AMLO le para la bronca; Gobernación intercederá para liberar a Del Río Virgen; el Senado investigará a Cuitláhuac

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino ayer para pararle la bronca en que se metió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por la detención del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, José Manuel del Río Virgen, el titular de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, informó que el mismo miércoles, día de la aprehensión, se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien le ofreció sus buenos oficios para interceder por la liberación del exalcalde de Tecolutla.Aunque de momento aparentemente lograron calmar las aguas, la confrontación entre el Senado de la República y el Gobierno de Veracruz está lejos de resolverse pues ayer mismo la Cámara alta del Congreso de la Unión creó una comisión que se dedicará a recabar información y pruebas de abusos de autoridad, violaciones al Estado de Derecho y actos arbitrarios que haya cometido el gobierno cuitlahuista, informó el zacatecano en una conferencia de prensa.De acuerdo a Monreal, la entrevista con el titular de Gobernación fue valorada positivamente pues ya no se habló de la desaparición de poderes en Veracruz como había propuesto el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien sin embargo presidirá la comisión que investigará al Gobierno de Veracruz. Formarán también parte de la misma los senadores Eduardo Ramírez, de Morena; Julen Rementería, del PAN; Beatriz Paredes, del PRI; Raúl Bolaños, del PVEM; Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Sasil de León, de Encuentro Social.Al entrar en su rescate, el presidente dijo que Cuitláhuac es incapaz de cometer una injusticia, pidió no descalificarlo “a la primera” y entonces marcó un camino para sacarlo del atolladero en el que se metió: dejar que el Poder Judicial resuelva el caso con apego a Derecho, que se vaya a fondo en el asunto, que se esclarezcan los hechos. “Deben de tener pruebas, si no, no se podría acusar a nadie; si esas pruebas no son contundentes, no son válidas, pues se va a saber y se tienen que desechar y dejar en libertad a quien está siendo injustamente acusado en el caso de que no existiera ningún delito”.Pese al dicho del presidente de que el gobernador de Veracruz es un angelito, el senador Monreal pidió a las autoridades locales que den a conocer la carpeta de investigación contra Del Río Virgen e insistió en que no hay prueba alguna que incrimine al exdiputado federal de MC.Si se entienden y se atienden los mensajes del altiplano, entonces el secretario técnico de la Jucopo del Senado saldrá en libertad en cuestión de días, no obstante que el juez Francisco Reyes Contreras le dictó ya prisión preventiva de un año. Si así ocurre, no dejará de ser un golpe para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y para el Gobierno de Veracruz en general.Así que la bronca se la pasó ahora López Obrador a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, y al juez del caso, quien según una fuente interna del Poder Judicial se encontraba ya de vacaciones, por lo que no debió conocer el asunto, pero lo concentró doña Isabel Inés pudiendo haber resuelto los términos las juezas que se quedaron laborando. “No viola ningún derecho, solo demuestra que se utilizan a ciertos jueces porque se prestan a todo”, me dijo mi fuente.En forma risible, luego de que AMLO salió ayer a abonar por Cuitláhuac, todos los morenistas legisladores y funcionarios veracruzanos salieron en tropel a defenderlo y trataron de ganar espacios mediáticos a como diera lugar, cuando un día antes lo habían abandonado a suerte. Incluso algunos rayaron en lo ridículo como la diputada local Ana Miriam Ferráez quien “valerosamente” salió a decir que “por primera vez Veracruz tiene un gobernador incapaz de cometer injusticia contra nadie” (mmjú).Desde muy joven, cuando me inicié en el ejercicio periodístico, escuché decir de mis mayores en el oficio que no hay reportero sin suerte y que donde hay un periodista hay una noticia.El pasado sábado 11 lo comprobé una vez más: al asistir a una ceremonia en la Universidad Euro Hispanoamericana me hallé con una gratísima sorpresa, de esas que tocan las fibras más íntimas y sensibles y que estimulan a seguir adelante, que motivan y que hacen valorar lo que tenemos, aparte de que la consideré de gran valor periodístico como para darle a conocer al público, sobre todo en una fecha tan especial como este 24 de diciembre, día de la Navidad, de la Natividad.Entregaban reconocimientos a estudiantes próximos a egresar o con los mejores promedios, cuando anunciaron uno especial para Javier Ramírez Agustín. ¿Qué tenía de especial? Que es invidente, que