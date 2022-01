2022 la guerra que viene

“Gracias al señor, la vida sigue”

Yo

Para quienes nos dedicamos a observar y dar nuestro punto de vista sobre los asuntos políticos que van sucediendo en nuestro entorno, el año que hoy arrancamos en el trabajo, tiene un sinfín de atractivos: los 212 alcaldes que ganaron las pasadas elecciones asumieron sus cargos el pasado viernes 31, otros lo hicieron el primero de enero, y de inmediato se pusieron a trabajar dando a conocer los equipos que armaron para “transformar” sus municipios, tal como lo prometieron en campaña, y a tratar de abatir los rezagos que les heredaron. No hay que olvidar que los presidentes municipales son la autoridad más cercana al ciudadano por lo que si no entraron con un plan de trabajo previamente establecido, el arranque de sus administraciones será la crónica de un desastre anunciado.Otro asunto que se estará cocinando en Veracruz es la consolidación de una o dos candidaturas presidenciales, de distintos partidos políticos, concretamente Morena y Movimiento Ciudadano, que han tomado como bandera la detención de José Manuel del Río Virgen, abogado originario de Papantla a quien el pasado 22 de diciembre detuvieran elementos de la Fiscalía General del Estado, y quien se desempeña como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República. A Del Río Virgen se le imputa la presunta autoría intelectual del crimen de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ejecutado dos días antes de la elección municipal de junio pasado.Este caso, como hemos visto perneó en todos los espacios de la vida política nacional y hasta se hizo viral.Pero también provocó que los senadores Ricardo Monreal Ávila, líder de la Cámara alta del Congreso de la Unión, y Dante Delgado, dirigente nacional de MC, se le fueran encima al gobernador Cuitláhuac García, señalándolo de represor, cuando la instrucción debió venir desde la presidencia de la República. Luego de tres años de gobierno Cuitlahusista los veracruzanos sabemos que el gobernante es de los colaboradores de AMLO el más disciplinado, incapaz de cometer un error de estas dimensiones, que cuya consecuencia se advierte en la reacción de la clase política que ha criticado o reprobado la medida.La primera acción que tomó el senador Monreal, aparte de exigir la inmediata liberación de su colaborador, fue disponer la creación de una comisión especial para “investigar abusos de autoridad y posibles casos de violaciones a los derechos humanos” en el estado de Veracruz, poniendo al frente de ese órgano al más agraviado con la detención de José Manuel del Río Virgen, a su amigo Dante Delgado Rannauro, con quien se sumaron como integrantes de la mencionada comisión un grupo de destacados políticos mexicanos (obviamente ninguno de Morena) que forman, para decirlo en los términos deportivos de la 4T un equipo de grandes ligas, el cual enfrenta a otro equipo pero de novatos que apenas tratan de aprender a jugar el llamado “rey de los deportes”, contando con un manager tipo Tommy Lasorda acostumbrado a las derrotas pero perseverante hasta revertir el marcador.En este encuentro vemos participar a los peloteros locales, simpatizantes de la candidata de AMLO, la jefa Claudia Sheinbaum; a Ricardo Monreal tratando de fortalecer su imagen como justiciero y vengador y a Dante Delgado Rannauro, el mejor gobernador que ha tenido Veracruz, hoy como líder del partido que fundó Movimiento Ciudadano (MC) la tercera fuerza política del país que trae a Luis Donaldo Colosio Riojas como su prospecto, o a tenderle la mano a Monreal. De esta manera Veracruz vuelve a estar en el ojo político nacional, dentro del relevo presidencial en esta guerra que viene.Desde el día que ganó la elección hasta el pasado sábado, los xalapeños vivimos tiempos que se hacían muy largos gobernados por una persona obcecada, ajena a lo que es la administración pública y muy voraz como lo es Hipólito Rodríguez Herrero, lo peor que le ha pasado a la capital del Estado.A cual más aspiraba a que el tiempo volara y asumiera el cargo Ricardo Ahued Bardahuil, el político que va por su segundo periodo como alcalde de Xalapa, que ha mostrado congruencia con la seguridad de que pondría orden en la administración municipal xalapeña y comenzaría una nueva era de rescate de nuestra ciudad convertida en cochinero por el señor Rodríguez Herrero. Pues el día llegó y de las primeras acciones que tomó Ahued está el anunció de que eliminará la Dirección de Gobernación por considerarlo un gasto innecesario, además de que es un servidor público con capacidad de diálogo, disposición para atender a las y los ciudadanos, y no necesita que una tercera persona le quite “el golpeteo”.El presidente municipal expresó que harán movimientos en el organigrama del ayuntamiento en cuanto a las direcciones y subdirecciones para reducir el gasto y hacer más eficaz la función