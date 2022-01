Peña, el artista de la traición

“El presidente me encargó la

tarea de designar candidato”

Javier Duarte de Ochoa

Se sobrentiende que el presidente Enrique Peña Nieto, recibió el apoyo económico en abundancia del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, lo que permitió que se creara un mito en torno a la relación Peña-Duarte. Javier no desperdiciaba el tiempo y cada que podía o estaba con amigos y colaboradores, presumía de su extraordinaria relación con el presidente.Y hay que reconocer que con Duarte al frente del gobierno, en sus dos primeros años Veracruz alcanzó cifras históricasde inversión privada y creación de puestos de trabajo. Además, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía creció en 2012 casi al doble de la media nacional y destacó la amplia aportación del estado al Producto Interno Bruto Nacional con casi un 7%. Ese 2012 también se realizó el registro de la primera marca colectiva en la historia del estado a favor de los zapateros de Naolinco.Esto ayudó a que en agosto de 2013 Veracruz dejará de ser uno de los 5 estados con mayor pobreza extrema del país según los resultados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Para ser exactos, entre 2010-2012 disminuyó un 22.6% el número de población en esa condición social.Si lo anterior fuera poco, Veracruz se erigió en el primer estado de la República Mexicana en implementar un programa de empresas sociales, el cual fue presentado el 19 de julio de 2013 por Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz.Si, con Javier Duarte de Ochoa al frente del gobierno se lograron importantes avances en la economía, lo que hacía que Duarte se engallara. Para ese tiempo ya se había deslindado de su hacedor Fidel Herrera Beltrán y había brincado al barco del presidente Enrique Peña Nieto.Y lo llevó Peña a tal circunstancia que le hizo creer que tomara la decisión de nombrar candidato para la gubernatura, es decir a su sucesor, que él le cedía esa distinción. El día que se lo comentó regresó del DF a Xalapa y localizó a un grupo de periodistas que compartían el pan y la sal en uno de los asaderos 100 hasta donde llegó Javier luciendo una sonrisa de oreja a oreja y sin aguantar un segundo dijo: Vengo de estar con Peña, me pidió que lo ayudara a decidir candidato del PRI al gobierno y bueno aquí se los presento, saluden a quien será mi sucesor, resulta que lo acompañaba Alberto Silva Ramos “El cisne” quien sonriente, convencido de lo dicho por su amigo saludó a los periodistas.Como es por todos conocido al poco tiempo en el CEN del PRI se comenzaron a manejar los nombres de los posibles candidatos, originándose un empate entre José Francisco Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. Pepe Yunes, Senador de la República y uno de los mejores amigos de José Antonio Meade y Héctor amigo del presidente del CEN del PRI Manlio Fabio Beltrones. Durante una comida en el rancho San Julián de don Pepe Yunes, en la que estuvo presente Beltrones (portavoz del presidente Peña) se informó sobre la candidatura. Héctor iba por la de dos años y luego sería Pepe, en la de seis. ¿Y la petición de Peña a Duarte?, se preguntarán, pues fue una agarrada de maje: ningún presidente se pierde el placer que le deja designar candidatos a los gobiernos y sucesor en la presidencia, es más hasta las listas de senadores, diputados federales y alcaldes leen para palomearlas o vetar nombres. Así es que no se aceleren señores de Morena o de la 4T veracruzana, quien va a decidir es AMLO que por cierto lo tendremos pronto en la entidad.Tras la decisión de parte de las autoridades electorales, de cederle la presidencia municipal del puerto de Veracruz a la señora Patricia Lobeira de Yunes, la interpretación que se da a este importante hecho es que Miguel Ángel Yunes Linares, cabeza de la familia, tiene algo tan poderoso en su poder que lo hace intocable, esto porque después de la colección de expedientes de demandas que se le acumularon en la FGR más los recuerdos maternales e insultos que le hizo a Andrés Manuel López Obrador cuando andaba en campaña, a cual más pensó (pensamos) que estaba muerto políticamente, que se pondría muy lejos del brazo de la justicia, en alguna parte del mundo y ahí permanecería evadiendo la acción judicial de la 4T, y ni madres.Miguel Ángel Yunes a través del doctor Tito Delfín y su equipo lucharon primero por hacerse de la dirigencia estatal del PAN, lo que consiguieron aunque a Tito lo hayan entambado, eso lo resuelven cualquier día de estos. Pero lo más fuerte es que su nuera, la joven Lobeira se hubiera encumbrado a la presidencia municipal de la ciudad o municipio más importante del estado, ahí donde el panismo tiene su mayor fortaleza.Teniendo la dirigencia panista a su servicio y el municipio de Veracruz también, Miguel Ángel Yunes y sus hijos, además de sus múltiples simpatizantes, como el alcalde de Tuxpan, el señor José Manuel Pozos, que trabajaron para Yunes por puro amor al turco aunque no les haya dado nada cuando ganó la elección de dos años en la gubernatura, se viene con todo en cuanto se concrete nuevamente la alianza Va por Veracruz, que incluye los partidos PRI-PAN-PRD y en algunas regiones hasta con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Este grupo al que le han permitido los Morenos consolidarse se le tendrá que respetar en sus acciones y sus triunfos porque lo liderea un político al que le pelan los dientes tal como lo hemos visto: ¡Todos con los Yunes!.La violencia sexual contra las mujeres en Veracruz se duplicó en los últimos tres años en delitos como abuso, acoso, hostigamiento y violaciones sexuales, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP).Mientras en 2017 se registraron 605 carpetas de investigación por delitos sexuales de enero a noviembre para el 2021, se abrieron 1 mil 636 denuncias.Incluso, entre el primer año de la pandemia generada por covid-19 y este año se registra un aumento pues ese año se reportaron mil 187 casos, a pesar de que en el primer año de pandemia las medidas de confinamiento obligaron a la población a mantenerse en casa ante los riesgos de contagio y con ello aumentó la vulnerabilidad de este sector. En 2017 se registraron de enero a noviembre: 91 denuncias por abuso sexual, 170 por acoso sexual, 339 por violación simple y hostigamiento sexual 4En 2021 se registraron de enero a noviembre: 789 denuncias por abuso sexual, 0 por acoso sexual, 442 por violación simple y hostigamiento sexual 383La vocera Las Brujas del Mar, Arussi Unda, advierte que en México y Veracruz hay una “maquinaria” que genera un círculo vicioso de violencia estructural, porque por un lado el país es uno de los mayores consumidores de pornografía en el mundo, en la que se da un rol de objeto a las mujeres; y cuando ocurren las agresiones no hay canales eficientes para la denuncia, en cambio existe revictimización e impunidad. Hasta parece que las aborrecen los veracruzanos. No, no, no, posiblemente muchos sí no las quieren, prefieren otro tipo de cosas pero no somos todos. Si algo nos cae en la punta es que se agreda a las mujeres y los agresores gocen de impunidad.Mientras Ricardo Ahued, alcalde de Xalapa, ya arrancó e inicia obras poniendo un ejemplo de cómo se gobierna una ciudad, el resto de los alcaldes acuden a las instancias judiciales a poner demandas en contra de sus antecesores que los dejaron fríos. Y no es que Ahued no tenga pendientes de ese tipo que arreglar, lo que tiene es un buen equipo en el que puede delegar funciones.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "