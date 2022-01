Se le quieren colar a Ahued

“Comportamientos facciosos y

autodestructivos colapsarán la 4T”

Ricardo Monreal

De entre las obligaciones de un comunicador, está la de alertar a los servidores públicos de posibles problemas que pudieran tener, si incluyen en sus equipos de trabajo a personas de oscuro pasado. Y como nosotros, xalapeños de nacimiento y conocedores de las buenas intenciones del alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, le comentamos desde esta tribuna sobre el cuidado que debe tener con la grilla que ha surgido en torno al nombramiento del próximo encargado del deporte municipal y del regidor que habrá de encargarse de dicha comisión.Como punto de referencia hay que recordar que durante las dos últimas competencias oficiales de la CONADE, 2018-2019, en que se participó, Xalapa fue primer lugar en el medallero y en la puntuación, desplazando a Veracruz y Boca del Río a segundo y tercer lugar respectivamente, gracias a la buena gestión administrativa del entonces encargado, quien posteriormente renunció, sin que supiéramos la causa, por cierto con el perfil, experiencia y conocimiento de la responsabilidad que dicho encargo exige, como todos los demás.Cuidado porque el regidor que está queriendo retomar la comisión del deporte, que anteriormente ya la presidió hace dos administraciones, se tienen malas referencias; por ejemplo, a cual más sabe de los porcentajes económicos con que fue beneficiado por la renta del campo Deportivo Colón, a cambio de realizar en ese espacio deportivo actividades religiosas y artísticas, así como de la adjudicación y venta de terrenos aledaños a instalaciones deportivas en contubernio con un ingeniero encargado de la Cartografía del Catastro Municipal, copropietario por cierto del Complejo Deportivo “Diego López” en casas Home y de dos canchas de pasto sintético, en el Adoquín y en la Represa del Carmen, mal administradas, donde los niños, niñas y ciudadanía xalapeña en general no las pueden utilizar como las demás, sólo a través de las elevadas cuotas de acceso que les impusieron y que tienen la obligación de pagar, ya que permanecen indebidamente cerradas.Conocemos y confiamos en la honorabilidad del actual Alcalde, Ricardo Ahued, para devolver a Xalapa el prestigio cultural, académico, turístico y deportivo, demeritado por la inadecuada administración anterior en la que se perdió todo.Confiamos plenamente en que con Ricardo Ahued se cuidará mucho la experiencia, conocimiento y perfil de quien se haga cargo de cada una de las direcciones y subdirecciones para lograr lo que estamos seguros pretende, Xalapa lo merece; basta de influyentismo, compadrazgos, nepotismo y de la presencia de aviadores.Por una ciudad en la que vivimos y merecemos mejorar sus condiciones para convertirla en una de las principales capitales de los estados del país.En un interesante artículo que publica ayer el Senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO en el Senado de la República, titulado “Sucesión Adelantada, Guerra Temprana”, hace un serio análisis del futuro que le espera a la 4T si insiste en continuar con comportamientos facciosos y autodestructivos.“La inesperada pugna política en el gobierno federal –dice Monreal en su artículo- Morena y los grupos aliados, provocada por la sucesión presidencial, pondrá en riesgo de colapso a laCuarta Transformación, si persisten “comportamientos facciosos y autodestructivos”, asegura el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien recuerda que la historia demuestra que las pugnas internas frustran las transformaciones.”“Monreal llama a la reflexión a los militantes de Morena, pues así “nos daremos cuenta de que la precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del gobierno, sus aliados y Morena, el partido que llevó al Presidente al poder en 2018”, dice.“Recuerda que la historia nos muestra que las grandes revoluciones, que en su mayoría han sido violentas, en el mejor de los casos se interrumpen y, en el peor, colapsan, porque quienes las llevaron a cabo fueron incapaces de sostenerprincipios y renovar democráticamentelas dirigencias de sus movimientos, sin desatender que, a causa de rencillas internas que bien pudieron dirimirse, generaron confrontaciones insalvables y colapso institucional en el proyecto”.Ricardo Monreal sostiene que “recién cruzamos el umbral de los primeros tres años del nuevo gobierno; el objetivo principal de quienes respaldamos a la 4T debería ser profundizar los cambios institucionales, lograr la transición política y el cambio de régimen, así como conseguir que el sistema político-electoral sea neutral, honesto y esté en mejores condiciones de las que enfrentamos en 2018.”Las redes sociales están plagadas de mensajes dirigidos al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a quien le piden actúe pronto para detener el derramamiento de sangre que se ha producido en los últimos días por cuenta de las bandas de la delincuencia organizada que están asentadas en Veracruz con la protección de algún funcionario estatal importante.Por ejemplo, Ana Yolanda L Flores subió un texto que dice: “Apreciadas amigas y amigos representantes de los medios de comunicación: Ante los sucesos recientes ocurridos en nuestro Estado, a través de los cuales grupos delincuenciales buscan quebrantar el orden, la paz y la seguridad de la población veracruzana, les pedimos respetuosamente su apoyo para la difusión del trabajo que la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con las fuerzas federales, realiza en este momento para fortalecer la seguridad en la zona sur de la entidad.”Este llamado solidario tiene el propósito de sumar esfuerzos y acciones positivas en favor de quienes habitamos el territorio veracruzano, donde una vez más tenemos que demostrar que somos más los que buscamos la paz, en lugar de la inseguridad y la violencia. No permitamos que grupos delincuenciales se apoderen de la agenda pública, ni de los espacios que tanto ha costado recuperar a la sociedad veracruzana."Estamos muy consternados a la vez que estamos indignados, llenos de rabia y coraje por lo que está pasando en Veracruz pero más en Xalapa. Hace varias noches asaltaron a Gina Beristáin y le dieron muerte, su esposo Enrique Rechy está muy grave en el hospital. "Fueron localizados esta mañana, al parecer fue un robo a casa habitación, no sabemos los detalles, pero lo que queremos saber es qué va a hacer el gobierno para garantizar la seguridad y dar con los responsables. "No es posible que vivamos en un estado de terror, con miedo, mientras el gobernador mete a la cárcel a personas inocentes y los verdaderos delincuentes los deja en la calle. "Queremos justicia para Gina y para todas las víctimas inocentes que han sufrido el ataque de los delincuentes. "Queremos que haya paz, tranquilidad, y exigimos a las autoridades la pronta investigación y dar con los autores responsables de este cobarde atentado en contra de dos personas muy queridas en la sociedad xalapeña. "Estamos indignados y consternados, exigimos justicia. ¡Ya basta! Ya que paren estas masacres, desapariciones, feminicidios, levantones, secuestros, ¡Ya Basta! Nunca antes habíamos padecido esto tan grave como ahora. Sólo justicia y paz"La Comisión Especial del Senado de la República, para investigar abusos y detenciones ilegales en Veracruz, puso a disposición de los veracruzanos el correo electrónico [email protected] para denunciar estos casos y que dicha Comisión intervenga. Se espera que muchos familiares de víctimas se acerquen a esta Comisión Especial de Senadores y al gobierno perdido de Cuitláhuac García le ha molestado tanto, tratando de demeritarla, sin lograrlo.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "