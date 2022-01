Contrastes municipales

*El mensaje de Monreal*Robos en aeropuertos*Expectación en escuelasComentan conocidos cordobeses que el nuevo presidente municipal de Córdoba: Don Juan Martínez Flores, tiene frente a sí la posibilidad de pasar a la historia como un buen alcalde de la Ciudad de los Caballeros, si para ello se tienen como referencias los escasos logros (¿de verdad los hubo?) de la anterior alcaldesa Lety López Landeros, quienes para muchos transitó con más pena que gloria, por un palacio municipal en el cual han transitado muchos años sin que en sus espacios se refleje real interés y capacidad, que impulsen de manera clara y contundente la actividad productiva de los cordobeses, que permitan dotar a la ciudad del esplendor y dinamismo semejante al que en los últimos años y durante varias administraciones municipales, ha logrado consolidar el cercano municipio de Orizaba, hoy reconocido como uno de los núcleos urbanistas de mayor esplendor en el territorio mexicano.¿Cuánto aportarían de empeño y esfuerzo muchos cordobeses? para que “La Ciudad de los 30 Caballeros” registrara la recuperación de tiempos de esplendor y aún más que ello, lograra igualar los avances alcanzados por el municipio orizabeño, el cual, sin dejar de ser un municipio de características obreras, se ha convertido en una de las ciudades más esplendorosas sobre tierras mexicanas, atractivo sin par obtenido con la magia de la imaginación y la efectividad en los ámbitos del gobierno municipal, que incluso fueron capaces de crear una expresión que los honra y los engrandece: “Sonría, está Usted en Orizaba”.Incuestionablemente hoy la Ciudad de las agua alegres también se identifica como la ciudad que sonríe, con banquetas y calles espléndidas, con una limpieza sin par en todos sus rincones, ya no se diga lo referente al embellecimiento en parques, plazas públicas y templos, pero a más de ello con esplendidas áreas de diversiones, incluyendo el único teleférico que opera en el Estado de Veracruz, el cual nos obsequia paisajes sin igual, a más de la extraordinaria sensación que se registra en los emocionados pasajeros, espacios sobre los cuales ya el nuevamente alcalde Juan Manuel Diez Francos, tiene renovados proyectos, los que seguramente acrecentaran la ya notoria fama y prestigio de la ciudad en donde el caminar es un placer.Pero tales avances orizabeños hacen notar aún con mayor claridad el desatino registrado por quienes han integrado el Ayuntamiento del municipio de Córdoba, apenas distante unos cuantos kilómetros de las maravillas de Orizaba, mismas aguas, mismo sol, mismas familias, mismos amigos e incluso mismos gustos y semejanza en paisajes, pero con la diferencia que los cordobeses no hemos tenido en las últimas dos décadas, presidentes municipales y cuerpos de edilicios que resultaran semejantes a los que han impulsado la ciudad de las aguas alegres.Orizaba constituye el municipio que frente a Córdoba, actualmente no sólo marca la diferencia entre la eficacia y el talento de creatividad, sino que debe incluirse que entre los cordobeses también priva la nula imaginación y la anemia en los rangos de entrega y de emoción, que toda autoridad municipal debe referir en torno a su responsabilidad para con el conglomerado social al que se debe.Todo hace indicar que nuevamente Juan Manuel Díez, por tercera ocasión alcalde orizabeño, impulsará con nuevas ideas y proyectos al ya elevadamente atractivo municipio orizabeño, lo que por obviedad y cercanía seguirá demeritando a la estancada ciudad cordobesa que se identifica como “ciudad de los caballeros”, pero que no sólo lleva décadas de estancamiento, sino que pareciera que en lugar de avanzar se esfuerzan para retroceder, ejecutando pasos hacia atrás, escenarios que obligan el originar exclamaciones de cordobeses interrogando temas elementales como: ¿Por qué al cierre de pasada administración municipal, amplias zonas de la ciudad cordobesa se quedaron varias semanas sin el servicio de recolección de basura?... Escenario lamentable que originó se generaran basureros en colonias y fraccionamientos.La verdad ya varios cordobeses piensan en la posibilidad de que “el emperador” orizabeño Juan Manuel Diez Francos, pudiera echarles una manita a la ciudad de los 30 caballeros, para superar las etapas de “obscurantismo” por las que se transitan... Ya se verá si la actual administración municipal de Córdoba mejora el panorama o se continúa en más de los mismo.Lo que se leeSobre el tema de la ausencia en el Estado de Veracruz de clara y estricta administración de justicia, que en últimas fechas ha referido el destacado legislador federal de colores morenistas Don Ricardo Monreal, es importante resaltar una de sus últimas publicaciones en las cuales se lee:“Se debe recordar, como lo muestra la historia, que cuando las autoridades abusan de su poder, pasando por encima de las instituciones, las sociedades llegan a un punto de quiebre en donde la única solución es enfrentar al mal gobierno”.“El gobierno de Veracruz y sus instituciones se encuentran en lo que será, tal vez, la encrucijada más importante de su historia reciente: admitir sus errores y acatar las recomendaciones de la CNDH o seguir ignorando sus indicaciones. Vale la pena recordar lo que en su momento enunció Montesquieu: No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”.Sobre tales textos es apropiado referir que para el buen entender, con pocas palabras es suficiente...Lo que se veSeveras protestas y agudos reclamos claramente cimentados en la realidad, son las reacciones de los usuarios del servicio de transporte que se presta en el aeropuerto costero que opera en la región del Puerto de Veracruz, en tanto que un bello ejemplar canino que es la amada mascota de una respetable familia cordobesa, de hecho desapareció de la jaula en la cual sería transportado hacia una ciudad del norte del país, informándole la compañía aérea a los propietarios, que la jaula para su transporte había sido violentada y el apreciado integrante de la familia “simplemente” había desaparecido.Los hechos por sí mismos refieren la irresponsabilidad que priva por parte del servicio de transporte aéreo mexicano, lo que por consecuencia lógica siembra desconfianza entre los usuarios, panoramas que por sus propias dimensiones requiere de la intervención sería, formal y estricta por parte de las autoridades, máxime cuando se sospecha la posibilidad de que los usuarios de las líneas aéreas sean víctimas del pillaje, retornando a los tiempos en los que piratas despojan de sus pertenencias a los indefensos pasajeros, tal como de tiempo atrás se viene registrando en las carreteras de nuestro país, sólo que en el caso aéreo son piratas infiltrados entre el personal.Ni dudas caben: La inseguridad se ha convertido en el fantasma que priva en nuestros entornos, sin que exista hechizo gubernamental que lo conjure.Lo que se oyeSi el ISSSTE lo dice, razón le asiste... Y es que el Instituto en referencia giró una circular en la cual se instruye al personal el tomar las prevenciones necesarias para afrontar un repunte en contagios pandémicos, mismo que podría originar una nueva ola de hospitalizaciones, llamada de alerta que está fundamentada en factibles escenarios que ya se registran en otros países, en los cuales se afrontan los efectos del cuarto oleaje pandémico.En tales contextos, especial atención se debe prestar a hacia los centros educativos, cuyas puertas se reabrieron ayer lunes, pese a que tales espacios representan uno de los focos con mayores factibilidades de contagios, por lo que es obligado que en dichos escenarios, se mantenga constante supervisión sobre el estado de salud de maestros y alumnos, procediendo a la suspensión inmediata de actividades ante el registro de rebrotes pandémicos.Está claro que priva expectación y preocupación en el conglomerado social veracruzano.