municipal. Anunció que la subdirección de Cultura será elevada a Dirección para dar una mayor atención a la población, principalmente a los jóvenes. “Vamos a tratar que el organigrama sea más eficaz, más compacto, más activo y que dé resultados precisos. Voy a dejar sin efecto la Dirección de Gobernación; he decidido que quede sin efecto y la vamos a eliminar porque es un gasto que no es necesario, no quiero que me quite el golpe nadie, quiero estar al frente, quiero estar atendiendo y que no tenga un tercero que luego en vez de resolver los problemas se van complicando”. O sea, orden.Y la mañana de este domingo el alcalde Ricardo Ahued entregó a Miguel Valdez Ramírez, el nuevo director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Xalapa, los cuatro vehículos nuevecitos, de lujo, deportivos, que don Hipólito adquirió para tenerlos estacionados a un costado del palacio municipal. Al hacer la entrega de los flamantes vehículos Ahued dijo: “Esta mañana entregamos al Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Miguel Valdez Ramírez, 4 vehículos adscritos a la oficina de Presidencia del Ayuntamiento de Xalapa para adaptarlos y usarlos para el resguardo de las calles de Xalapa”. Orden.Hay que sumar a la lista de adversarios políticos del gobernante veracruzano, Cuitláhuac García, al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, presidente del “Grupo Político Nacional la 4T,” quien afirma que los mexicanos somos unos agachados. Nos acusa de estar fanatizados con Andrés Manuel López Obrador, y califica lo que hace AMLO como “una cultura de la mediocridad”, hay que decirlo y no quedarse callados. Moreno Brizuela que trae la encomienda de su jefe y amigo el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, otro aspirante a la candidatura presidencial morenista, asegura que tenemos un gobierno en Veracruz que comete atropellos, cuando debería de estar con la sociedad, el ultraje es una violación que solo valida la inseguridad de su gobierno.Elías Miguel Moreno, fungió como titular de protección civil, con Marcelo Ebrard cuando éste se desempeño como Jefe de Gobierno del DF, y hoy viene a trabajar y a decir que, a partir de este nuevo año, lo hará en toda la república, para ir conformando una estructura de lo que será la cuarta transformación de la cual él es presidente. Esta estructura servirá para ir abriendo camino, paso a paso, para llevar a Marcelo Ebrard como candidato la presidencia de la Republica. Y según Moreno Brizuela a este proyecto se sumarán otros políticos, no dio nombres, pero al menos dejó muy en claro que con Andrés Manuel López Obrador no van a ir con su candidata.En el mes de diciembre Elías Miguel Moreno se reunió con amigos y ex militantes del PRD en los Tuxtlas, fundadores de la izquierda en esta región, quienes afirman que en la actualidad Morena está conformada por priistas y oportunistas, sobre todo eso, que nunca militaron y no conocen nada sobre la izquierda. En 1988, seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas hicieron de este municipio un bastión de la verdadera izquierda, y era este municipio el trampolín para que muchos oportunistas se aprovecharan y hoy se dicen de izquierda cuando en su piel se notan los colores de la hipocresía. Vayamos pensando que más bien qué es lo que buscan, y qué es lo que quieren, sin embargo “se advierte que el panorama en Veracruz es desolador, no hay directriz y cada día se van sumando más personajes políticos en contra del gobierno de la 4T. A estas alturas hasta Gerardo Fernández Noroña se ha sumado en contra de lo que pasa en este gobierno veracruzano, no es uno, no son dos, ya son muchos diputados y senadores, no podemos decir que se vaya a ir o a quedar, pero con todo esto que sucede, muchas fichas pueden caerse”, pronosticó el político Tuxtleco.Emotivo y contundente fue el discurso que pronunció durante su toma de protesta como nuevo alcalde de Huatusco, Ventura Demuner Torres, quien logró sacar de la administración municipal a quienes se habían apoderado del Ayuntamiento y de la política local por varios años. En su mensaje, el presidente municipal fue contundente: “Logramos recuperar el Huatusco que algún día nos perteneció y que se nos fue arrebatado”. Demuner Torres, se ha distinguido en su vida por ser una persona altruista y sensible con la ciudadanía; junto a él le acompaña en la sindicatura, la maestra Isabel Castillo Méndez, que también se ha distinguido como una luchadora social y mujer de firmes convicciones morenistas... Hay confianza en la nueva administración huatusqueña.Nuestro agradecimiento a todos los amigos que estos días se han estado comunicando con el autor de estas líneas para desearle todo tipo de parabienes. Dios bendiga a todos; amigos, personas a las que no les simpatizamos, al gremio periodístico en general... y a todos deseando que este nuevo año sea mejor que el anterior, con eso. La vida sigue.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "