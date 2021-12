Arponazo a Monreal y Dante

El líder del Senado, Ricardo Monreal, no tuvo que esperar mucho el demoledor revire del gobernador Cuitláhuac García, pues en menos de 72 horas de que el senador de Morena calificara a la justicia local de “omisa y mediocre” y que le respondiera al mandatario veracruzano que “yo no defiendo delincuentes” –en alusión al caso de los seis jóvenes xalapeños en prisión desde septiembre por el delito de ultrajes a la autoridad– sino que “defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso; defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas”, este miércoles la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que preside el legislador zacatecano, por su presunta participación en el homicidio doloso de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones que fue ejecutado dos días antes de la elección municipal.La FGE que encabeza Verónica Hernández Giadáns –incondicional del gobernador García Jiménez y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ex compañero de Monreal y de José Manuel del Río en MC, partido fundado por el ex gobernador Dante Delgado que originalmente se llamó Convergencia por la Democracia y luego Convergencia– no dio detalles de la investigación que llevó, dentro del proceso penal 414/2021, a la aprehensión del alto funcionario monrealista del Senado por su presunta participación en el homicidio del ex candidato del partido naranja ocurrido siete meses atrás, y por el que desde finales de junio pasado ya está en prisión el alcalde electo sustituto Omar Ramírez Fuentes, supuesto autor intelectual del crimen.La sorpresiva detención del ex munícipe de Tecolutla y ex diputado federal de Papantla sacudió al Senado de la República, pues inclusive las y los senadores del Grupo Parlamentario de Morena emitieron un comunicado en el que expresan que “nos sorprende la detención del secretario técnico de la Jucopo, a quien conocemos desde hace tres años como una persona profesional y honorable”.Y es que José Manuel del Río es licenciado en Economía egresado del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias Administrativas y doctor en Ciencias de la Administración y de la Educación. También ocupó diversos puestos en el gobierno federal y es autor de libros como “Los Economistas en las Finanzas Públicas” y “Competencia Económica. Un Modelo Institucional”, editado por laCámara de Diputados.Nativo de la ciudad de Córdoba, fundó con su paisano y contemporáneo Dante Delgado el partido Convergencia (actualmente MC), del cual llegó a ser presidente del Consejo Nacional desde 2011 hasta 2018.Por ello, a muchos les cuesta trabajo aceptar que Del Río Virgen pudiera estar implicado en este crimen. Pero la FGE debe tener evidencias sólidas para haber solicitado la orden de aprehensión en su contra. Porque sería aberrante que al secretario técnico de la Jucopo del Senado se le implicara en este homicidio sólo por su presunta relación con uno de los seis jóvenes xalapeños por los que Monreal se confrontó públicamente con el gobernador al venir a abogar por ellos para que fueran liberados y demandara también al Congreso local la derogación del delito de ultrajes a la autoridad.En su comunicado, las y los senadores de Morena exigieron que “dentro de las investigaciones y el proceso penal que se desahogue para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos, se garantice el debido proceso y la presunción de inocencia de José Manuel del Río Virgen”.Dijeron confiar “en que las instituciones de Procuración de Justicia del Estado de Veracruz, actúen con apego a derecho en la imputación de delitos en contra de los verdaderos responsables del asesinato de René Tovar, candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, del Partido Movimiento Ciudadano”, pues señalaron que “sería lamentable que la detención de José Manuel del Río Virgen tenga un trasfondo de venganza o persecución política en su contra, por lo que solicitamos total transparencia en el actual de la fiscalía estatal”.Manifestaron además su rechazo a “cualquier intento de pretender utilizar las instituciones de gobierno, de procuración y de administración de justicia del Estado de Veracruz, para atentar contra los derechos humanos o con objetivos injustificados por la ley y por los principios constitucionales”, e hicieron un llamado al Poder Judicial de la entidad “a actuar con absoluta autonomía y garantizar los principios de presunción de inocencia y debido proceso, a los que todas las y los veracruzanos deben de tener derecho”.“Los Senadores de Morena tenemos la certeza de que José Manuel del Río Virgen demostrará su inocencia y superará estos actos que se han dirigido en su contra”, concluyeron en su manifiesto.Por su parte, la ex secretaria de Gobernación y actual presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, publicó en su cuenta de Twitter que en el caso de la detención en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, “considero que garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso es deber de todas las autoridades de procuración e impartición de justicia”. La ex ministra de la Suprema Corte afirmó todavía: “Confío en que así será”.Sin embargo, la noche de este mismo miércoles, el juez de control Francisco Reyes Contreras decidió dictarle un año de prisión preventiva oficiosa al secretario técnico de la Jucopo de la Cámara alta del Congreso de la Unión."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "