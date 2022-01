Dramática Realidad

*¿Estimulan la violencia?*Impulsamos contagios*Casetas e ineptidudAngustia, drama y secuelas sentimentales imborrables, así como efectos desestabilizadores tanto en lo familiar como en lo económico, a lo que se agrega reducción en la calidad de vida, constituyen parte de los efectos directos y colaterales de la pandemia, que vuelve a retomar dimensiones espantosas, pese a los claros intentos gubernamentales de “ocultar o disimular” los lamentables escenarios por los que cotidianamente transitan los pueblos del mundo.Pero el que la depredación pandémica se haya convertido en “universal” no “disculpa” a las autoridades de sus yerros, mucho menos cuando se advierte que los espacios de asistencia médica, al igual que la tecnología del ramo, así como medicamentos existentes en la industria farmacéutica, resultan con frecuencia inexistentes en centros hospitalarios, a lo que se agrega escasez de la tecnología requerida, lo que constituye un atentado contra la salud, espacios sin posibilidad de evitar la tragedia de la agonía de quienes resultan contagiados con niveles de gravedad, como tampoco se disculpa la necedad de quienes sin que fuera prioritario (como lo es la necesidad de ganar el sustento diario) no respetaron ni la apropiada distancia, ni las conductas recomendadas para evitar espacios y escenarios que pudieran ser foco de viables contagios.Pero debe quedarnos claro que vivimos escenarios nunca antes registrados por los actuales habitantes de nuestro planeta, lo que otorga la oportunidad a varias generaciones en el mundo entero, de capacitarse para luego de superada la actual pandemia, aprendamos la lección en el sentido de que en el renglón de salud pública, los pueblos y los gobiernos deben coincidir en esfuerzos y con claros rangos de solidaridad, porque de ello hoy depende el que aparejados a las conductas personales, de familiares y del conglomerado social, agregando la misma actitud en los espacios mundiales, logremos erradicar la mortandad pandémica, la cual, también ha originado mayores niveles de pobreza en el mundo.Millones sobre el globo terráqueo han perdido a sus padres, hermanos, familiares y amigos, millones de ellos fallecieron porque no recibieron la atención médica oportuna, así como apropiada y, todo indica que lamentablemente millones seguiremos muriendo, agregando el terrible drama de la pérdida de vidas en edad infantil, desgastándose el tesoro de lo más preciado de la humanidad.Al escribir éstas líneas no dramatizamos, por el contrario, tratamos de sembrar la idea de que renazca la actitud y la aptitud para que la sociedad y gobierno, tratemos de cumplir con lo que forma parte de nuestra individual responsabilidad, en tanto que frente a una pandemia de niveles nunca antes afrontada por los actuales mexicanos y pueblos del mundo, se deben sembrar nuevas formas de proceder, no sólo en relación a instituciones de atención a la salud y gobernantes, sino de igual forma por parte del colectivo social en lo general, con la finalidad cimentada en el firme propósito de que “nunca más” se carezca de centros de asistencia médica apropiados y suficientes para evitar una nueva mortandad, agregando a ello una mayor riqueza cultural entre la población, fundamentalmente en lo referente a higiene y el apego disciplinado hacia las recomendaciones médicas y de conductas en lo general.Debe quedar claro a todo conglomerado social, que el respeto a las normas en todo escenario, son elementales para beneficio de todos, con singular notoriedad las relacionadas con el renglón de salud y de seguridad en lo general; en ése sentido la dramática realidad por la que transitamos así lo ratifica.Lo que se lee¿Y por qué si la espantosa violencia en tierras veracruzanas desde la perspectiva gubernamental, “es resultado de la lucha frontal que los cuerpos de seguridad sostienen contra organizaciones criminales, las ejecuciones se realizan precisamente por núcleos de violencia, sin que se conozca de intervenciones exitosas por parte de los organismos oficiales de seguridad?...Difícilmente se puede coincidir con la opinión del sector oficial, cuando se sostiene “que la violencia en tierras veracruzanas es resultado de los programas de seguridad aplicados exitosamente” por parte las autoridades federales, estatales y municipales, porque en principio los organismos policiacos han sido creados para precisamente frenar actividades de los grupos violentos, no para estimular la confrontación de los unos contra los otros, en tanto que ello siempre originará mayores niveles de inseguridad, así como severos efectos en renglones de productividad y bienestar de la población.Lo que se veOtra escuela secundaria que opera en la Capital del Estado, se declaró en cuarentena al detectarse a varios alumnos contaminados por el coronavirus, el tema en realidad para nada origina sorpresa, en tanto que tales escenarios resultan esperados por el colectivo social, dado que lo realmente extraño sería que no se presentaran contagios en centros educativos, cuando ahora nos encontramos en el cuarto oleaje pandémico, en un ambiente en el que se nos informa que la nueva variedad del coronavirus (Ómicron) se caracteriza precisamente por registrar mayor capacidad de contaminación, ello agregado a que en tierras mexicanas en lo general han disminuido las medidas restrictivas, referencias que originan el que nuestro país se convierta nuevamente en notorio escenario de rebrotes pandémicos, ya iniciados en los marcos del cuarto oleaje.Lo que se oyeSi Usted revisa las estadísticas que pudieran existir sobre el tema, podría confirmar que nunca antes en la historia de México se había registrado tanta deficiencia en las casetas de cobro de diversas autopistas, como sucede actualmente en la que se encuentra ubicada entre tierras orizabeñas y cordobesas, misma que puede ser seleccionada como un ejemplo de la ineficacia y, al mismo tiempo de la arbitrariedad contra conductores y miles de pasajeros, que cotidianamente demoran horas para poder arribar al área de casetas destinadas al tortuoso cobro.Los escenarios sobre tal “indolencia y barbarie” les ha valido “un bledo” a las autoridades, por más que los medios de comunicación llevan meses haciéndolos públicos, lo que ya es asumido por el colectivo social como prueba de los rangos de ineficacia y arrogancia de las autoridades en lo general, porque ni alcaldes, ni legisladores, ni funcionarios en lo general han elevado la voz para exhibir la ineptitud... ¿Por qué tales escenarios nunca se han referido en la mañaneras?... Ya es tiempo que la incluyan en tales contextos.Haga Usted lo posible por disfrutar de éste fin de semana, enmarcado con temporales lluviosos.