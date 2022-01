¿Y para qué tanta reunión?

“Nuestra policía, en vez de dar

miedo, debe dar seguridad”

Ricardo Ahued

El acto de gobernar consiste en algo muy simple: que quienes fueron elegidos para hacerlo, a cambio de un buen salario, den resultados, resuelvan los problemas de la sociedad, pongan en operación los proyectos necesarios para propiciar la llegada de empresas que generen nuevos empleos. Por obligación Constitucional deben garantizar a la población salud, seguridad en sus vidas y en sus bienes, educación, administrar adecuadamente los dineros públicos, promover el turismo y la cultura. Más o menos esas son sus obligaciones de mayor importancia porque hay infinidad de compromisos que adquieren al tomar posesión como nuevos funcionarios, que se podrían mencionar en dos que tres palabras como es: procurar un mejor nivel de vida.Pero con nuestras autoridades vemos cosas innecesarias que se ubican en una práctica viciada de mitomanía que a nadie convence. Por ejemplo, ante la ola de terror que han implantado las bandas de la delincuencia organizada por todo el territorio veracruzano, que se traduce en ejecuciones diarias (suman 36 en estos primeros 10 días del año) la práctica de montar un escenario en la región donde aparecieron un montón de personas torturadas y ejecutadas, en el que se juntan los titulares de las dependencias o instituciones relacionadas con la seguridad, mandan el acostumbrado boletín diciendo:“Por instrucciones del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, este sábado encabecé la Reunión de Seguridad en la que participan autoridades de las secretarías de Marina (SEMAR) y Defensa Nacional (SEDENA), así como Guardia Nacional (GN), para activar el operativo de reforzamiento de la seguridad en la Cuenca del Papaloapan.”“Mediante el despliegue de efectivos federales y estatales, encabezado por la SSP, se implementarán recorridos terrestres y aéreos para prevenir actividades delictivas y mantener el orden público en la región. Además, personal de Fuerza Civil y Policía Estatal reforzarán la seguridad en los municipios de Isla, Playa Vicente, Acayucan, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, así como el corredor Otatitlán-Tuxtepec y Tlacojalpan-Loma Bonita.”“Desde el gobierno federal y estatal trabajamos unidos, coordinados y enfocados en nuestra tarea de continuar construyendo la paz en la entidad veracruzana.”Y lo firma cualquiera de los titulares, el ejemplo que usamos se lo acreditaron a Hugo Gutiérrez Maldonado, Secretario de Seguridad Pública, pero puede ser la Fiscal, o el Secretario de Gobierno, en ocasiones lo hace el mismo gobernante. El asunto es que los veracruzanos no encontramos resultado de esas reuniones cuyo respaldo gráfico es la tradicional foto. Se entiende que no es necesario que haya ejecuciones masivas, secuestros de personas de la tercera edad que terminan en brutales crímenes, homicidios dolosos, para que nos diga que “seguiremos trabajando en la construcción de la paz en la entidad veracruzana”, cuando esa es su obligación desde que se comprometieron a asumir los cargos, eso de seguiremos es una vacilada ¿cuándo comenzaron, o apenas se animaron ante el terror que produce tanto derramamiento de sangre?. Resultados por favor eso es lo que urge, basta de engañar, o tratar de hacerlo porque ni eso les sale.Otro de los graves problemas que enfrenta la 4T en Veracruz es su ausencia de conocimiento sobre la forma de comunicarse con los gobernados. Por ejemplo, con motivo del hallazgo de los 9 cuerpos torturados y ejecutados, tirados por el rumbo de La Tinaja, con una manta alusiva al secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, éste graba un video en el que afirma: “Aquí no vamos a permitir que ningún grupo venga a tratar de establecerse sobre otro”. Según la frase, el gobierno no quiere que vengan otros u otros grupos a pelear el territorio que tienen en su poder quienes llegaron primero, o con la 4T.Antes de hablar hay que conectar la lengua con el cerebro, nos decía un ilustre maestro en la facultad de Pedagogía, esto para que el mensaje que se quiere dar sea el correcto. Por esta falla el gobierno ha sido objeto de innumerables burlas y luego, tratando de corregir culpan a los medios, son como el difunto Fidel Velázquez Sánchez, ex dirigente cetemista quien en una de sus acostumbradas conferencias mañaneras declaró una barrabasada la cual fue publicada y difundida en los noticieros de la televisión.Al día siguiente los periodistas le preguntaron si seguía pensando lo mismo, a lo que el veterano líder contestó:Yo nunca he dicho lo que ustedes publicaron, me distorsionan lo que les digo.Una compañera replicó: señor lo tenemos grabado, si quiere se lo pongo.Fidel Velázquez se defendió de inmediato argumentando: esos aparatos también se equivocan, yo no.En Veracruz quienes practicamos el catolicismo somos una inmensa mayoría, por eso es para nosotros muy importante lo que las autoridades católicas opinan sobre todo cuando se refieren a problemas sociales, en nuestro caso a través del mensaje dominical que difunde la Oficina de Comunicación Social del Arzobispado de Xalapa, a cargo del respetable presbítero José Manuel Suazo Rayes.En el comunicado de ayer dice: “Estamos viviendo momentos de mucha obscuridad que están generando incertidumbre, temores y miedo a la gente. A las amenazas de la llegada de una cuarta ola de COVID, ante la que no estamos blindados, se agrega ahora un ambiente de horror y de muerte que deja una estela de dolor, luto e indignación. Los afectados siguen siendo los ciudadanos. Las familias temen por sus hijos y los hogares se sienten en la orfandad.”“El 6 de enero pasado, mientras en muchos hogares los niños disfrutaban alegremente por los regalos de los reyes magos, una muy lamentable y triste noticia empezó a circular. El hogar de una familia xalapeña fue allanado y una pareja de adultos de la tercera edad que ahí vivía, fue terriblemente agredida.El saldo que quedó fue el de una mujer brutalmente asesinada a golpes y su esposo con heridas mortales.”“Por otra parte al sur de Veracruz, tan sólo un día después, dejaron 9 cadáveres a la orilla de una carretera. Esto es sólo una muestra de muchas otras cosas.Estos lamentables hechos ponen en evidencia la triste y lacerante realidad que en todo el Estado de Veracruz estamos viviendo; de norte a sur y de este a oeste se sabe de historias dramáticas que la gente está viviendo y que la mantienen en la total indefensión. No saben a dónde acercarse ni quien les brindará protección y seguridad.”“Necesitamos tomar conciencia de que el ser humano tiene una dignidad que debe ser respetada desde que es concebido hasta su muerte natural. La cultura de la muerte no puede imponerse, aunque tenga muchos promotores y aplaudidores. 