es ciego de nacimiento. Subió al estrado y bajó de él con ayuda de jóvenes edecanes, no obstante que con su delgado bastón metálico sabe moverse y desplazarse sin la ayuda de nadie.Me atrajo la atención y cuando terminó la ceremonia me acerqué a él para felicitarlo, pero también para pedirle su autorización a fin de que pudiera hacerle una entrevista y que le pudiera tomar fotografías para publicarlas. No lo dudó. Muy resuelto me dijo que sí. Resumo:Es originario de Teziutlán, Puebla, hijo de Victoria y de Francisco, quienes viven en el municipio de Chignautla, en el estado poblano. Tiene seis hermanos, uno de ellos también invidente. Prácticamente ya es xalapeño.De hecho, vivía olvidado hasta que una circunstancia fortuita le cambió la vida: en una campaña política, personal del extinto Partido Esperanza Ciudadana, de Puebla, lo conoció y le hizo la promesa de que lo apoyarían. Cumplieron su palabra. Lo llevaron a un Centro de Atención Múltiple (CAM) en 2008, que a su vez lo vinculó y lo canalizó a la Escuela Débiles Visuales y Ciegos Alejandro Meza, de Xalapa.Superando muchos temores pues nunca se había separado de su familia (tenía 14 años) emigró a la capital de Veracruz, pero de hecho comenzó su escolaridad a los 16 años. Me narró que su proceso de adaptación, como es de imaginarse, no fue sencillo: tuvo que tomar clases para poder desplazarse en la calle con su bastón, inició conociendo el ábaco, tomó lecciones del alfabeto, luego del Sistema Braille, de ahí vinieron la primaria y la secundaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Preparatoria la cursó en el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), y actualmente, a los 30 años, cursa una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Euro Hispanoamericana.Pero no solo eso: trabaja en el taller de artesanías de la Fundación Xalapa y Arte, considera que la competitividad requiere cada vez mayor preparación y reconoce y destaca que con un sistema especial que tiene para personas con discapacidad como él, la Universidad Euro Hispanoamericana le permite desarrollarse y crecer profesionalmente.Me sorprende cuando sin que le pregunte me dice con mucha fluidez y conocimiento del tema que su pasatiempo favorito es el ajedrez, tanto que no dejó pasar ningún detalle del recién concluido campeonato mundial de Dubái en el que Magnus Carlsen derrotó al ruso Ian Nepomniachtchi (los nombres y apellidos se los sabe al dedillo).Javier tiene como proyecto futuro congregar a todas las personas con discapacidad para compartir su experiencia a fin de poderlos ayudar a superarse, resignificando a las personas con discapacidades.Me dejó su mensaje para la juventud: el momento de realizar sus sueños y prepararse es ahora, ya que es en este momento cuando se tiene tiempo para ocuparse en planificar y construir el futuro, para enfrentar la adversidad que se pudiera presentar, disminuyendo la incertidumbre.En mi caso, te lo comento y te lo confieso lector, cuando mi problema auditivo es cada vez más severo (ya casi soy sordo total –escucho con la ayuda de un audífono– aunque tampoco ando tan bien de la vista), al conocer a Javier renuevo mi entusiasmo y me digo que si él puede, con una limitación al lado de la cual las mías son casi nada, yo también tengo que poder. Javier me alienta, me empuja a seguir adelante. Y entonces, por ejemplo, como habrás visto en mi cuenta de Facebook, ando lo mismo en talleres de baile de salsa que de danzón, esto es, en constante movimiento, porque la vida sigue y uno está vivo para vivirla.Lector, te abrazo en este 24 de diciembre y como dice Napoleón con su canción “Vive”, trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, pero, mejor, aquí la letra completa para que también los jóvenes la conozcan. Te dejo descansar. Tomo unas vacaciones. Nos encontramos el próximo año. Pásala bien con los tuyos, lo mejor que puedan.Nada te llevarás cuando te marchesCuando se acerque el día de tu finalVive feliz ahora, mientras puedesTal vez mañana no tengas tiempoPara sentirte despertarSiente correr la sangre por tus venasSiembra tu tierra y ponte a trabajarDeja volar libre tu pensamientoDeja el rencor para otro tiempoY echa tu barca a navegarAbre tus brazos fuertes a la vidaNo dejes nada a la derivaDel cielo nada te caeráTrata de ser feliz con lo que tienesVive la vida intensamenteLuchando lo conseguirásY cuando llegue al fin tu despedidaSeguro es que feliz sonreirásPor haber conseguido lo que amabasPor encontrar lo que buscabasPorque viviste hasta el finalAbre tus brazos fuertes a la vidaNo dejes nada a la derivaDel cielo nada te caeráTrata de ser feliz con lo que tienesVive la vida intensamenteLuchando lo conseguirás"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "