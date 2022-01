La lucha es por la justicia

“La comisión en el Senado

no existe, a mi me dan risa”

Cuitláhuac García Jiménez

El senador Ricardo Monreal, político zacatecano y miembro fundador de Morena, quien se desempeña como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que su lucha (en Veracruz donde afirma hay decenas de presos políticos) no es política sino por justicia, y celebró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que la detención de seis jóvenes, acusados de ultrajes a la autoridad en Veracruz, fue ilegal y arbitraria.En sus redes sociales, el líder parlamentario dio a conocer que la CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado de Veracruz tras actuar de manera ilegal en la aprehensión de los seis jóvenes. “La Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Piedra Ibarra, resolvió que fue detención arbitraria, que fue una retención ilegal durante cuatro meses; que fue una actuación ilegal de la Fiscal y que fue un exceso del juez y un abuso de autoridad del gobernador y del juez penal de la causa”, explicó el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, y compartió el link de la recomendación de la CNDH.Luego, recalcó que con esta recomendación se le da la razón, pues ya no es una posición personal. Y cabe señalar que la investigación de la CNDH se hizo en solo cuatro días, lo que quiere decir que el personal que labora en esa institución es eficiente no así su titular. Al final lo que cuentan son los resultados.Monreal, considerado como un fino gladiador remata: “Que mucho se me cuestionó sobre si era política, no, es de justicia. Y aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos da la razón”.El zacatecano explicó cómo fue que se involucró en el tema de los jóvenes detenidos: dijo que hace dos meses conoció a las familias de seis jóvenes, mientras que a los muchachos hace apenas 15 días, cuando fueron liberados, tras cuatro meses en la cárcel. “El juez, el fiscal y las autoridades locales se negaron a liberarlos, a pesar de que no había ninguna justificación de tenerlos. Insistí en su liberación y fue, por fortuna, un juez federal el que determinó y resolvió su liberación por la falta de pruebas, por la falta de elementos contra estos jóvenes”, afirmó.Dijo que al mismo tiempo acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para reclamar en una queja la violación de los derechos humanos elementales de la que fueron objeto los seis jóvenes.“¿Qué es lo que procede en la recomendación?, se pregunta: Primero, que acepten que actuaron violentamente en contra de los derechos humanos; que actuaron ilegalmente en la detención y en la retención; que violaron flagrantemente garantías individuales y que deben indemnizar a los jóvenes económicamente y psicológicamente”, explicó el morenista quien agregó: “La CNDH recomienda sancionar a las policías y a la Fiscalía, que en este caso son responsables de tan grave violación.”Aprovechó, como tenía que ser, para relacionar el caso de abuso de autoridad y detención arbitraria con el caso del secretario técnico de la Jucopo de la Cámara alta, José Manuel del Río Virgen. “Así está el asunto de nuestro amigo José Manuel del Río, tendrá el mismo futuro, pero quién le va a quitar este sufrimiento de su familia y de sus seres queridos. Él y muchos más veracruzanos que están detenidos por las mismas causas”.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó –en una rueda de prensa- que analizará con su equipo jurídico la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en relación a la detención de 6 jóvenes por ultrajes a la autoridad.Aclaró que solo se le pide su opinión.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dijo que ya analiza el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. "Está en análisis, hoy tendré una reunión con los departamentos jurídicos de qué es exactamente, creo que no es una recomendación, solo nos está pidiendo una opinión".El pasado 31 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) violaron los derechos humanos de seis personas en la ciudad de Xalapa.En la recomendación 146/2021 dirigida al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el organismo autónomo determinó que se incurrió en violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida por el delito de “ultrajes a la autoridad”.El gobernador precisó que se apegará a lo que marca la ley."Ya vivimos en un sistema donde hay instituciones, hay un sistema judicial, hay autonomías y que todos los gobernantes tenemos que apegarnos a le ley. Aplaudo que esté atenta a todo lo que pasa, supongo que otros estados como Tamaulipas, Jalisco y Zacatecas también estén ocupados revisando la situación sobre todo si hay la presunción de violación de derecho, es su papel y tenemos que responder", concluyó.A lo largo de una vida dedicada al trabajo periodístico (unos cincuenta años), luego de cursar en la Universidad Veracruzana la carrera de Periodismo, hoy Ciencias y Técnicas de la Comunicación, y de tomar la decisión de poner en práctica todas las herramientas que en la Facultad nos dieron para ejercer esta gran carrera, nos comenzamos a dar cuenta que así como en la de licenciados en derecho hay coyotes; en la de medicina hay curanderos y hasta criminales que se avientan a usar el bisturí para practicar una cirugía, sin ser egresados de una carrera de medicina con especialidad en nada; en la arquitectura hay contratistas que se avientan a hacer obras teniendo a un maestro albañil como orientador, entendimos que nuestra teoría de profesionalizar la carrera de periodista jamás se haría realidad. Pensábamos que entre más egresados de una universidad hubiera menos improvisados tendríamos que tolerar en el gremio.Y no fue así, al contrario, mercachifles cada vez son más, salen a borbotones por las alcantarillas. Los tiempos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte fueron de bonanza para muchos analfabetas funcionales que encontraron en el “ejercicio periodístico” una forma de obtener grandes cantidades de dinero viviendo de lo que conocemos como chantaje. Y como en toda actividad profesional, aquí también hay muchos empíricos más valiosos que los académicos, no nos atrevemos a poner ejemplos para evitar incurrir en omisiones, pero nos conocemos y los reconocemos. No nos importa que lucren en nombre de una profesión cuyo compromiso social no comprenden, lo que nos incomoda es que en días como el de ayer, que según se celebró el “día nacional o internacional del periodista”, nos pasen trayendo porque lo que hacemos como trabajo no tiene nada que ver con su actividad de sanguijuelas del erario o frustrados burócratas que en el periodismo encuentran un refugio para sentirse importantes, no, nos molesta que su actitud haga que nos confundan y no somos lo mismo.La Comisión Especial de Veracruz que preside el Senador Dante Delgado Rannauro, sesionó el pasado lunes 4 con todos sus miembros en el recinto del Senado de la República. Abordaron varios casos, entre ellos el de Yoli García Álvarez, ex directora del Instituto de Acceso a la Información lleva más de 630 días privada de su libertad todo porque no se sometió a los caprichos del gobierno. "Hay tres cosas que se olvidan con el tiempo: la niñez, la juventud y el abuso de poder" dijo Dante a propósito de los olvidos en que se incurre cuando se comete abuso de poder.