En esta semana que inicia, se cumplirá un mes de que los magistrados Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), determinaron declarar la nulidad de la elección municipal de la ciudad y puerto de Veracruz, invalidando el triunfo de Patricia Lobeira de Yunes, quien fuera candidata de la fórmula partidista PAN- PRI- PRD, determinación que como es recontra sabido, fue doblemente doblegada jurídicamente por otros magistrados de dos salas superiores.Sin embargo, la resolución de los magistrados del TEV fue mediáticamente noticia nacional el miércoles ocho de diciembre, muy al estilo de los actuales gobernantes en el país y en Veracruz, pues dar a conocer y difundir profusamente la sentencia del expediente TEV-RIN-242/2021 del órgano jurisdiccional electoral veracruzano que dio vista al Recurso de Inconformidad en contra de la constancia de mayoría y las declaraciones de validez de la elección de la ciudad de Veracruz, expedidas por el OPLE porteño, según vemos ahora, solo fue parte de una actuación circense.Pocos actores políticos se fueron con la finta, sabedores de que aquí en Veracruz el Poder Judicial está subyugado por el Ejecutivo estatal.Sin embargo, de inmediato, uno de los candidatos perdedores, Ricardo Exsome Zapata, abanderado de la Coalición Morena, PT y PVEM, cándidamente salió a declarar y grabar un video exaltando que gracias a los magistrados Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, había triunfado la democracia en Veracruz.Exsome Zapata adelantó que se volvería a repetir la elección y que por ende se conformaría un Concejo Municipal para la ciudad de Veracruz, versión que solo él se la creyó o le hicieron creer.Tan nadie creyó que se había caído el triunfo de Patricia Lobeira de Yunes en la ciudad de Veracruz, que ninguno de los morenos se apuntó para ser el titular del Consejo Municipal, por el contrario, se deslindaron.Finalmente, el espectáculo montado desde el TEV, fue invalidado veintitantos días después por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos ministros desecharon el resolutivo emitido y profusamente difundido por los magistrados Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quienes calladitos, porque así se ven más bonitos, ya no comentaron nada ni cuestionaron que sus contrapartes de los tribunales regional y de la federación les hayan invalidado su resolución del expediente TEV-RIN-242/2021.De pena ajena en verdad, pero bueno, donde manda capitán no gobierna marinero.... Es curioso, pero no fortuito, que el sábado primero de enero de este reluciente año 2022, varios de los nuevos presidentes municipales salieran a barrer las calles o a encabezar acciones de limpieza como primera acción de sus gobiernos.Tal fue el caso del neo alcalde del municipio de Coatzacoalcos, el profesor Amado Cruz Malpica, de quien sus sesudos colaboradores difundieron una fotografía en redes sociales, donde se le ve al munícipe de Puerto México con escoba en mano, rodeado de una docena de personas que lo observan, pero no ayudan y solo una señora siguiéndole en su acción.De entrada, la fotografía indica que el recién estrenado presidente municipal de Coatzacoalcos no sabe organizar a la gente para trabajar en equipo, o bien que es de los que tienen la idea de que solo a él le salen bien las cosas.