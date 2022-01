Las exequias del PRI...

1.- Ayer apuntó Carlos Urdiales en su análisis, con toda razón: “...Cuando el otrora partidazo mandaba, línea y disciplina reinaban puertas adentro. Si el Presidente priista ordenaba, la militancia acataba. La orfandad del gran tlatoani tricolor ha derivado invariablemente en batallas internas, la dirigencia nominal contra la fuerza funcional del partido huérfano de mando.El PRI vive en una de sus mínimas expresiones en su historia, le restan cuatro gobiernos estatales, tan pocos senadores que toda la bancada cabe en una camioneta y siete decenas de diputados federales cuyos votos, esos sí, valen para Morena, representan la diferencia entre querer y poder cumplir las peticiones del Presidente.Esa bisagra legislativa empodera a sus pastores, Alejandro Moreno, diputado y presidente del CEN priista, y Rubén Moreira, coordinador de la bancada. Liderazgo formal frente al PAN y el PRD...”Y digo con toda razón porque el PRI ha quedado reducido a lo intrascendente de un “liderazgo de cartón”; a una “dirigencia de dos hombres” que se sientan a la mesa a repartirse el pan y la sal. Alejandro Moreno, diputado y presidente del CEN priista, y Rubén Moreira, coordinador legislativo en San Lázaro. Uno dueño de los despojos en Campeche, y otro “dueño” de los tricolores en Coahuila.A ninguno le importa realmente la vida y destino del PRI. Ellos están en lo suyo: Listos para recibir de sus arrendadores lo que quieran darles por el alquiler de los despojos. Que para eso se etiquetaron: El uno diputado y presidente del CEN; y el otro, diputado y coordinador legislativo en la Cámara Baja, además de esposo de la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano que, además, “irá por la gubernatura de Hidalgo” a pesar y en contra del gobernador priista Omar Fayad Meneses que poco y se infarta al verla vestida de azul.2.- Y pronto, más pronto de lo que imaginan, irán por el Acta de Defunción porque en las elecciones estatales de este año, no se cree en la resurrección del partido tricolor.Se cumplirá la profecía: Este año se acaba el PRI. ¿Será?....3.- Como se esperaba, famélica resultó la conmemoración de la expedición de la Ley Agraria del Seis de Enero, en el puerto de Veracruz, con todo y la vista panorámica del sexto día de enero del 2022.Se prueba una vez más que “poderoso caballero es don Dinero” y la delgadez de los liderazgos campesinos.De todos modos, la fecha no fue ignorada.4.- Una flecha a la Luna disparada por Joe Biden: El presidente estadunidense, Joe Biden, prometió este jueves que "no permitirá que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia" estadunidense, después de haber acusado a su predecesor de haber "intentado impedir un traspaso pacífico del poder" el pasado 6 de enero durante el asalto al Capitolio.Para Biden Estados Unidos y el resto del mundo libran una batalla entre la democracia y el autoritarismo."Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones; trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio", dijo Biden en un discurso solemne en el Congreso, que fue atacado hace un año por simpatizantes de Trump que intentaban impedir la certificación de su victoria en las elecciones presidenciales."No era un grupo de turistas. Era una insurrección armada", añadió el demócrata.- Lo dice la Jornada.Para que se interprete e intercepte en el espacio por quien quiera..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "