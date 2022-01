Otra historia de la realidad...

1.- La columna de ayer del director del periódico Excélsior evidencia lo que es inocultable: El uso y abuso “de la autoridad” de “los ultrajes a la autoridad” Y si esto es mentira, “que alguien se disfrace y enfrente con cualquier pretexto a la 'autoridad' sea policía, sea judicial, sea miembro de tránsito y transporte”Esto dijo Pascal Beltrán del Río en la Bitácora de Excélsior: “...En la mañana del viernes 8 de octubre de 2021, los hermanos José Antonio y Heber Rafael Galán Contreras se encontraban trabajando en arreglar los linderos de un terreno de su propiedad, en el municipio de Apazapan, Veracruz, a 50 kilómetros al sureste de la capital estatal.Habían acudido ante un juez para evitar que camiones de la empresa Cementos Moctezuma siguieran utilizando un camino que pasa por su terreno. El juzgador había emitido una resolución en el sentido de que se trataba de una propiedad privada, por lo que dicho camino no era público.Ese día, José Antonio llevaba con él tanto la resolución judicial como la escritura.Poco antes del mediodía llegaron al lugar miembros de la Policía Estatal delegación Xico. Preguntaron quién era el dueño del terreno y, cuando José Antonio se identificó, le pidieron que acreditara su dicho. Cuando estaba sacando los documentos de una mochila, los agentes le dijeron que se lo llevarían detenido. Antes, el hombre alcanzó a darle el celular a su hermano y le pidió que registrara en video lo que estaba pasando. Fue entonces cuando se llevaron también detenido a Heber Rafael, a quien le impidieron que realizara la grabación...”“...Los hermanos fueron recluidos inicialmente en el penal de Pacho Viejo, en la zona conurbada de Xalapa. Sin embargo, sin dar aviso a sus familiares, José Antonio fue cambiado al penal de Tuxpan y Heber Rafael al de Pánuco, a 240 y 410 kilómetros de distancia, respectivamente...”2.- Es inexplicable que quienes participaron en la construcción del monstruo llamado “ultrajes a la autoridad”, se oculten y oculten los propósitos de tal obra lesiva a la verdadera autoridad que gobierna para todos y no para una élite de poder, así sea el policíaco.Aún hay tiempo para reparar tantas agresiones a gente inocente, distante y alejada de los verdaderos delincuentes, a los que les “vino como anillo al dedo” tanta disparidad en la procuración e impartición de la justicia.El derecho [recuérdese] escrito es piedra condicionante de la justicia, aunque ésta sea preferible cuando la letra escrita no alcance a ser comprendida e interpretada.3.- Sin invadir esferas de constitucionalidad, pronto, seguramente, el gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, acatando recomendaciones de la CNDH, propondrá un documento que termine con el látigo de fustigo a la sociedad, y se corten de tajo las reclamaciones por tanta insensibilidad y desprecio a los derechos humanos, y a la convivencia social.P.D.- Felices los seguidores del Real Madrid: Ayer los blancos de la capital española vapulearon a los alicaídos miembros de la trinca Barcelonista. No es lo mismo con Messi que sin Messi..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "