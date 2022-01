Confrontación y desgaste

*Alta letalidad en México*UNAM sigue en alerta*Reyes Magos en problemasNo se recuerda en muchos años de historia política veracruzana, escenarios que refieren claros y prolongados desencuentros entre altos niveles del sector legislativo y la más elevada autoridad del Estado de Veracruz, tal como acontece hoy con los senadores de la república Ricardo Monreal Ávila, quién conjuntamente con el también integrante del Senado, el cordobés Dante Delgado Rannauro, reclaman al gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, lo que podrían representar excesos en las prácticas del ramo judicial registradas en contra de un funcionario del Senado de la República, quien es indiciado por autoridades veracruzanas como responsable de acciones delictivas en tierras veracruzanas.La rispidez entre un núcleo de senadores ante la ejecución de acciones judiciales ejecutadas en contra de un funcionario del cuerpo legislativo, no sólo ha tomado niveles que desgastan tanto la imagen del Poder legislativo de la República como el prestigio del Gobierno del Estado de Veracruz, hechos que en principio obligan a referir que con la bochornosa confrontación “todos resultan acreditados con saldos negativos”, lo que por obviedad también demerita la imagen de seriedad y honorabilidad que invariablemente debería privar tanto en el despacho de quien Gobierna al Estado de Veracruz, como en las áreas del más elevado cuerpo legislativo de nuestro país.Por las propias características del caso, tal pareciera que el Gobernador veracruzano y los Senadores involucrados entre los dimes y diretes de dicho embrollo, mismo que surge por el encarcelamiento de un funcionario de elevado rango del Senado de la República (quien por cierto es señalado como probable copartícipe de un asesinato, lo que no constituye “cosa menor”) conforma un escenario que de alguna forma no han dimensionado con claridad los involucrados, el cual, por los populistas estilos de la confrontación enmarcados tanto por puntos de vista diferentes, como por actitudes de notoria intransigencia, todo ello de frente a los medios de comunicación, induce hacia la posibilidad de escenarios mayormente degradantes en los espacios de la función pública, en tanto que exhiben ante la colectividad las severas fallas e incluso los entuertos, que precisamente forman parte de las ya viciadas rutas en la administración de justicia en tierras mexicanas.Claro está que las abiertas fricciones en referencia (guerra de papel a la que se le agrega la cibernética) apuntan ahora a la luz del día sobre las acciones nefastas que cotidianamente podrían practicarse al interior de los altos espacios gubernamentales y legislativos, alguien diría que se reconfirma el lado obscuro de la perversa contaminación que ha privado en las esferas oficiales, lo que se podría calificar como la confirmación del hermanamiento entre la claridad y la obscuridad, coalición perversa entre la legalidad y lo delictivo.No faltan quienes incluso sostienen que el tema en referencia, ha sido maquinado para que las polémicas sobre crimen y castigo, distraigan la mirada del ciudadano sobre los numerosos problemas que se están afrontando al interior de la administración, no es remoto que ello pudiera registrar tales objetivos, pero de la misma forma refiere agudos desgastes en la imagen del sector gubernamental y, vale el reflexionar que pecados de ese nivel siempre registrarán elevada penitencia... Al tiempo y se verá.Lo que se leeResulta elevadamente preocupante que en una reciente actualización de estadísticas entre los 20 países de mayor número de contagios por el Covid-19, México aparezca como el territorio que promedia el más elevado porcentaje de fallecimientos por cada 100 contagiados, lo que nos coloca en lamentables niveles de mortandad en el mundo entero.Pero a más de ello, se debe agregar que nuestra incapacidad para disminuir el porcentaje de fallecimientos, queda tan claramente definida como lo es el hecho que se nos acredita una tasa de 7.5 fallecimientos por cada 100 pacientes, mientras que a los países que nos siguen en dicho renglón de fallecimientos se les acredita a Bulgaria con un promedio de 4.1%; Hungría con 3.1%; Rusia con 2.9%; Brasil con 2.8%, agregando a Moldavia con 2.7%.De acuerdo a observaciones sobre el tema existen dos países fuera de la selección de los 20 países con mayor número de contagios, con significativo número porcentual de fallecimientos, uno es Yemen y otro es Perú, pero ellos no fueron encuadrados en las características de la evaluación en las que se incluye al territorio mexicano.Lo que se veAnte los notorios riesgos frente a la pandemia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mantendrá el sistema híbrido en lo referente a clases, por lo mismo no será obligatorio la asistencia cotidiana a clases presenciales, decisión que es asumida en principio para el inicio de cursos, dejando en abierto posteriores determinaciones de acuerdo al panorama pandémico que prive en la región mayormente habitada de nuestro país.El hecho es considerado como acertado por los especialistas en el tema, pese a las insistencias gubernamentales impulsando la reapertura de clases presenciales.Lo que se oyeCierto es que la carestía y la reducción en ingresos registrada por un elevado porcentaje de la población, se reflejará hoy “día de los Reyes Magos” como un resultado notorio de los problemas económicos que afrontamos los mexicanos, escenarios que habremos de superar con el transcurrir del tiempo, si es que se corrigen varias de las políticas financieras en el país y que, a la vez, los efectos pandémicos sigan decreciendo, pese al riesgo que priva ante la posibilidad de un nuevo rebrote de contagios.Mientras tanto... Todo nuestro cariño y solidaridad con los pequeños en especial en este día, la siempre esperada fecha en que arriban Melchor, Gaspar y Baltazar."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "