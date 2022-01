Sergio Gutiérrez en la mira

“La sucesión adelantada es

parte del circo de la 4T”

Yo

La campaña que lleva el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal, en Veracruz, con miras a ganar la candidatura de su partido Morena al gobierno del estado, ya comenzó a provocar reacciones de sus adversarios quienes ayer le dieron una zarandeada en la diversos medios nacionales, acusándolo de no ajustarse a los principios de austeridad que pregona la 4T pues sin importar el costo viajó a uno de los paradisíacos destinos turísticos del país con su familia, hospedándose en uno de los hoteles más caros y hasta con Covid regresó a la ciudad de México.Haciendo de lado lo de la denuncia penal que intentaba poner en contra de seis consejeros del INE por negarse a aplicar el proceso de Revocación de Mandato, el minatitleco se ausentó a descansar de los intensos recorridos que hace por distintos puntos del estado reuniéndose con empresarios, productores, maestros y otros sectores con los que se le presenta como aspirante a candidato de Morena por la gubernatura del estado.Nadie había dicho nada con respecto a esta actividad, lo que extrañaba a propios y extraños. Lo más que se llegó a decir es que contaba con la venia del presidente López Obrador, de otra manera lo hubieran echado del estado como acostumbran, a plomazos, sin embargo los funcionarios de la 4T hacían como que no le veían, lo ignoraban y hasta chascarrillos hacían a costillas de las aspiraciones del diputado Gutiérrez Luna, sin embargo ayer se le dejó venir una andanada de críticas en los medios bastante rara, usando como pretexto su viaje a la riviera Maya en plan de descanso con su familia. La explicación que se dan es que los sondeos que periódicamente hacen sobre la imagen de quienes podrían estar participando en la contienda en el 2024 la figura de Gutiérrez Luna aparece ya en los primeros lugares, es decir el intenso trabajo político realizado en tres meses ha dado resultados positivos, por lo tanto, si lo dejan que siga solo al rato no habrá quien lo detenga.En cuanto se reponga del Covid, que no lo afectó con mucha intensidad, el diputado presidente estará en Xalapa en reunión con representantes de los medios de comunicación... Bien.Ricardo Ahued Bardahuil, presidente municipal de Xalapa, aseguró que ya se trabaja en un reordenamiento administrativo para que Xalapa cuente con una Policía confiable y de calidad, como lo merece la ciudadanía. Agregó que para ello el Cabildo decidió nombrar al Capitán de Corbeta Miguel Valdez Ramírez para ocupar la titularidad de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, a quien calificó como una persona preparada y responsable, con una idea clara y la experiencia para administrar una institución de seguridad. Lo que ya le habíamos adelantado.Sin embargo, ayer Ricardo Ahued detalló que los más de 400 elementos que conforman la corporación municipal contarán con programas de capacitación continua, equipos e insumos necesarios para cumplir con su deber y brindar seguridad a las personas. Ante el cuestionamiento por los despidos o conclusión de los contratos laborales en el municipio, Ahued Bardahuil aclaró que todo el personal de confianza debe dejar sus cargos cuando concluye una administración, así lo estipula la ley."Acuérdense que así lo marca la ley, así nos sucederá a nosotros dentro de 4 años, aunque es doloroso es la realidad, si cada ex alcalde dejara a sus empleados de confianza el presupuesto municipal se iría en pagar nómina y no para utilizarlo en obras y acciones en favor de los ciudadanos". Aquí Ahued abordó un tema que es aplicable en todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno: las herencias de personal que siempre intentan dejar los antecesores y que al irlo logrando han creado una obesa maquinaria burocrática que por lo voluminosa no se puede mover.Ahued explicó que recibió una administración municipal con 4 mil 800 empleados, lo que implica una erogación anual por mil millones de pesos tan sólo en sueldos, más prestaciones de ley el gasto anual anda por los 1,200 millones de pesos. "Es una locura lo que tenemos como gasto de nómina, la ciudad es grande pero dicho gasto es excesivo, no venimos a patear y correr gente, hay gente muy valiosa, no vamos a descuidar las áreas municipales, pero tenemos que hacer un reducción drástica en el gasto de la nómina municipal". Sí seguramente se debe referir a la bola de “recomendados” que le dejó el inútil ex alcalde Hipólito Rodríguez Herrero quien prefirió beneficiar a sus “amiguis” de la UV con plazas de aviadores que trabajar a favor de Xalapa.Para quienes defienden la reforma energética que pretende realizar el gobierno de López Obrador, manteniendo la producción de energías contaminantes que acaban con la naturaleza, criticando las energías limpias con el pretexto de que son propiedad de empresas extranjeras que están explotando ese recurso en nuestro país obteniendo cuantiosas ganancias que salen de México, hay que recordarles que la compañía japonesaSony Group Corpplanea lanzar una empresa esta primavera para estudiarla entrada en el mercado de los vehículos eléctricos, buscando aprovechar sus fortalezas en entretenimiento y sensores para desempeñar un papel más importante en la movilidad de próxima generación.La nueva empresa,Sony Mobility Inc, surge en un momento en el que el gigante tecnológico japonés está “explorando un lanzamiento comercial” de vehículos eléctricos, según declaró en una conferencia de prensa el presidente de Sony, Kenichiro Yoshida, en vísperas de la feria tecnológica CES de Estados Unidos.“Me tienen secuestrado” y “soy inocente”, aseguró José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, en prisión preventiva por su presunta participación intelectual en el asesinato de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano. “Lo están haciendo muy bien (¿) pero mi capacidad de resistencia es muy grande”...Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "