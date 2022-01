¡Alto a las masacres!

“DorhenyGarcía, titular de Trabajo,

insiste en ser alcaldesa de Xalapa”

Los grupos parlamentarios de PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados hicieron un llamado al gobierno federal y a diversos gobernadores, incluido el de Veracruz a que lleven a cabo las acciones a que haya lugar para frenar las masacres, esclarecer los actos de violencia, y recuperar la paz.En un pronunciamiento emitido el pasado lunes, las bancadas de “Va por México” expresaron su rechazo a la creciente violencia generada en México, y particularmente en los estados de Zacatecas, Veracruz y Morelos por parte del crimen organizado, frente a la indolencia de las autoridades federal y estatales.Afirman en un escrito que, a pesar del desplazamiento de miles de elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas a dichas entidades, las autoridades también se han visto “ampliamente rebasadas” con un preocupante incremento de crímenes contra mujeres, destacadamente de feminicidios.Respecto de Veracruz, manifestaron que también se ha registrado un repunte en homicidios dolosos con 37 crímenes, según cifras oficiales.Y es que los veracruzanos vivimos tiempos de terror ante los hechos violentos que se traducen en matanzas y cuerpos torturados hechos pedazos y repartidos en diversos lugares del estado, sin que las autoridades hagan absolutamente nada más que fingir y culpar a personas que “sospechan” tuvieron que ver con las matanzas, como el caso de los cuatro detenidos con los que se están escudando para evitar que se siga notando tanta ineficiencia, en vísperas de que el presidente López Obrador venga a Veracruz, a quien sabe qué, y se encuentre con manifestaciones de inconformidad ciudadana por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo de incertidumbre.Antares Vázquez, senadora de Morena, dijo ayer que se pronuncia en favor de que se discuta la remoción del coordinador de dicho grupo parlamentario en el Senado de la República, Ricardo Monreal, tras sus declaraciones en el sentido de que las aspiraciones de los radicales de la Cuarta Transformación acabarían con México.En entrevista Vázquez Alatorre dijo sentirse orgullosa de que la cataloguen como parte del ala radical de Morena: “y a mucha honra creo que la radicalidad en este caso no va en absoluto en contra del país, al contrario”.“Cada quien tiene su papel en esta transformación, y creo que el senador Monreal ha aportado cosas y que todo mundo cabemos aquí”, refirió la senadora.Él (Monreal) tiene un proyecto personal que no debe anteponer a esta transformación en la que todavía estamos inmersos, pero eventualmente sí estoy a favor de que se discuta al menos (la remoción) y se democraticen una serie de situaciones”, puntualizó. “Se nos imputan muchas cosas de decisiones en el Senado que no hemos tomado en lo colectivo, entre ellos el documento que sacaron hablando de una persecución política en Veracruz, eso no. Yo me desmarqué de ese comunicado, así como varios compañeros y compañeras lo han hecho, pero ya sería una decisión del grupo parlamentario; en el grupo somos 61 senadores y entre todos tendríamos que discutir los temas como el cese de Ricardo Monreal”, expresó.Ayer, tras las declaraciones de Monreal Ávila, el presidente Andrés Manuel López Obrador se asumió como radical, pero únicamente para buscar “arrancar de raíz” al régimen de “corrupción y de privilegios. Esta es la Cuarta Transformación en la historia de México y radical viene de raíz y hay que arrancar de raíz. Esta transformación pacífica es igual de profunda que la Independencia, la Reforma o la Revolución”. Finalmente tiene razón Monreal, con esas actitudes los Morenos van a terminar hundiéndose.Siguiendo con la distribución de lo recaudado mediante la campaña Dona un Juguete, Dona Amor, la Secretaría de Educación (SEV) entregó mil 491 obsequios a niños de escuelas del nivel básico en Perote, Altotonga, Villa Aldama y Las Vigas.En el preescolar Niños Héroes de este municipio, el titular de la dependencia, Zenyazen Escobar García, recordó que dichas acciones son posibles gracias a la participación de los veracruzanos, quienes aportaron 29 mil regalos para celebrar el Día de Reyes. “Es la cuarta colecta con gran éxito; llevar algo a nuestra niñez siempre es muy grato”.Añadió que también hubo presentes para los pequeños del Jardín de Niños Beethoven y la primaria Emiliano Zapata, en Altotonga; además de las primarias Carlos A. Carrillo, Juan Aldama y Cuauhtémoc, de Villa Aldama, y la Miguel Hidalgo y Costilla, en Las Vigas. Cabe señalar que desde el pasado fin de semana, en diversas zonas de la entidad, comenzó la repartición de los juguetes tras cerrar la convocatoria vigente del 06 de diciembre de 2021 al 04 de enero del presente año, con centros de acopio en las 12 delegaciones regionales de la SEV.Nos dicen que en el último capítulo de violencia y muerte que vive el estado gobernado por Cuitláhuac García, el personaje que se ha mencionado más en un video y en un narcomensaje es el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros Burgos, algo que no debería echarse en saco roto e investigar, más cuando en territorio veracruzano se observa el avance del crimen organizado que ha alcanzado directamente al ciudadano de a pie con el robo de propiedades en donde, se han registrado amenazas a notarios para liberar escrituras.