, en reto al tiempo, habrá algunos años pendientes para celebrar otros más.Pero de eso sólo el tiempo es dueño de vidas y destinos y a su paso, se verá cuantos más dura y acumula.2.- Duro y macizo el revés para Alito Moreno en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, quién, por cierto, se siente “candidateable” para el 2024 [¿por qué partido?]. Fue revocada la decisión de la [su] Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, que preside el antiguo libre pensador de ese partido, Samuel Palma, de expulsar a Nallely Gutiérrez, exsecretaria general del CEN del PRI.Como se recordará, Nallely fue expulsada del tricolor en septiembre pasado por su supuesto apoyo a fuerzas políticas y candidatos antagónicos al tricolor, según “argumentó” la citada comisión.“Con esta decisión queda evidenciada la arbitrariedad, el acoso, la persecución y la violencia política en razón de género de la que he sido objeto en los últimos meses, por defender y luchar por causas ciudadanas y salvar al PRI de la corrupción”, señaló Gutiérrez en su primera reacción.De paso, le exigió a Alejandro [Alito] Moreno Cárdenas, una disculpa pública y la restitución plena de sus derechos partidarios, y, además, debe hacerlo en una reunión abierta en el CEN del PRI.¿Con esta resolución alguien duda de las intenciones “centralistas de poder” de Alito? ¿De dónde habrá copiado eso?3.- Fue detenido por autoridades policiales del estado, el economista, académico y político José Manuel Del Río Vírgen, cordobés de nacimiento y tecolutlense por adopción, ex Dip. Federal, Ex presidente Municipal de Tecolutla, año 2001/2004, y ahora, Secretario técnico de la Jucopo del Senado de la República.“...La Fiscalía General del Estado informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico del Senado de la República, por homicidio.De acuerdo con la Fiscalía, elementos de la policía ministerial de Veracruz detuvieron al funcionario por su presunta participación en el homicidio doloso contra Remigio Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, ocurrido el 4 de junio, unas horas antes de la jornada electoral.La Fiscalía informó que se respetará el debido proceso y el acusado será presentado ante el juez de proceso y procedimiento oral para que defina su situación jurídica, dentro del proceso penal 414/2021...” La Jornada.P.D.- Sobre aviso no hay excusas: El doctor Malaquías López, profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, advirtió que la variante Ómicron ha provocado problemas muy serios en varios países, y en México pareciera que estamos en un universo paralelo por la falta de medidas restrictivas y eso provocará un duro impacto a corto plazo.Explicó que la evidencia demuestra que esta variante es sumamente contagiosa y pareciera que nadie en nuestro país lo ha entendido, ante el comportamiento arrogante de las autoridades."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "