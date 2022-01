Un IPE diferente

“Morena desaparecerá cuando

se retire su funesto cacique”

Gabriel Quadri

Desde que se fundó el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en tiempos del gobierno de don Fernando López Arias, basado en la Ley número 5 de Pensiones del Estado, cuyo antecedente los creó el gobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull para dar seguridad social a los trabajadores del estado; en diferentes sexenios, de Rafael Murillo Vidal para acá, fue tomado como la “caja chica” del estado de donde disponían de recursos para cuestiones de tipo político electoral.Murillo Vidal por ejemplo, tomó de los fondos del IPE para financiar la campaña en medios nacionales y locales y las movilizaciones que se hicieron, para tratar de imponer como sucesor a Manuel Carbonell de la Hoz. De ese momento para acá y dado que la pirámide apenas estaba de pie con más de un 95 por ciento de trabajadores en activo que aportaban quincenalmente sus cuotas, y unos cuantos que comenzaban a cobrar pensiones, había dinero suficiente para lo que quisiera el gobernante en turno y el director. Hernández Ochoa a través del político y abogado José Luis Lobato Campos, director del IPE, pensando en el futuro del instituto construyó una gran estructura que permitía tener ingresos propios de las empresas propiedad del IPE.Así fue que se construyó el Hotel Xalapa, tiendas de consumo popular, cinemas, el hotel Chachalacas para el turismo, el Tajín, y hasta lotes que serían destinados a la construcción de panteones en ciudades importantes como Veracruz y Coatzacoalcos.Lobato Campos fue el único que pensó en el futuro. Sabía que llegaría el momento que la pirámide se invertiría y el IPE requeriría de fondos propios para enfrentar los pagos de los pensionados jubilados y los prestamos que por ley otorga el instituto a sus derechohabientes cuando lo solicitan. Después de Lobato siguieron, directores que no le invirtieron un quinto más a la creación de más empresas, al contrario la caja chica comenzó a operar para todo y muchos millones de pesos de los fondos del IPE fueron a parar a las fortunas de sus directores hasta ponerlo en quiebra.Gobernadores como Patricio Chirinos Calero, con Manuel de León Maza en la dirección del IPE, tuvo que destinar una cantidad mensual de las arcas del erario estatal para financiar el funcionamiento del instituto, al que ya no le alcanzaban los ingresos para cumplir con sus compromisos. Además cambiaron la ley y alargaron los años de jubilación a fin de evitar, por algún tiempo, que el destino los volviera a alcanzar.Al mismo tiempo las empresas fueron quebrando y cerrando, el hotel Xalapa fue por mucho tiempo refugio de políticos que venían de distintas partes del país a arreglar asuntos con nuestro gobierno que, generosamente los hospedaba en el Xalapa sin cobrarles un quinto, con bebidas y alimentos, el tiempo que requirieran. En los informes de gobierno el hotel Xalapa se convertía en sede de la clase política priista que lo tenían como casa propia. El equipo de basquetbol profesional que tuvo como sede la UV, se hospedó completito en el hotel Xalapa, sin pagar un quinto las temporadas que estuvieron aquí. Así como no iban a quebrar al IPE.Llega el gobierno de Morena a Veracruz con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y, lo mejor que hizo, de todo, es nombrar como titular a la socióloga y maestra Daniela Griego Ceballos, quien aceptó enfrentar el reto de combatir la corrupción instalada por décadas en el IPE, reordenarlo y rescatarlo hasta donde fuera posible. A tres años de distancia el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), tuvo un cierre del ejercicio 2021 con “números negros” pues ha logrado acumular una reserva -al último mes de septiembre- de mil 667 millones de pesos gracias a la administración que impuso la directora Daniela Griego Ceballos, quien desde que arrancó su administración dejó en claro que el IPE dejaría de ser la caja chica del gobierno en turno.La funcionaria estatal adelantó que al contar con “finanzas sanas” en el mes de diciembre, se analizaría cómo reinvertir los recursos con los que cuenta el organismo.“Hemos acrecentado la reserva técnica, vamos a cerrar el año con una sesión en el mes de diciembre en el Comité Técnico de la reserva para volver a decidir la inversión para el próximo año, al corte de septiembre la reserva técnica trae mil 667 millones, en lo que va la administración hemos ganado casi 500 millones de pesos para la reserva”.Griego Ceballos mencionó que la operatividad del IPE va sin problemas, por lo que adelantó que se contaba como lo demostró, con los recursos para hacer frente a los pagos y compromisos de fin de año, gracias también a la dispersión de los recursos que destina el Estado a través de la Sefiplan.Se rescató el hotel Xalapa en el que se invirtió una buena suma porque se tuvieron que reponer todos los objetos que se requieren para ofrecer un servicio decoroso; se pintó todo el hotel y hoy luce una imagen distinta, a como lo recibió Daniela Griego; los restaurantes fueron rehabilitados y hoy que lo visitamos recordamos cuando lo inauguró el gobernador Rafael Hernández Ochoa con el director de entonces José Luis Lobato Campos; nuevecito.Pero también se rescató el Cinema Carmela Rey y la administración del instituto cumplió con el pago oportuno del aguinaldo a pensionados y jubilados, además de la pronta (en estos días) reapertura de la Estancia Garnica, que fue recuperada y luego remodelada hasta convertirla en un lugar donde personas de la tercera edad que lo requieran podrán hospedarse en ese hermoso lugar donde tendrán las atenciones que requieran y podrán convivir con la naturaleza. La estancia Garnica será por fin una realidad.Para la Directora General del IPE, Daniela Griego Ceballos, el anterior fue un buen año de trabajo y resultados. Gracias a su esfuerzo y eficiente administración, los derechohabientes del IPE tienen de nueva cuenta un instituto digno y funcionando.Griego Ceballos con sencillez comenta que la operatividad del IPE va sin problemas, por lo que se pudo contar con los recursos para hacer frente a los pagos de fin de año, gracias también a la dispersión de los recursos que destina el Estado a través de la Sefiplan.El excandidato presidencial del extinto partido Nueva Alianza (2012), Gabriel Quadri, vaticinó la desaparición del partido Morena en cuanto se retire a quien no llamó por su nombre, sino que señaló como su dueño único e insultó tildándolo como “funesto cacique”, en clara alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador.El expresidenciable que ahora, además de ser diputado federal es coordinador de Medio Ambiente, Sustentabilidad y Cambio Climático del Partido Acción Nacional (PAN), escribió en sus redes sociales:“El partido Morena va a desaparecer en cuanto se retire (si es que se retira) o desaparezca del escenario su dueño único y funesto cacique”.Sus detractores reaccionaron: “Con todo y corridas de toros te desapareceremos el 2024... guarda este tuit, ni para pluris van a quedar”, escribió un usuario.Otro le comentó que escribe cualquier tontería para cubrir los 10 tuits que le exige Claudio X González por día. “Un tuit, una croqueta”, escribió otro.Las burlas llegaron al punto de compararlo con Chaparrón Bonaparte, el personaje de Los Chifladitos, creado por el difunto Roberto Gómez Bolaños, quien en vida manifestó sus preferencias políticas por el PAN.En el código penal federal ya existen delitos para sancionar a quien agrede o lesiona a un policía, por lo que es viable que se derogue el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz. 