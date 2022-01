Inicia cuenta regresiva

*Escenarios de violencia*Reabrir actividades*Revalorar Aeropuerto1.- Los elevados niveles de violencia, mismos que van aparejados a espacios notorios de espantosos escenarios de inseguridad.2.- La preocupación por las redobladas amenazas de la mortífera pandemia.3.- Las no resueltas demandas de más y mejores plazas laborales, pese al preocupante disparo en niveles de desempleo.4.- El estancamiento en el sector agrícola, círculos en donde no logran escalar mayor cantidad, variedad y calidad de productos, al tiempo que los ingresos de los productores del campo se desploman.5.- Los claros reflejos de tensión que se anidan entre el colectivo social, como resultado de confrontaciones político-partidistas, mismas que nos inducen hacia la reflexión de un país con elevado riesgo de estallido social, referencias constantes que siembran incertidumbre no sólo entre la población mexicana, sino de la misma forma en los círculos de inversionistas del exterior.6.- La notoria reducción en la actividad económica en lo general, tanto industrial como en lo comercial, que de manera notoria ha dañado sobre todo a la pequeña industria y el pequeño comerciante.7.- El desplome en el poder adquisitivo de amplios sectores de la población, que por sus propias características son indicadores no sólo de alarmantes niveles en el decrecimiento productivo, sino de un proceso inflacionario que está lacerando el poder adquisitivo de las mayorías de mexicanos.8.- Las cotidianas descalificaciones que en el sector gubernamental se difunden cotidianamente, que constituye un claro reflejo de la política aplicada desde la perspectiva de la descalificación, lo que otorga curso al incremento de la rispidez entre el sector gobernante y quienes forman parte del andamiaje sociopolítico y económico, que no coincide con los rumbos gubernamentales que se practican en el país, lo que debilita posibilidades de reencuentros y agudiza distancias y diferencias, fundamentalmente entre núcleos que son valiosos para cimentar un mejor país.9.- Las notorias y notables posturas radicalistas que siembran distanciamiento en lugar de evaluación y acuerdos, cuyas referencias son externadas con recurrencia en la cúpula gubernamental.10.- Así como los innegables espacios de obscurantismo que se han registrado desde los inicios de la actual administración, en torno a la inexistencia de medicamentos en centros gubernamentales de atención médica, hechos que hasta la fecha (ya en el cuarto año de administración) siguen siendo denunciados por quienes son testigos presenciales de los realmente incomprensibles escenarios.Todo ello nos refiere diez escenarios, mismos que por simple lógica habrán de constituir en la actualidad y hacia el futuro, parte de las referencias históricas de una de las administraciones gubernamentales más polémicas que se han registrado en la historia del país, sobre la cual se presentarán polémicas encontradas, con escenarios en los que se escucharán aplausos y rechiflas descalificadoras.Cabe referir que el tema de la corrupción y el de la ineficacia, será uno de los alfiles de los analistas y obviamente de los opositores, pero ciertamente aún nos falta en el trienio del cierre, muchas cosas que ver y expresiones que escuchar.Para numerosos analistas, Andrés Manuel López Obrador, ya podría ser calificado como uno de los gobernantes con mayores contraposiciones en la historia moderna de los mexicanos, pero de la misma forma, con seguidores que le extrañarán y le aplaudirán, sin que ello quiera decir que en fechas actuales nos encontremos los mexicanos clara y contundentemente definidos en nuestros puntos de vista, precisamente porque apenas estamos a la mitad del camino, mientras que el resto que podría ser tanto para bien, como para empeorar la calificación... Ya se verá.Lo que se leeNo se podría sostener que el actual régimen gubernamental en tierras veracruzanas, ha logrado consolidar un cuerpo de seguridad confiable, así como claramente reconocido por su eficacia en el núcleo social que conforma la población del Estado, prueba de ello es la actividad que ha registrado la Comisión de los Derechos Humanos en tierras jarochas, organismo que ha sido agobiado por denuncias y reclamos de justicia por parte de ciudadanos, precisamente ante factibles o supuestos abusos, así como diversos atropellos ejecutados por cuerpos del sistema estatal de seguridad, tema en el cual se incluye a las fuerzas federales en su participación como instrumento para garantizar la seguridad de los ciudadanos.Claro que las denuncias sobre abusos de autoridad, ni son nuevas y habrá de ser muy difícil de extinguir, porque lo primero que se requiere es reducir los índices de inseguridad, delitos diversos incluyendo secuestros, asesinatos y desapariciones, que siguen dominando el panorama veracruzano, referencias que obviamente colocan bajo presión a los cuerpos de seguridad, hacia quienes se dirige la mayor presión tanto de las autoridades como de los ciudadanos, lo que otorga curso hacia un mayor nerviosismo y ello a la vez, abre posibilidades de tropezones en su peligroso andar.La verdad, no se advierten indicios que indiquen que en México prosperamos en dicho renglón.Lo que se veMucho y especial cuidado se debe reflejar entre los círculos gubernamentales, en torno a la reapertura de escuelas y de otras áreas de la actividad pública, medidas que se aplican con la intención de normalizar los distintos espacios productivos y de aprendizaje del país, acciones que abarcan tanto al sector privado, como al gubernamentales y social en lo general, pero que deben de ejecutarse con la moderación apropiada, así como apegados a los lineamientos de auto-protección que para el caso privan (adecuada distancia, limpieza personal y uso del cubre-bocas) a más de estar vacunados.Se debe insistir en que el riesgo de contagio sigue latente y que, por lo mismo, es preciso que las prácticas sobre autoprotección sigan vigentes... Muchos son los comentarios que se advierten en diversos círculos de mexicanos y en amplias regiones del país, en torno a los elevados riesgos que pudieran representar "las aparentes imperfecciones" en el proceso de construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, señalamientos que incluso apuntan como inapropiada la región y área donde se construye, destacándose que prácticamente en lo general, ubicación y espacios ya construidos "no cumplen con las condiciones y cualidades requeridas para que opere un aeropuerto con las características y dimensiones que se pretenden".Es realmente urgente que para tranquilidad de los mexicanos y de las propias autoridades que ordenaron su construcción, sean expertos de reconocimiento y elevado prestigio internacional, quienes ejecuten una evaluación sobre el aeropuerto en construcción, tanto en lo referente a sus niveles de operatividad, como de calidad y ubicación...Insistimos, siempre será mejor prevenir que lamentar.