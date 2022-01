Urge la puesta en servicio de la pista nueva...

1.- Cada quien su lucha. Ahora la senadora [doctora en dermatología en Guanajuato] que llegó como suplente plurinominal a la cámara alta, Antares Guadalupe Vázquez, dijo: “...estar a favor de que se discuta la remoción de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en el Senado de la República, tras declarar que los radicales del partido acabarán con el movimiento de la Cuarta Transformación...”[Y eso que alguien de ese partido dijera alguna vez con desprecio sobre los senadores Dante Delgado y Ricardo Monreal: ni siquiera son uninominales [en oposición a plurinominales, como si unos y otros fueran diferentes].El asunto es la descalificación a un bien calificado político: En una entrevista concedida al diario Reforma, la legisladora dijo sentirse “orgullosa” de formar parte del ala radical de Morena.“Creo que la radicalidad es este caso no va en absoluto en contra del país, al contrario”, aseguró.Sin embargo, dijo también: “... que Monreal tiene su propio proyecto personal, el cual no debe anteponer a la transformación que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo cual se mostró a favor de que la bancada morenista discuta la remoción del legislador zacatecano.Y ya en este asunto La senadora Antares Vázquez, dijo estar a favor de que se discuta la remoción de Ricardo Monreal como coordinador de Morena en el Senado de la República, tras declarar que los radicales del partido acabarán con el movimiento de la Cuarta Transformación.Por cierto: Las palabras de Monreal fueron tema en la conferencia mañanera del lunes 10, e incluso el presidente López Obrador dijo: “...ser radical, en el sentido de “arrancar de raíz” el régimen de corrupción y privilegios de los gobiernos anteriores.“Esta es la Cuarta Transformación en la historia de México y radical viene de raíz y hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica es igual de profunda que la Independencia, la Reforma o la Revolución”.Además, dijo estar sorprendido por la entrevista de Reforma a Monreal, de la cual mencionó que el legislador estaba en todo su derecho a expresar su opinión, pero él también tenía el derecho a “no contestar”.Posteriormente, Monreal Ávila volvió a externar que “nunca me confrontaré al presidente ni me alejaré de mis ideales por un mejor país”.De qué hay de Senadores “a Senadores”, ni quien lo dude...2.- Y es cierto: Todos o casi todos los que visten uniforme de policías, sobre todo los de tránsito [transporte público], “se creen los muy muy...” y ante cualquier intento de réplica de un ciudadano por alguna intervención policíaca [justa o no] ante sus personas, le sueltan el consabido: voy a llamar a la guardia civil y ponerlo a disposición de la Fiscalía por “ultrajes a la autoridad”.Y por si alguien no lo sabe, si esto llega a suceder, le causan a la persona: pérdida de tiempo; del trabajo en algunos casos; de dinero por las pagas a defensores, que ya lo del desprestigio es de pilón. Y así van: por carretera o calles públicas...3.- A la carretera 180 sólo le falta que rompan el cordón de inauguración y listo: Tiene caseta de cobro; el asfalto llega virtualmente a Laguna Verde; tiene pintada la raya divisoria, y se acabe por fin la triste historia que la actual tiene: Miles de baches desde La Mancha, pasando por Vega de Alatorre, Nautla y la Costera de Tecolutla.Hay unanimidad: Que se ponga en funcionamiento la de cuota y se acorte el sufrimiento hacia el norte del estado.Los lamentos y quejas no son únicamente del turismo; los locales también la sufrimos...Y anótese: Al amparista quejoso que promovió un juicio para no ser afectado en sus tierras, se le concedió la protección con el propósito de que el trámite expropiatorio sea conforme a la ley nada más, según mis datos. Por allí pasa la pista nueva."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "