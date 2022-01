La delincuencia de palacio

“Si tenemos que

corregir, corregimos”

Cuitláhuac García Jiménez

La fórmula más simple para dar los mejores resultados de un gobierno nos la dio el Benemérito de Las Américas, Benito Juárez García, una de las personalidades más emblemáticas y conocidas de la historia de México, de origen indígena zapoteca, quien nació en San Pablo Guelatao. Liberal y republicano, fue abogado, Diputado Federal, Gobernador de Oaxaca, Ministro de la Suprema Corte y Presidente de la República. Considerado uno de los más destacados forjadores de la patria, marcó un parteaguas en la historia de México, al lograr la consolidación de la República.La frase más conocida del Benemérito de las Américas, "Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, está registrada en el Manifiesto expedido el día que entró a la Ciudad de México el 15 julio de 1867, después de cuatro años de lucha contra la intervención francesa y el Imperio de Maximiliano, y refleja el carácter universal de este mexicano.Sin más rollo sobre un personaje al que admiramos y dicen admirar políticos vanguardistas, tenemos que mencionar la fórmula de su éxito: rodearse de los mejores ciudadanos, expertos en cada una de las áreas de la administración pública y punto.En la actualidad en que vivimos los mexicanos, nada mejor para un político que autodenominarse “juarista”: de izquierda, de derecha, de centro izquierda de izquierda moderada... pero nada, se es juarista o se es pendejo.Andrés Manuel López Obrador se ha declarado siempre juarista, de izquierda, pero ni una cosa ni la otra. No se comportó como Juárez cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal donde se rodeó de rateros que en su momento fueron exhibidos; como su más emblemático representante René Bejarano “El señor de las ligas”; doña Rosario Robles Berlanga, Gustavo Ponce Meléndez y una caterva más de ilustres corruptos, y en cuanto a la izquierda menos, su comportamiento es el de un dictador despiadado capaz de pactar con del crimen organizado, de subir salarios a los militares para tenerlos de su lado, perseguir penalmente a sus adversarios, suprimir a chingadazos cualquier manifestación en su contra, combatir la libertad de expresión, así como a los intelectuales, y dilapidar los fondos del erario repartiéndolo entre quienes no trabajan, entre los improductivos de este país a cambio de votos y dedicarse a realizar obras que no garantizan un beneficio colectivo.Bueno pues ese modelo presidencial que diseñó AMLO para conducir al país... al despeñadero, lo replicó en Veracruz donde nos impuso a un gobernador con muchas limitaciones a quien rodearon, no se rodeó él, de corruptos, pillos vivales que llegaron del PRI y del PAN, y gente muy correteada en estas lides de usar el poder para beneficio personal.Lo último, o la última barbaridad cometida por esta administración que ya no sabemos quién encabeza, aunque el nombre de Cuitláhuac aparezca a la cabeza como gobernador del Estado, son las masacres cuyo costo es de más de 36 cuerpos torturados y ejecutados, tirados en distintas partes del estado. Primero un video en el que se culpa al secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos, de patrocinar a un cartel y luego los cadáveres.¿Un montaje?, puede ser. Pero quién le cree a este gobierno que tantas mentiras ha dicho con tal de imponer funcionarios, encarcelar enemigos políticos, cometer actos de corrupción... No pues no es convincente la hipótesis. A ver qué sigue.La atención de los veracruzanos está puesta en lo que digan los senadores Ricardo Monreal, de Morena, presidente de la Jucopo en el Senado y Dante Delgado Rannauro, Senador del partido Movimiento Ciudadano, en torno a la detención de José Manuel del Río Virgen, detenido por la supuesta participación del distinguido político veracruzano en el crimen de un papanteco.Valiente y claro como ha sido siempre, el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseveró en una entrevista que “la delincuencia” que se encuentra en el palacio de gobierno deVeracruz, que encabeza el morenista Cuitláhuac García, tiene “secuestrado” en una cárcel al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado,José Manuel del Río Virgen.La entrevista, motivo de los comentarios de la mañana de ayer, con el periodista René Delgado, para su programa “Entredichos” de EL FINANCIERO Bloomberg, el ex gobernador afirmó que,Del Río Virgen, quien se encuentra en prisión por su presunta participación intelectual en el asesinato de René Tovar, excandidato a la alcaldía de Cazones de Herrera por Movimiento Ciudadano, es un preso político.“Recuerde usted que cuando la delincuencia organizada secuestra a cualquier ciudadano lo lleva a una casa de seguridad; cuando la delincuencia se encuentra en palacio de gobierno lo lleva a una cárcel. Y eso es lo que sucedió conJosé Manuel del Río Virgen, que es hoy un preso político”, aseveró. El legislador emecista calificó al gobernador deVeracruzcomo un “facineroso” que abusa del poder y de la procuración de justicia en la entidad, porque se siente con “el manto protector” del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien interviene en casos como éste que no le son propios.De acuerdo con Delgado Rannauro, el presidente López Obrador tiene un gran problema y es que sabe que está por debajo de las expectativas que él mismo tenía en el desempeño del cargo de la Presidencia de la República. “Y ha fracasado –agregó- porque tiene un equipo mediocre. Y ha fracasado porque confronta a quienes piensan en este país, lo mismo universitarios, investigadores, académicos, periodistas, liderazgos de la sociedad. A todos los confronta. Y ha fracasado también, y hay que subrayarlo, porque quiere tener la captura de las instituciones del país”, aseveró.Además, agregó, López Obrador ha fracasado porque su gobierno ha sido incapaz de llevar adelante el desarrollo económico; porque no ha garantizado la paz y la seguridad pública; porque no ha permitido que haya una correcta distribución de los medicamentos y vacunas; y porque no ha sido Presidente de la República, sino el líder de Morena, “partido que sólo sirve para servirle”.Dante Delgado Rannauro aseguró que la alternancia en el país ha fracasado porque no ha habido claridad en el rumbo, por lo que Movimiento Ciudadano trabajará en un proyecto de nación para ganar la Presidencia de la República en 2024, sin hacer alianzas con la oposición o con Morena.Víctor Hugo CISNEROS Hernández, sobrino de Eric Cisneros Burgos, y director de RTV, argumenta que no vio el _post it_ que le dejó el gobierno neoliberal recordándole que tenía que renovar la concesión... Para eso no se estudia.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "