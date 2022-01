... En los próximos meses el nombre del estado de Veracruz estará presente en el ámbito mediático internacional, luego de que el pasado martes dos de noviembre, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en La Haya, Holanda, abrió un procedimiento para investigar los asesinatos y violaciones de los derechos humanos de los periodistas en México, Sri Lanka y Siria, hechos denunciados por las organizaciones Free Press Unlimited, Committee to Protect Journalists y Reporters Without Borders.En el caso de nuestro país, el caso que se expuso ante la Corte Penal Internacional de La Haya, es del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, también conocido por su seudónimo “Milo Vela”, quien junto con su esposa y uno de sus hijos fue asesinado el 20 de junio de 2011, en su domicilio de la ciudad de Veracruz, sin que a más de diez años de este crimen se haya detenido a sus victimarios, por lo que es uno de los asesinatos de periodistas mexicanos que ha quedado impune.Este crimen sucedió en el gobierno del entonces mandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa y desde entonces se sigue esperando su esclarecimiento.Tal y como lo ha expresado Balbina Flores Martínez, @Xinich2, representante de Reporteros sin Frontera en México, el asesinato de Miguel Ángel López Velasco, su esposa y uno de sus hijos, es un caso “emblemático” pues a la fecha, a más de diez años, “nunca se detuvieron a los autores materiales ni intelectuales”.Al respecto, la representante en México de Reporteros Sin Fronteras ha dicho sobre este caso sucedido en Veracruz, México, que “un primer objetivo es visibilizar a nivel internacional la situación de impunidad que hay en torno al asesinato de periodistas en México, haciendo un análisis de las fallas de la justicia que es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos, en busca del acceso a la justica, la reparación integral a las víctimas y el derecho a la verdad que no se ha considerado”Pues bien, en la sesión del pasado dos de noviembre, se conoció que el Tribunal Permanente de los Pueblos realizará tres audiencias temáticas entre el 12 y 13 de enero de este año, así como el 15 y 27 de febrero y del 23 al 24 de marzo, para finalmente realizar la audiencia deliberativa final el próximo martes 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).Por ello mencionamos que en los próximos cuatro meses el nombre del estado y ciudad de Veracruz será tema mediático internacional, pues el asesinato del periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco será tema de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas.... Precisamente cuando el tema del periodista Miguel Ángel López Velasco se tratará en el Tribunal Permanente de los Pueblos, en La Haya, Holanda y la entidad veracruzana estará en la mirada mediática internacional, en el territorio veracruzano se están sucediendo masacres cometidas por grupos del crimen organizado asentados en nuestro territorio.Tal es la situación que ayer domingo la Arquidiócesis de Xalapa en su mensaje dominical, se refirió a estos hechos “que ponen en evidencia la triste y lacerante realidad que en todo el estado de Veracruz estamos viviendo”.... El municipio de Emiliano Zapata, colindante con el de Xalapa, la capital del estado y sede del gobierno estatal, se ha convertido en foco amarillo para los encargados de la prevención del delito y sobre todo para los que tienen la responsabilidad de la procuración de justicia, pues allí van a abandonar cuerpos de personas sin vida y se cometen violentos asaltos a sus habitantes.Es tal la situación, que el alcalde Erick Ruíz Hernández con menos de una quincena en el cargo, ya demanda que los cuerpos policiacos de la capital del estado y el municipal se coordinen, ante el avasallante avance de la delincuencia.Sincero el munícipe de Emiliano Zapata ha advertido que ya basta con echarse la bolita entre unos y otros, sino que se deben sumar acciones para abatir el avance delincuencial en este municipio conurbada con la ciudad de Xalapa.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "