Cuando a alguno de ustedes amables lectores, les pidan un ejemplo que valide al refrán popular: "para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo", bastará con mencionar el caso del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien intercedió y logró la liberación de seis jóvenes detenidos en el estado de Veracruz por el ultra cuestionado delito de "ultrajes a la autoridad".Monreal Ávila, ex priista y ex perredista, pero ahora militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, fue la cuña del mismo palo que apretó a su correligionario el también morenista Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz para que liberara, decíamos, a seis jóvenes que fueron encarcelados por cometer un delito que no debiera estar tipificado en la entidad veracruzana.Tan apretó la cuña del mismo palo -léase Ricardo Monreal Ávila- que tras ser liberados, los jóvenes detenidos por "ultrajes a la autoridad", que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGEV). ( https://bit.ly/3nKlO4D Curiosamente y para abundar con el ejemplo, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la activista María del Rosario Piedra Ibarra, también morenista, fue quien emitió la recomendación 146/2021 para el gobierno del estado de Veracruz.Con su recomendación, la CNDH solicitó al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Veracruz, "procedan a la reparación del daño ocasionado -a los jóvenes detenidos y luego liberados- y les brinden, a las seis víctimas, atención médica y psicológica gratuita que se requiera y les provea de los medicamentos que necesiten".La misma cuña del mismo palo, la morenista María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solicitó que "las autoridades recomendadas colaboren ampliamente en la presentación de las quejas que este Organismo Nacional promueva ante la Contraloría General del estado y la Contraloría General de la Fiscalía de esa entidad, para que se proceda en contra de las personas servidoras públicas que incurrieron en responsabilidades administrativas".Ah, y por si fuera poco, la cuña del mismo palo, recomienda al gobernador morenista del estado de Veracruz, que "colabore en la presentación de una denuncia de hechos ante la misma -Fiscalía General del Estado- FGEV para que se proceda penalmente en contra de quienes resulten participantes en los hechos referidos en la Recomendación".Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la CNDH que preside la morenista María del Rosario Piedra Ibarra, solicitó "al gobernador constitucional de Veracruz -Cuitláhuac García Jiménez- que, de manera particular, accione el procedimiento legislativo en el estado, a efecto de proponer la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos en beneficio de la población residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad".... Los medios de comunicación, espejo del poder, como insistía en reconocer el entonces gobernador del estado de Veracruz, Don Fernando Gutiérrez Barrios, habremos de estar atentos para que se dé cumplimiento a la recomendación 146/2021 de la CNDH para el gobierno del estado de Veracruz, pues han sido tantos los garrotazos del mismo palo, que soslayarlos se está haciendo costumbre. Que conste....