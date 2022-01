... Testigo Púrpura, el medio de comunicación especializado en mujeres, violencia y género @TestigoPurpura, recién dio a conocer que pese a los altos índices de violencia contra mujeres que se presentan en el estado de Veracruz, el gobierno estatal que encabeza el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, destinó este año menos recursos económicos que en el año 2021, para atender la Alerta de Violencia de Género.Se estima que este año se dispondrá de 290 mil 972 pesos menos que en el año pasado para atender las dos alertas de violencia de género declaradas para el estado de Veracruz.Estos recortes por supuesto afectan las acciones que se realizan para enfrentar la violencia de género que se sucede sobre todo en el sur del estado de Veracruz, identificado como el foco rojo de este tipo de agresiones.Veracruz, el segundo estado de la república con más feminicidios requiere de más recursos económicos, sin embargo, con decir y publicitar que es también el segundo más seguro del país es suficiente.... Allá en Poza Rica de Hidalgo, al norte del estado de Veracruz, la mayoría de los regidores del gobierno municipal, que preside el empresario, ahora morenista, Fernando Luís Remes Garza “El Pulpo”, decidieron no respetar el acuerdo previo de bajarse el sueldo en 20 por ciento para dejar de ganar más que el presidente de la república.En pasada sesión de cabildo, la síndica Lizeth Guerra Méndez, propuso oficialmente el tema del recorte salarial tras acuerdo tomado antes de la reunión.Sin embargo, al realizarse la votación, solo estuvieron a favor el alcalde, la síndica y cuatro regidores de Morena, por lo que solo seis votaron por la afirmativa y ocho en contra.Por ello amables lectores, los regidores del ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo estarán percibiendo más de 120 mil pesos mensuales, pues hasta ahora ni los morenistas que estaban a favor del recorte han salido a decir que renuncian a su salario. ¿Qué tal?... Todo el personal de salud, auxiliar y administrativo de las unidades médicas del ISSSTE en el estado de Veracruz y por supuesto, los trabajadores que laboran en la primera línea de atención a la pandemia, son vacunados como parte de una estrategia que contempla la aplicación de dos mil 658 dosis de refuerzo de la vacuna contra COVID- 19.La vacunación comenzó ayer a las nueve de la mañana en las cinco clínicas y hospitales del ISSSTE que atienden a pacientes COVID-19 de toda la entidad veracruzana, incluyendo Xalapa, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica y Orizaba, además de las clínicas de Medicina Familiar “La Heroica” en el puerto de Veracruz y en CMF de San Andrés Tuxtla.... La familia de César Spinoso Corral, a la que pertenece quien fuera subsecretario de la Secretaría de Finanzas y nada de Planeación en los tiempos del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, logró obtener nuevamente el beneficio de un amparo federal en contra de la expropiación de una porción del rancho “Venecia” en el municipio de Vega de Alatorre, que confiscó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción de la autopista Cardel – Poza Rica.Para la construcción de esta vía de comunicación que se le concesionó al consorcio portugués Mota-Engel, el gobierno federal se encargó de comprar los terrenos necesarios con apoyo del gobierno estatal, tarea que únicamente se ha complicado en este tramo porque la familia Spinoso se ha resistido.Habrá que ver cómo actúan y reaccionan los del actual gobierno federal y estatal, este último a cargo del morenista Cuitláhuac García Jiménez.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "