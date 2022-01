Tengamos fe en 2022

Si 2020 fue el año de las pesadillas, el recién terminado fue el que nos dejó marcados, seguro estoy, a cada familia mexicana.Ya por la terrible pandemia, que nos dejó sin uno o varios familiares, que sucumbieron ante esa enfermedad, ya por la inseguridad que permea de norte a sur, y de este a oeste en el país, ya porque el desempleo abrazó a millones de compatriotas derivado del Sars-Cov2, ya por las decenas de miles de negocios y empresas que cerraron, o ya porque el dinero que recibimos cada mes por nuestro trabajo, se esfumaba rápidamente por la compra de medicamentos que dejó de darnos el Sector Salud, y tuvimos que adquirirlos con el propio.Fue angustiante y desesperante 2021, no cabe duda, pero afortunadamente ya concluyó hace más de 48 horas, y con el nuevo año, nos renace la esperanza de que 2022 se convierta en el año que desaparezca la pandemia que enlutó hogares, que zozobró economías familiares porque, aunque fue doloroso, también dejó la buena noticia deque se tradujeron en la luz al final del túnel.Tengo plena confianza en la ciencia, y en los hombres y mujeres que se dedican a ella, y en que en pocas semanas o meses podrán vencer definitivamente al coronavirus, y así poder traer paz espiritual, tranquilidad mental y física, no sólo a los mexicanos, sino a todos los habitantes del mundo, para que se reactiven las economías e impulsen, de nueva cuenta, a las fuerzas productivas en el planeta, y empiecen a generar oportunidades de empleo a millones y millones de personas que les generen dinero para que puedan llevan los satisfactores necesarios de alimentación, salud, educación, deporte, recreación y cultura a sus hogares.Para que se disfrute bienestar y felicidad, en la medida de cada ingreso, en cada casa.Pero también para que, de nueva cuenta, las familias puedan, otra vez, volverse a reencontrar y abrazarse, como antes, y devuelvan esa tranquilidad mental a los seres humanos, que terminó por impulsar otro tipo de enfermedades y desencuentros emocionales.Tengo fe y esperanza en 2022, y espero que también usted la tenga, porque no se parte de la nada para alcanzar esas metas de salud publica, primordialmente, pero hay que decirlo claro, para poder disfrutarla, abra que realizar el último esfuerzo de cuidado, frente aque es híper mas contagioso que sus mutaciones anteriores.Esa tarea es primordial y los invito a realizar este último esfuerzo para no contagiarse, y así tener futuro en nuestra vida, y la de nuestros familiares, amigos y gente cercana.Feliz y prometedor 2022 estimado lector y radioescucha."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "